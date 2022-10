Nueva polémica : Cámara suspende tensa sesión luego de dichos de De la Carrera contra diputada Schneider

Una nueva polémica protagonizó este miércoles el diputado Gonzalo De la Carrera (independiente, ex Partido Republicano) en la Sala de la Cámara de Diputados mientras se discutía la reforma constitucional para garantizar la propiedad del afiliado sobre los fondos de capitalización individual.

Todo inició con la intervención del diputado UDI Juan Antonio Coloma, quien acusó que el Partido Comunista y el Frente Amplio querían expropiar los fondos de pensiones.

Ahi, la diputada Emilia Schneider (Comunes) afirmó que “el diputado Coloma y el diputado (Cristián) Araya mienten en este hemiciclo con total impunidad y eso es inaceptable”.

Manifestó, además: “parece que no les va muy bien con los números y no son tan ciertos como dice el diputado De la Carrera”, aludiendo a la previa intervención que el parlamentario independiente hizo sobre los fondos de pensiones.

Luego de ello, De la Carrera se dirigió a la diputada Schneider y le dijo: “habla de mentiras, yo le quiero decir que yo he escuchado de usted dos grandes mentiras. Respetando su condición, usted no puede exigir su derecho a abortar porque jamás podrá abortar y tampoco puede exigir su derecho a menstruar”.

En medio de sus palabras, se generó un tenso momento en la Sala con gritos de parlamentarios y parlamentarias, por lo que la vicepresidenta de la Cámara, Claudia Mix (Comunes), tuvo que intervenir y llamar al orden. Sin embargo, el debate no pudo continuar.

“Están muy alterados de verdad, vamos a suspender la sesión por dos minutos”, expresó la parlamentaria del Frente Amplio.

Tras la suspensión de la sesión, la diputada Schneider -flanqueada por un grupo de diputadas-, se refirió a lo ocurrido, condenando la intervención de De la Carrera. “No podemos seguir tolerando que en este Congreso Nacional autoridades electas difundan discursos de odio, porque eso atenta contra la democracia (...) Un discurso de odio, un discurso transfóbico, aludiendo al hecho de que yo soy una mujer trans”.

Además, aseguró que no es la primera vez que el diputado De la Carrera la “hostiga de esta forma”. “En un evento fuera de la Cámara se me acerca a mí para señalarme si es que yo sé que nunca voy a poder menstruar”, relató.

El diputado independiente también salió a entregar declaraciones tras el hecho, pero no se retractó de sus dichos y tampoco pidió las disculpas solicitadas por Schneider. “Hablemos las cosas por su nombre: usted tiene una condición que no tiene toda la sociedad chilena, yo lo lamento, la respeto, pero usted no puede mentirle a la sociedad chilena en la discusión pública”, dijo.

Luego reiteró sus palabras asegurando que “yo lo único que he dicho es algo que es más cierto que una casa, usted no puede pedir su derecho a menstruar, ni su derecho a abortar porque no lo tiene”.

Por último, expresó nuevamente una controvertida frase al decir que le “parece gratuito el escándalo que ustedes la ‘feminazis’ han hecho acá en el hemiciclo”.

El diputado De la Carrera ha protagonizado este año una larga lista de polémicas, incluyendo los golpes que propinó al vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, la agresión al diputado socialista Daniel Manouchehri y realizar gestos obscenos contra el Presidente Gabriel Boric. Por algunos de estos hechos ya ha sido sancionado por la Comisión de Ética de la Cámara.

La diputada Schneider aseguró que “la sanciones en la Comisión de Ética no están alcanzando para ponerle una raya a esos sectores de ultra derecha que lo que hacen es desquiciar el debate, ofender, insultar e incitar a la violencia. En nuestro país necesitamos una institucionalidad contra la discriminación, una nueva ley antidiscriminación, pero eso tiene que partir por acá, porque donde se hacen las leyes no podemos tolerar la discriminación y la violencia que difunden los republicanos y la ultraderecha en este Congreso”.