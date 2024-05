La nueva e intensa fractura que provocó el CAE en el oficialismo

La tarde del viernes 10 de mayo, tuvo lugar en la sede del Partido Socialista (PS) la Conferencia de Educación de la colectividad. En primera fila, y con su característica bufanda roja, se sentó el invitado de honor: el ministro de Educación y militante comunista Nicolás Cataldo.

La presencia del secretario de Estado en la sede socialista fue significativa. Y es que el historial de desencuentros entre ambas colectividades por materias educacionales es largo y conocido. Sin ir más lejos, esa misma instancia dio pie a un “cara a cara” entre Cataldo y el presidente de la Juventud Socialista, Allan Álvarez, quien se paró en el podio, al frente del ministro, y comenzó a criticar la gestión y las prioridades de la cartera.

Lo cierto es que la condonación del CAE, en la antesala de la Cuenta Pública, nuevamente tensionó a las colectividades de la alianza de gobierno que respalda al Presidente Gabriel Boric.

Esto, particularmente, luego de que la presidenta del PS, la senadora Paulina Vodanovic, dijera este domingo en TVN que “fui y soy crítica de condonar el CAE, porque creo que es un tema que se ha debatido bastante y que no hay recursos suficientes para aquello (...). Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales (...). Populismo es prometer cosas en las que no están los recursos suficientes”.

Su postura fue ampliamente resentida al interior del oficialismo. “La mayoría del PS y del Socialismo Democrático piensa distinto a la senadora”, dijo la diputada Emilia Schneider, militante de Convergencia Social y presidenta de la comisión de Educación de la Cámara. “Todos los partidos que componemos la alianza de gobierno tenemos muy claro cuál es el programa (...). Llamar electoralista a esta propuesta es parte de un desconocimiento brutal”, aseveró la diputada Daniela Serrano, presidenta de las Juventudes Comunistas.

Esta mañana, desde La Moneda, la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, entró en la discusión al reconocer que “desde el año pasado (...) se ha venido trabajando desde los equipos de Educación y Hacienda para proponer un diseño que sea para todos los deudores, pero que sea justo y progresivo”. Sus palabras dieron un giro en el debate, puesto que, hasta la semana pasada, en el Ejecutivo todavía se planteaba como alternativa que la condonación no fuera universal.

En esa línea, y en consideración de los dichos de Vodanovic, el Frente Amplio ha endurecido el tono sobre lo relevante que es sacar adelante las promesas de campaña, como lo es la condonación del CAE.

Consultado sobre las declaraciones de la senadora, el presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, hizo un llamado “a la responsabilidad en el debate”. El timonel explicó que para él es necesario “analizar primero la propuesta y no defender una política que desde el 2005 no ha tenido resultados positivos”.

En esa línea, Vela argumentó que “el CAE ha significado una presión fiscal de más de $ 8 billones de pesos, de los cuales $ 1.35 billones corresponden al pago de recargas a favor de los bancos en las licitaciones anuales de las carteras de créditos. Es urgente corregir una política de endeudamiento que ha generado un crecimiento desregulado de la matrícula y una mochila de deudas para las familias chilenas”.

Por último, el líder de RD afirmó que “el ministro Mario Marcel (Hacienda) ha sido claro en que el foco está puesto en formular una nueva propuesta de financiamiento para la educación superior y que los elementos de condonación se tratarán con criterios de progresividad y responsabilidad fiscal”.

Su par de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, optó por no elevar el debate al interior de la alianza. “No voy a entrar en polémica, no me parece audaz crear división en el oficialismo por esto, menos previo a la Cuenta Pública”, dijo a este medio. Eso sí, el también presidente provisorio del Frente Amplio reconoció que “nosotros estamos a disposición del ministro Marcel para ir avanzando con el programa de gobierno. Ese es nuestro compromiso con la ciudadanía”.

División en el PS

En todo caso, ni siquiera dentro del PS hay un respaldo total a las declaraciones de la senadora. La semana pasada, la bancada de diputados socialistas emitió una declaración en que manifestaban su respaldo al anuncio del ministro Marcel sobre la condonación.

“La bancada está disponible y a disposición para darle respaldo a esta condonación, no solo porque es una promesa de campaña, sino porque entendemos la magnitud del problema social y económico (...). Apoyamos al gobierno en el esfuerzo de entregar una propuesta que vaya en directo beneficio de los deudores del CAE”, dijo al marco de la declaración el diputado Daniel Melo, jefe de la bancada.

En consideración de esa postura, entre los diputados generaron ruido las declaraciones de Vodanovic. Aunque no han podido reunirse para conversarlo -puesto que esta semana es distrital-, sí ha habido conversaciones “uno a uno” entre los legisladores y algunos reconocen que hay una visión crítica de los dichos de Vodanovic.

“No me parece pertinente una declaración de esta naturaleza, más aún de una presidenta de un partido aliado, porque me imagino que esto se habrá conversado en el comité político. Más aún cuando es un compromiso del programa de gobierno”, transparentó el diputado Jaime Naranjo (PS). Otros parlamentarios socialistas sugieren que si la condonación no prospera, será por un tema de recursos. Por lo mismo, consideran que es necesario evitar el Frente Amplio pueda usar como argumento en el futuro que fue el PS quien trabó el proyecto.

El debate PS no termina ahí. El sábado la Juventud Socialista organizó un encuentro nacional de educación con delegados de todas las regiones, instancia a la que asistió la senadora Vodanovic. Tras el encuentro, la JS emitió una resolución que se señala que ellos están por la “condonación del CAE, focalizado y gradual, dando prioridad a los estratos sociales más bajos y excluyendo de esta a los estratos sociales más altos”.

En respuesta a los dichos de Vodanovic, varios militantes de la JS celebraron la resolución y remarcaron que ellos han apostado por la condonación desde 2016. Sin embargo, ante esa reacción, el presidente de la JS puso paños fríos.

“El encuentro (...) resolvió que no estamos por la condonación universal del CAE”, dijo Álvarez a La Tercera. Consultado sobre si esa posición los aleja del programa de gobierno, él respondió que “más que eso, nuestra discusión se enmarca en comenzar a aterrizar esta propuesta y buscar criterios para construir una política pública fiscalmente responsable, justa con quienes han pagado y que no sea regresiva. Eso coincide con los dichos de los ministros Cataldo y Marcel”.

Más allá de eso, las palabras de Vodanovic también encontraron respaldo en el senador Fidel Espinoza, quien integra la comisión de Educación de la Cámara Alta. Él dijo ayer a este medio que “opino exactamente lo mismo (...). Han jugado con el sueño de quienes, teniendo deudas con el CAE, les dijeron que desde el primer año comenzarían a trabajar en ello. Eso no pasó y ahora lo hacen. ¿Por qué? ¿Por su desplome en las encuestas?”.