La molestia de la UDI por decisión de parlamentarios de Evópoli de La Araucanía de congelar relaciones con el gobierno: “No contribuye en nada”

La decisión anunciada por parlamentarios de Evópoli de la Araucanía —el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez — de congelar relaciones con el gobierno tras el asesinato del joven carabinero, Eugenio Naim Caniumil, hecho ocurrido el viernes pasado en el sector de Padre Las Casas, fue recibido con molestia en la Unión Demócrata Independiente (UDI).

Cabe recordar que, en un comunicado dado a conocer ayer sábado, los parlamentarios de Evópoli comunicaron que la medida durará hasta que se nombre a un Ministro Encargado en la Macrozona del sur.

“Hoy todos los sectores, gobierno, oficialismo, la oposición democrática y los partidos políticos debemos ser proactivos en aportar a la solución y no sumar más problemas a los que ya existen debido a la violencia que está instalada en la macrozona sur del país”, dijo la senadora y presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe.

Agregó: “Entendemos que hay mucha rabia y dolor en la zona de La Araucanía por el complejo escenario que están viviendo hace muchos años, pero eso mismo obliga a los parlamentarios que representan a esa región a actuar con mucha responsabilidad respecto a rol que deben cumplir para enfrentar este grave problema de seguridad pública".

"Congelar relaciones con el gobierno es más bien una actitud incomprensible que no contribuye en nada a resolver este complejo tema”, puntualizó Van Rysselberghe.

“Todos los que defendemos la vida y valoramos la democracia estamos muy tristes y lamentamos profundamente la muerte de este joven carabinero que falleció sirviendo al país. Por lo mismo nuestro compromiso con él, su familia y con las víctimas de la violencia en La Araucanía es trabajar con más fuerza y unidad que nunca”, cerró la también senadora

Por su parte, el secretario general de la UDI, Felipe Salaberry, llamó a los senadores Felipe Kast y a los diputados Andrés Molina y Sebastián Alvarez, a reconsiderar su decisión.

“Para la ciudadanía, decisiones de este tipo resultan incomprensibles, ya que lo que quieren las personas, especialmente las de la región de La Araucanía, es que sus representantes trabajen con dedicación en derrotar la violencia que los afecta hace muchos años y que ha recrudecido con especial fuerza este 2020″, aseguró el secretario general del partido.

"Un problema tan complejo como este se debe abordar pensando en el bienestar de ellos y no con calculadora electoral en mano”, puntualizó Salaberry.

En tanto, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, afirmó: “Estas reacciones de Evópoli no van a tener ningún efecto con respecto a la acusación constitucional que viene el martes contra el ministro Pérez. Son declaraciones que yo creo que son acaloradas, que no corresponden al momento. Yo invitaría con mucho ánimo de unidad más a la reflexión, a la templanza, a entender que estamos en un momento difícil y no a sobrerreaccionar ante situaciones que son dolorosas para todos. El momento de Chile Vamos es de reflexión pero sobre todo de unidad”.

A su turno, el presidente del PRI, Rodrigo Caramori criticó la actitud adoptada por Evópoli: “En el PRI estamos realmente sorprendidos con la determinación de Evopoli, más cuando justamente a ellos les correspondió velar por la seguridad pública cuando tuvieron a su cargo el Ministerio del Interior. Nos parece que su actuar es poco responsable y de un oportunismo que no corresponde, especialmente en días que han sido difíciles para el país e incluso con la desfachatez de hacer un punto de prensa y salir acompañados con brigadistas de una candidata a primarias. Realmente vergonzoso”.

Y desde el gobierno, el vocero Jaime Bellolio manifestó en Mesa Central, de Canal 13: “Nos vimos sorprendidos, nos enteramos ayer. Ellos están haciendo un punto que el gobierno lo tiene claro hace rato, es parte del diagnóstico. Lo sabe muy bien además el senador Kast, así como también Andrés Molina porque el propio Gonzalo Blumel estuvo también enfocado en la necesidad de concentrarnos en que lo que pasa en La Araucanía. No solamente es algo de mas o menos carabineros, es mucho más grande, tiene que ver con un tema político también, tiene que ver con un problema de diálogo”.