El duelo programático de Matthei y Kast

La noche del miércoles es fría en el centro de Santiago. Minutos antes de las 20 horas, decenas de candidatos a concejales, alcaldes y gobernadores republicanos llegan hasta la “Casa Dieciocho”, donde la plana mayor del partido presentará su plataforma programática para las elecciones municipales de octubre.

Antes de que parta la actividad, el fundador del partido, José Antonio Kast -vestido con un impecable traje azul marino, camisa blanca y corbata roja- se toma una selfie tras otra y graba videos apoyando a sus postulantes, que han viajado desde distintas regiones del país. En un salón contiguo, la flamante directora de Ideas Republicanas, Carmen Soza, repasa por última vez -leyendo en voz baja- la presentación de la Guía Re, que incluye 120 propuestas y fue elaborada durante seis meses. Es el debut de la abogada a cargo del think tank de Kast, que, según explican, busca marcar diferencias con Chile Vamos en la elaboración de políticas públicas y propuestas programáticas, de cara a la presidencial de 2025.

Límite a horas extras, rebaja del sueldo de los concejales, cierre de pasajes y calles, auditorías anuales en los municipios y Juzgado de Policía Local digital, son algunas de las propuestas en el ámbito municipal.

“Tenemos un proyecto político distinto al de Chile Vamos, porque la crisis más profunda en Chile, en parte, se debe a la renuncia desde la derecha a dar las batallas que para algunos eran consideradas poco relevantes. Así, alcaldes de derecha empezaron a poner banderas de colores en sus frontis o a cubrir su falta de gestión con asistencialismo”, afirma Arturo Squella, presidente del Partido Republicano.

“En nuestra carta de navegación se les pide a nuestros futuros alcaldes que se dediquen a mejorar la calidad de vida de los vecinos con eficiencia en la gestión de recursos, sin populismo ni preocuparse de congraciarse con la izquierda. Esa diferencia es de fondo y sustantiva (con Chile Vamos)”, agrega Squella.

Y aunque la seguridad sigue siendo la prioridad de la joven tienda, el nuevo eje es la probidad, donde irán subiendo cada vez más el tono.

Uno de los grandes temores de Kast, como ha manifestado en privado, es que alguno de sus eventuales alcaldes electos en octubre pueda verse involucrado en un caso de corrupción el próximo año, en la recta final de la campaña presidencial.

El mitin en la casona patrimonial en calle Dieciocho terminó con una arenga de Kast a sus candidatos: “Ustedes tienen una tremenda responsabilidad sobre sus hombros. Son los representantes de uno de los proyectos políticos más exitosos en la historia de Chile, que busca reconstruir un país destruido por la ideología, no sólo en lo material, sino también en lo espiritual”.

La abogada Carmen Soza, nueva directora de Ideas Republicanas, el brazo programático del partido, que Kast está fortaleciendo.

Centros de estudios toman las riendas

El trabajo programático que Republicanos ha comenzado a lucir paulatinamente en estos meses encendió las alarmas en sectores de la UDI, RN y Evópoli, donde admiten que la estrategia de Evelyn Matthei, de mantenerse públicamente al margen del tema presidencial hasta dejar la alcaldía de Providencia, el 6 de diciembre, le ha impedido asumir con más plenitud la elaboración de un programa de gobierno y mostrar equipos que hoy se encuentran trabajando.

De ahí que los centros de estudios ligados a la centroderecha -Horizontal (Evópoli), Instituto Libertad (RN), Fundación Jaime Guzmán (UDI) e Idea País (Independiente), entre otros- decidieran tomar las riendas programáticas, coordinados por el historiador Juan Luis Ossa. Este último dejó su cargo como investigador del Centro de Estudios Públicos el pasado 29 de febrero, justamente para asumir esta labor, la que se ha visto retrasada -entre otras cosas- por el rol casi puramente municipal por el que ha optado la alcaldesa.

“La principal característica programática de Matthei es la unidad del sector, que se refleja hoy en el trabajo de los centros de estudios para brindarles insumos a los candidatos para la elección de octubre... Todos los insumos sirven para construir un proyecto político de largo plazo”, dice Ossa.

El debut será el próximo sábado, en un encuentro de la alcaldesa con los candidatos municipales de todos los partidos, además de independientes, en el Colegio Thomas Jefferson, de Conchalí, en que se lanzará la plataforma “Chile desde las comunas”.

El objetivo, cuenta uno de los organizadores, es ayudar a los candidatos a elaborar propuestas programáticas basadas en la realidad de sus propias comunas o regiones, buscando marcar una diferencia con la Guía de Republicanos que fue entregada “terminada” a los postulantes y que -reconocen- servirá como cimiento para el programa presidencial 2025.

Mismas prioridades con distintos diagnósticos

Pese a que la inseguridad en las calles y la reactivación económica son las prioridades de ambos candidatos, sus diagnósticos -y estrategias programáticas- son diferentes.

Matthei sabe que la carrera es larga y hará todo lo que esté a su alcance para no ponerse el traje de candidata presidencial, incluso postergando -y no visibilizando- su trabajo programático. Su plan es lucir su capacidad de gestión y abordar los temas de seguridad ciudadana desde su rol de alcaldesa, tal como lo hizo esta semana al presentar -junto a parlamentarios de Chile Vamos- un proyecto de ley que busca regular las condiciones carcelarias de los miembros y cabecillas del crimen organizado, a través de un régimen penitenciario diferenciado al resto de los reos.

“Nuestro objetivo número uno en las próximas elecciones de octubre es brindar seguridad a la ciudadanía, con un sentido de urgencia, pero ser muy sinceros y evitar medidas efectistas, que al final no se pueden implementar. La gente no es tonta”, dice Ossa, quien se encuentra coordinando el trabajo programático en distintas áreas.

El alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), está ayudando en Seguridad; la exsubsecretaria Paula Daza, a cargo del plan de Salud; el exministro Raúl Figueroa, en Educación, y el arquitecto Ricardo Abuauad, en Vivienda.

“La experiencia adquirida por muchísimas personas en los gobiernos de Piñera está hoy con la Evelyn. Ese es un valor agregado muy grande”, señala Jaime Bellolio, el candidato de Chile Vamos en Providencia.

Otra de sus definiciones es hablarle a un electorado más transversal, con un proyecto político económico de más largo plazo que ofrezca gobernabilidad.

“Hay votantes que históricamente han votado por la centroizquierda y que hoy estarían dispuestos a cruzar el río, no sólo por un voto anti Kast, sino porque creen que la crisis es tal, que se necesita una persona con sus credenciales, porque gobernar con minorías hoy es imposible”, explica un miembro de su círculo.

En la otra vereda, Kast buscará meter a su contrincante a la arena política y lucir capacidad programática. En las últimas semanas han presentado propuestas que incluyen proyectos de ley sobre comercio ilegal, para cambiar la política penitenciaria y próximamente de inmigración ilegal, modelo que se seguirá repitiendo en otras áreas, como salud y educación, y que será la base de su programa presidencial.

“Estamos elaborando propuestas a partir de los diagnósticos de las personas que enfrentan los problemas junto con expertos nacionales e internacionales. Esta forma de trabajo es la diferencia (con Chile Vamos)”, afirma Soza.

Juan Luis Ossa asumió la coordinación de "Chile desde las comunas”, un espacio creado por los Centros de Estudios ligados a Chile Vamos. Foto: Andres Perez

La disputa por los economistas top

La noche del martes 23 de abril, Matthei terminó su última cuenta pública en el Teatro Oriente, con una larga lista de agradecimientos. El último de ellos fue a su marido, Jorge Desormeaux, quien vio desde la primera fila cómo su esposa se secaba las lágrimas.

El economista ha sido un apoyo fundamental en su carrera política y hoy lo está siendo en su propuesta económica, pero, como siempre, tras bambalinas.

Así como la derecha empresarial se encuentra dividida ante ambos proyectos y sus representantes siguen con atención los pasos de ambos, también lo están los economistas ligados a las políticas públicas.

Desde republicanos reconocen que la alcaldesa corre con ventaja en este tema y están haciendo esfuerzos por acortar distancias.

La disputa se evidenció la semana pasada, cuando Matthei reveló -en una entrevista en radio ADN- que se estaba preparando mediante la creación de equipos y grupos de trabajo, y que ha tenido conversaciones con Ignacio Briones, Rodrigo Vergara, Sergio Urzúa, Rodrigo Cerda, José Luis Daza y Vittorio Corbo.

“Yo, de verdad, me estoy preparando, porque veo que es posible que me caiga una responsabilidad sumamente grande”, dijo.

La cita a Daza -uno de los economistas chilenos más reconocidos en el mundo- por parte de Matthei no cayó bien en el círculo de Kast, quienes aseguran que -al igual como ocurrió en la campaña presidencial de 2021- está con ellos en esta pasada. “Las dos veces que este año he viajado a Estados Unidos -donde vive Daza- me he reunido con él”, comentó esta semana Kast en privado.

Agregan que Kast también ha tenido conversaciones con Urzúa y muchos otros economistas, pero también afirman que hoy no es el momento de mostrar equipos presidenciales.

Un combate a varios rounds

Aunque sus equipos lo nieguen, las dos figuras de la oposición mejor evaluadas se siguen los pasos, analizan sus jugadas y están atentos ante cualquier golpe, como dos boxeadores arriba del ring. Ambos saben que el combate es largo y no están dispuestos a darse ventaja, como quedó demostrado la madrugada del 27 de abril, cuando tres carabineros fueron asesinados en Cañete.

Matthei y Kast se encontraban fuera del país. La alcaldesa estaba en Chicago, en el marco de una gira para fortalecer su propuesta sobre seguridad, y su contendor en Hungría, participando en la Conferencia Política de Acción Conservadora, junto al general (R) de Carabineros Enrique Bassaletti.

Ante el temor de que Matthei interrumpiera su gira por varias ciudades de Estados Unidos y regresara a Chile para participar en los funerales de los uniformados, el líder republicano reservó pasajes de vuelta a Santiago. Finalmente, ambos optaron por continuar con sus actividades y condenar duramente el atentado en redes sociales, pero cada cual con su propio sello y estilo.

A inicios de abril, Kast viajó a El Salvador, donde fue recibido por las autoridades gubernamentales e invitado a recorrer la megacárcel que se construyó en 2020, bajo el mandato de Nayib Bukele, donde están recluidos peligrosos reos de “Las Maras”.

Sus viajes continuarán: de hecho, este fin de semana el exdiputado se encuentra en la convención anual de Vox “Europa Viva 24″, en Madrid, acompañado de uno de sus asesores más influyentes, Cristián Valenzuela, quien asumió la dirección de Comunicaciones de republicanos, un aspecto clave de sus partidos pares en el resto del mundo.