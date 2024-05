El rol clave de Amal Clooney para la orden de arresto de la CPI contra Netanyahu y líderes de Hamas

Este lunes, en la Corte Penal Internacional, el fiscal Karim Khan solicitó la emisión de órdenes de arresto contra los dos líderes de las partes involucradas en la guerra en Gaza: por el lado israelí, al primer ministro Benjamin Netanyahu y a su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y por el lado de Hamas, al líder Yahya Sinwat, el comandante militar Mohammed Diab Ibrahim al Masri y a Ismail Haniyeh, de la oficina política del grupo islamista.

Tanto para Israel como Hamas, las acusaciones se basan en presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad ocurridos en Gaza durante el último año. Además de los miembros de Hamas nombrados, otros varios altos cargos del grupo estarían en investigación.

La Cancillería israelí aseguró que se trata de una “vergüenza histórica”: “El fiscal general menciona al mismo tiempo al primer ministro y al ministro de Defensa del Estado de Israel junto a los abominables monstruos nazis de Hamas: una vergüenza histórica que se recordará siempre”. Las órdenes de arresto, que estarían prontas a emitirse, marcarían la primera vez que la Corte Penal Internacional apunta al líder de un aliado de Estados Unidos.

Benjamin Netanyahu llegando al Parlamento israelí. Foto: Reuters.

Una de las personas que estarían detrás de la solicitud hecha por Khan es Amal Clooney, abogada en derechos humanos especializada en conflictos. En el caso actual, se culpa a Yahya Sinwar y su alta directiva por los ataques del 7 de octubre, contra el sur de Israel. A Netanyahu y Gallant, en tanto, se les pide el arresto por los ataques de Israel en Gaza.

Los líderes de Hamas son sospechosos de exterminación y asesinato, y Khan también busca que se les investigue por toma de rehenes, tortura, “violación y otros actos de violencia sexual como crímenes contra la humanidad”.

Según el fiscal Khan, Amal Clooney fue una de las asesoras clave que influyeron en el envío de la solicitud de orden de arresto. En un comunicado publicado en Financial Times el día de hoy, Amal Clooney junto a otro equipo de abogados dieron cuenta de los argumentos por los que buscan el arresto de Netanyahu y Sinwar.

Yahya Sinwar, líder de Hamas. Foto: Archivo.

“Hoy, el fiscal dio un paso histórico en miras a asegurar la justicia para las víctimas en Israel y Palestina”, comienza el comunicado, que habla sobre las cinco órdenes que se solicitaron: “Por meses, hemos estado involucrados en un extenso proceso de revisión y análisis. Hemos examinado cuidadosamente cada solicitud, así como el material disponible en manos del equipo de fiscalía. Este material tiene testimonios de testigos, evidencia, comunicados oficiales, videos y fotografías”.

Firmado por Amal Clooney, abogada británica -libanesa, profesora adjunta de la Escuela de Leyes de Columbia y cofundadora de la Fundación Clooney por la Justicia-, el comunicado asegura: “Creemos unánimemente que hay una cantidad de información razonable para creer que los sujetos identificados han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad dentro de la jurisdicción de la CPI”.

El equipo señala en su comunicado: “El panel también acuerda unánimemente que la evidencia presentada por el fiscal proporciona pisos razonables para creer que Netanyahu y Gallant han cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Esto incluye el crimen de guerra de usar intencionalmente el hambre de civiles como un método de guerra, junto con el asesinato y persecución de palestinos como crímenes contra la humanidad”.

George Clooney y Amal en el Festival de Cannes en 2016. Foto: REUTERS/Eric Gaillard.

Además del comunicado publicado en Financial Times, el equipo de abogados del cual forma parte Amal Clooney dio a conocer un informe legal, más detallado, en el que apoyan y argumentan a favor de las órdenes de arresto. Ahí, señala: “Hay condiciones para creer que Netanyahu y Gallant son responsables del asesinato de civiles que murieron a causa del hambre, tanto por si los sospechosos hicieran a propósito que estas muertes ocurrieran, como por si estuvieran conscientes en su momento de que ocurrirían muertes en el curso ordinario de los eventos, como resultado de sus métodos de guerra”.

El documento también acusa a ambos israelíes por exterminación: “El número de muertes resultantes de la hambruna es suficiente para apoyar ese cargo, de acuerdo con los estándares que define la jurisprudencia internacional. Y de estos números, desafortunadamente, solo se espera que suban”.

“También hay suficiente evidencia para creer que la campaña de hambruna y los actos asociados de violencia están estrechamente relacionados con la privación a las víctimas de sus derechos fundamentales, por la razón de su identidad como palestinos. Esto puede ser calificado como crimen de persecución contra la humanidad”, destacó el informe.

Protestas contra Benjamin Netanyahu a la salida del Parlamento israelí. Foto: Reuters.

Amal Clooney es una abogada de derechos humanos, nacida en Líbano y con nacionalidad británica, que ha trabajado en diversos conflictos globales. Casada en 2014 con el actor George Clooney, Amal participó en juicios relativos a guerras en Medio Oriente, representando a las víctimas del Estado Islámico en los únicos tres juicios en el mundo en los que miembros de ISIS fueron condenados por genocidio.

Además de haber ganado premios por su trayectoria, ha aparecido en casos frente a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional y la Corte Europea de Derechos Humanos. Generalmente, ha representado a víctimas de atrocidades contra masas, incluidos el genocidio y la violencia sexual.

Uno de sus casos más importantes fue aquel en que se condenó a un miembro de ISIS por cometer genocidio contra los yazidis, y el primer caso que culpó de “complicidad” en crímenes contra la humanidad a una empresa que financiaba al Estado Islámico. Antes había trabajado como abogada penal en Estados Unidos y Reino Unido, además de fiscal en un Tribunal Especial en Líbano.

El presidente norteamericano, Joe Biden, junto con Benjamin Netanyahu. Foto: Reuters.

A pesar de que la orden de arresto se emitirá prontamente, ni Israel ni Estados Unidos forman parte de la Corte Penal Internacional, por lo que Netanyahu y Gallant no serían arrestados inmediatamente. De todos modos, al igual que como ocurre hoy por hoy con Vladimir Putin, ambos políticos israelíes no podrían viajar a las otras 124 naciones que sí son miembros de la CPI, como gran parte de Europa, ya que serían prontamente arrestados.

Netanyahu no respondió inmediatamente frente a esta situación, pero cuando la CPI empezó a investigar crímenes de guerra, el primer ministro aseguró que si se hacían ordenes de arresto se estaría cometiendo “un error de proporciones históricas”.

La opinión se comparte en Israel en el oficialismo y en la oposición. Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra del país, criticó la decisión del fiscal Khan, asegurando que su ejército está peleando “con uno de los códigos morales más estrictos de la historia y siguiendo la ley internacional”.

El líder de la oposición, Yair Lapid, aseguró por su parte que la solicitud de órdenes de arresto a Netanyahu era una “completa falla moral”. “No podemos aceptar esta escandalosa comparación entre Netanyahu y Sinwar. No nos quedaremos callados”, dijo.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, a través de un portavoz, declaró al respecto: “Esta acción no es útil en relación con lograr una pausa en los combates, sacar a los rehenes o hacer entrar ayuda humanitaria. Reino Unido, al igual que otros países, no reconoce a Palestina como un Estado, e Israel no es un Estado miembro en el Estatuto de Roma”, lo que sobrepasaría la jurisdicción de la CPI.

El presidente Biden dijo que el deseo del fiscal de la CPI de arrestar a Netanyahu y Gallant era “escandaloso”, y añadió que “independientemente de lo que este fiscal pueda implicar, no hay equivalencia –ninguna– entre Israel y Hamas”.