Gabriel Boric: “El PS no estuvo dispuesto a hacer este salto sin partidos que han sido castigados por la ciudadanía, particularmente el PPD”

El pasado miércoles 19 de mayo venció el plazo para inscribir primarias ante el Servel. Gabriel Boric juntó las 34 mil militancias requeridas para legalizar su partido -Convergencia Social- a nivel nacional, permitiéndole así sumarse a la carrera presidencial. Y así, la firma de la presidenta del partido pudo figurar al lado del timonel de Comunes, la líder de Revolución Democrática, el presidente de FRVS y quien encabeza el Partido Comunista para pactar primarias presidenciales. ¿La única firma faltante? La de Álvaro Elizalde, quien dirige el Partido Socialista.

Solo uno de los varios aspectos de un vertiginoso día en la política nacional, que vio a candidatos bajarse de la carrera -Pablo Díaz de Nuevo Trato y Heraldo Muñoz del PPD- y entregar su apoyo a la representante del PS, Paula Narváez. Y a un partido histórico, la DC, sin presentar a un candidato o candidata luego que Ximena Rincón desistiera y que Yasna Provoste ratificara su continuidad como presidenta del Senado.

“Estos procesos son siempre muy complejos y de alta tensión. Quiero partir destacando que vamos a tener una primaria que también fue difícil de organizar. Hemos tenido diferencias en el pasado, pero primó un mandato de unidad en las fuerzas de cambio”, dijo Gabriel Boric en conversación con Radio ADN esta mañana, sobre esta primaria con el Partido Comunista.

Ahora, sobre la ausencia del PS en estas primarias y el “veto” al PPD, Boric expresó que para ellos, un escenario ideal hubiese contado con Narváez. “Se lo dije personalmente, me hubiese gustado que Paula Narváez participara de estas primarias. Se lo dijimos en diversas ocasiones ayer. Desgraciadamente lo que sucedió con la invitación al PS, que creemos que por voluntad histórica y por la voluntad de sus bases representa también esas fuerzas de cambio, es que no estuvo dispuesto a hacer este salto sin partidos que han sido castigados por la ciudadanía, particularmente el PPD”, dijo en alusión a las pasadas elecciones que dieron mayores escaños y cargos locales a los independientes y los partidos de la lista Apruebo Dignidad, en vez de los históricos representantes de la centroizquierda.

“Creemos que hubiese sido una lectura equivocada de nuestra parte que tras las votaciones del domingo pasado hubiésemos ido a primarias con todo el espectro de los partidos políticos, y eso hubiese cerrado la puerta a todos los independientes que, organizados en las diferentes formas, son hoy día un actor relevante en la política chilena”, expresó Boric explicando la exclusión a PPD, DC, NT y PL.

“PPD dijo que no quería primarias ni con Boric ni con Jadue. Pablo Vidal de Nuevo Trato dijo que las únicas fuerzas que aseguraban gobernabilidad eran las de los 30 años, que no querían primarias con el FA ni el PC. Entonces, que a menos de 10 horas de la decisión empiece todo este movimiento, y cambien de un día para otro sus posturas... es difícil construir unidad así”, dijo sobre las diferencias con quienes recientemente dieron su apoyo a la candidata socialista.

Por su parte, el candidato del PC, en horas de la mañana escribió a través de Twitter: “Humillación es trabajar hasta los 65 años y tener una pensión de 120 mil; es pagar 20 años una carrera universitaria; es hacer completadas para comprar un medicamento. La verdadera unidad es con la ciudadanía para superar sus dolores y pesares, a no perderse! Seguimos avanzado”, manifestó Daniel Jadue.

“Debemos dejar de centrar las conversaciones en las siglas de los partidos y pensar cuáles son los esfuerzos que hacemos para convocar a la ciudadanía que no se siente representada. Nuestros partidos también están cuestionados”, añadió dejando en segundo plano las rencillas previas a la inscripción de anoche.

Sobre las declaraciones de Paula Narváez respecto a la necesidad de pactos que aseguren “gobernabilidad”, Gabriel Boric se negó a referirse a ello. “No le voy a responder a Paula atribuyendo malas intenciones. Yo espero que con Paula Narváez y las bases del PS, que respeto profundamente, podamos llegar a caminos de acuerdo y que nos encontremos. Este camino es largo y difícil, está lleno de escollos, hemos superado algunos y tropezado con otros, pero una guerrilla de declaraciones es lo último que se espera de nosotros”.

Minutos antes de oficializarse la primaria entre el FA y PC, la presidenta de RD, Catalina Pérez, escribió a través de Twitter: “No es tiempo de exclusiones, tenemos la oportunidad de transformar Chile y construir mayoria, que sea el pueblo el que decida. No nos equivoquemos, la oportunidad es la primaria amplia”, y en la misma línea, el diputado RD Miguel Crispi, expresó en la red social: “Como partido juntamos firmas llenos de esperanzas subrayando que el camino que el FA y q nuestra candidatura habían elegido eran las primarias amplias”.

Por su parte, Boric niega un quiebre con RD, sino todo lo contrario. “Estamos tremendamente unidos con RD. No hay competencias, somos una alianza y compañeros en fraternidad. No hay disputa. Conversé con Catalina Pérez, con quien tengo una excelente relación, también con Crispi y Jackson. No me cabe duda que vamos a estar juntos en esto. Siempre los procesos de negociación son difíciles, pero como candidato del FA, tengo el deber de ponerme por encima de estos conflictos y de convocarlos a todos por igual. Esa va ser mi actitud y no me cabe duda que RD va ser un aporte importante en lo que viene”.

Ante el escenario de una segunda vuelta de presidenciales de la que Gabriel Boric no sea parte, el diputado de CS manifestó que “no va dudar” en dar su apoyo al candidato o candidata de oposición elegido. “Si Narváez pasa a segunda vuelta, yo no tendría ninguna duda en apoyarla, lo mismo con Provoste. Más allá de las diferencias, no nos podemos permitir que por nuestras peleas haya una continuidad de este mal gobierno. El día siguiente de la segunda vuelta -si es que no paso yo- voy a estar apoyando activamente al candidato de oposición que pase a segunda vuelta frente a la derecha”.

Ahora, ante el supuesto que Boric sea quien gane estas primarias, el diputado por Magallanes aseguró que no va excluir el apoyo de quienes se quieran sumar a su proyecto. “Yo no voy a cambiar el programa que elaboramos desde el FA, que esperamos se vea enriquecido con aportes de movimientos sociales y el proceso de diálogos. Pero si gano la primaria y otros partidos nos quieren dar su apoyo, bienvenidos sea, yo no voy a dar portazos terminada la primaria y creo que la segunda vuelta evidentemente es un escenario distinto”, dijo tras ser consultado por un eventual respaldo de PPD o NT, excluidos en esta instancia por la alianza PC y FA.

“Daniel y yo no somos lo mismo, hay coincidencias programáticas, pero no somos lo mismo, así como el FA y el PC no son lo mismo. La posición del PC habrá que preguntársela a ellos. Mi postura es que hay que dialogar. No considero al PS y PPD enemigos irreconciliables. Y todos los que fueron elegidos en la constituyente son representantes legítimos del pueblo”, manifestó sobre los miembros de la recién electa convención constitucional.