Rincón también se baja: senadora anunció en Junta Nacional que renuncia a candidatura presidencial de la DC

El panorama presidencial en la oposición, a horas de que venza el plazo -termina hoy a medianoche- de inscripción para primarias legales sigue agitado. El naipe electoral del sector sigue revuelto y las decisiones de los abanderados comienzan a esclarecerse con el paso de las horas.

Marcelo Díaz (Unir), Pablo Vidal (NT), ya bajaron sus postulaciones durante las últimas horas. A ellos se sumó hace pocos minutos el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, quien acudió hasta la sede socialista para manifestar su apoyo a la carta PS, Paula Narváez.

Y a este listado también se integrará la carta presidencial de la DC, Ximena Rincón. Su determinación fue comunicada esta tarde a la Junta Nacional de la falange mediante una carta, y se da en medio de difíciles horas al interior del partido.

En su misiva, la senadora justificó su determinación detallando que “esta mañana me ha llamado la presidenta del partido, la estimada camarada Carmen Frei, para notificarme que nuestros socios, a través de Álvaro Elizalde y Heraldo Muñoz, le habían dicho que la única manera de ir a primarias con la DC era que yo depusiera mi candidatura presidencial. Puesta en esa disyuntiva, he decidido poner a disposición de ustedes, con mucha humildad, camaradas de la Junta Nacional, la nominación presidencial que me entregaron ayer por la tarde”.

“No seré yo un obstáculo para que el Partido Demócrata Cristiano pueda conformar las alianzas que considere necesarias para los desafíos electorales que se avecinan, y de los cuales depende el futuro y bienestar de chilenos y chilenas. Tampoco pondré en riesgo la elegibilidad de nuestros candidatos a gobernadores que deben disputar las segundas vueltas el 13 de junio y que pueden perder la adhesión de los demás partidos, pese a haber suscrito un compromiso y haber estrechado sus manos. Mi compromiso es con Chile, mi partido, pero sobre todo con los miles de Chilenos y chilenas que no pueden seguir siendo gobernados por el sucesor de Sebastián Piñera, eso le hace mal a Chile”, agregó.

Y afirmó que “voy siempre de frente, doy todas mis batallas, lo dije ayer lo repito hoy, puedo – como todas las personas – haberme equivocado más de una vez en la vida, pero no tengo manchadas mis manos y puedo caminar por la vida con la cara en alto. Camaradas, agradezco a todos y cada uno de ustedes, al 60% que ratifico mi candidatura y respaldo la decisión ciudadana. Hemos recorrido el país, no lo dejaremos de hacer y concentrare mis esfuerzos en el país y sus regiones. Y apoyare a los que me necesiten en esta jornada que viene”.

Tras los resultados de los comicios del pasado fin de semana, que dieron solo dos escaños a la DC en la convención constituyente, tanto el PS como el PPD manifestaron que ir a una primaria de Unidad Constituyente con Ximena Rincón como candidata, era inviable.

Sin embargo, ante el temor de demostrar un cambio de determinación, la DC ratificó a su candidata, claro que sin dejar de consultar a la presidenta del Senado, Yasna Provoste por su disponibilidad para el desafío. Esto pues su candidatura ha concitado varios apoyos al interior de la decé durante los últimos días. “Una falta de respeto contra la senadora Rincón, contra mí y contra el país”, fue la respuesta de la presidenta del Senado, declarando que no estaba dispuesta a aceptar tal propuesta y realizando duras críticas al timonel del partido Fuad Chahin.

Un escenario de indecisión por parte de la DC, que en el PS respondieron buscando una medición en primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Como resultado, la tienda socialista proclamó esta mañana a Paula Narváez como su candidata -con apoyo del Partido Liberal y Nuevo Trato-, y desde el PPD acudieron esta tarde hasta Paris 837 para brindar su apoyo a la candidatura de la ex vocera de Michelle Bachelet.

Crisis en la DC

Si bien este martes Rincón había sido ratificada por su tienda como carta presidencial, dicha proclamación no contó con el apoyo que esperaba (146 votos a favor y 101 en contra) y se produjo bajo el ruido de quienes querían impulsar a Provoste como la candidata del partido.

Tras la negativa de la senadora por Atacama y sus duros cuestionamientos al presidente de la tienda, Chahin terminó renunciando a la conducción del partido, generando mayor tensión al interior de la colectividad.

Tras todo este episodio, la senadora por el Maule se declaró en “reflexión” respecto a su candidatura. Las dudas las despejó un par de horas después, durante la madrugada de este miércoles, cuando a través de la red social Twitter afirmó que “me dijeron que la política es sin llorar. Nunca lo entendí, política es una noble actividad llena de emociones. Estoy lista, preparada para competir en la primaria que sea y construir una opción que derrote a la derecha”.

Incluso, durante esta mañana la exministra había difundido una carta en la que ratificaba sus dichos y se mostraba abierta a competir en una primaria. Pero el escenario cambio la tarde de este miércoles, terminando con su decisión de deponer su candidatura presidencial.