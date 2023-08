“Injurioso y gratuito”: diputados RN envían dura carta a Boric cuestionando emplazamiento del Presidente por apoyo a diputada Cordero

Una dura carta dirigida al Presidente Gabriel Boric -a la que tuvo acceso La Tercera- envió este martes la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN).

En la misiva, los parlamentarios expresan su “molestia y preocupación” por las declaraciones que -a través de redes sociales- emitió este martes el Mandatario emplazando a la bancada por su apoyo a la diputada María Luis Cordero.

El lunes la Corte Suprema confirmó el desafuero de Cordero -quien es independiente pero forma parte de la bancada de Renovación- en el marco de la querella por injurias con publicidad interpuesta por la senadora Fabiola Campillai en contra de la psiquiatra.

Respecto a la senadora, quien perdió la visión en sus dos ojos por el impacto de una bomba lacrimógena, Cordero aseguró en marzo de este año que “ella tiene un ojo bueno, ella no es totalmente ciega”; lo que gatilló las acciones judiciales de la parlamentaria.

Conocido el desafuero, el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, aseguró que Cordero seguiría siendo parte del comité. Además, respecto del fallo, sostuvo que “no se ajusta para un desafuero de un parlamentario. Esta es una opinión, por muy hiriente que esta sea, es solo una opinión. No da para un delito”.

“Que lamentable que la derecha chilena defienda a una diputada que miente y revictimiza a quien fue privada de su vista para siempre por un disparo de una lacrimógena (Senadora Fabiola Campillai). Más allá del debate jurídico, no normalicemos estos retrocesos en nuestra convivencia”, fue la declaración del Mandatario este martes.

“Injurioso y gratuito”

En ese contexto, en la carta, los diputados dicen que les parece “injurioso y gratuito que por cuestionar el desafuero de la diputada María Luisa Cordero se nos acuse de fomentar la violencia o de revictimizar a la senadora Fabiola Campilla”.

“No hay en las declaraciones de la Bancada de diputados de Renovación Nacional en relación al desafuero ningún tipo de normalización de la violencia ni apología a la misma. Por el contrario, tal como lo hemos señalado en otras ocasiones, reiteramos la impropiedad de las declaraciones de la diputada Cordero, lo que no obsta a que critiquemos fuertemente la decisión de desaforarla. La emisión de declaraciones en ejercicio de la libertad de expresión y con relación a un funcionario público, aun cuando fueren crueles o hirientes, no pueden ser jamás consideradas constitutivas de delito ni menos alterar los equilibrios democráticos y vulnerar con ello el derecho a la participación política de miles de ciudadanos que votaron por la diputada Cordero. Esa es en síntesis la crítica que hacemos del desafuero, pero que no desconoce la impropiedad y la inconveniencia de los dichos de la doctora Cordero en el marco de un debate democrático respetuoso”, agregan.

“Por eso es que las declaraciones del Presidente de la República no solamente son destempladas, sino que además impropias de un Jefe de Estado que debe redoblar esfuerzos por recuperar la confianza de la ciudadanía producto de una gestión gubernamental fuertemente atravesada por episodios de corrupción como pocas veces se ha visto en la historia institucional chilena”, continúa la misiva.

Los diputados también plantean que le corresponde al Presidente una “tarea gigantesca que demanda un estándar de integridad y madurez incompatibles con declaraciones o meros ejercicios de opinología por medio de redes sociales en los que se ataca al partido con representación parlamentaria más grande del país, haciendo guiños o entregando mensajes a ese 25% que parece ser la base de apoyo que le resta a este gobierno”.

En esa línea, aseguran que “la opinología al servicio de la guerrilla política es algo impropio del Presidente de todos los chilenos, quienes esperan que de una vez por todas deje de lado su rol como presidente de federación de estudiantes y adopte las decisiones que espera el país, aun cuando signifique une merma en sus afectos”.

Ofensiva contra Jackson

Con motivo del documento dirigido al Presidente, los diputados insisten en la ofensiva para que el Mandatario remueva al ministro de Desarrollo Social -y uno de los colaboradores más estrechos de Boric- Giogio Jackson, en medio de los líos de platas políticas.

“Es fundamental cesar de una vez en sus funciones gubernamentales al ministro Jackson y a la Directora de Presupuestos (Javiera Martínez), que aún cuando no tengan participación directa en los casos de corrupción, son políticamente responsables de generar un clima propicio para la corrupción a través de la flexibilización de controles fiscales”, dicen en el documento.

“Esperamos que en lo sucesivo, Su Excelencia concentre sus esfuerzos en gobernar y en despejar las dudas que pesan sobre el gobierno respecto de los escandalosos casos de corrupción que afectan a nuestro país, dejando de lado agresiones o descalificaciones que no solamente son injustificadas, sino que además afectan el clima en entendimiento y de consensos que deben primar para alcanzar acuerdos que vayan en beneficio de millones de chilenos”, remata la misiva.