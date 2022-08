Enfrentamiento en el Congreso: diputado Gonzalo de la Carrera golpeó a vicepresidente de la Cámara

Inició con una polémica intervención en el Congreso del diputado Gonzalo De la Carrera hacia la ministra del Interior, Izkia Siches y culminó con el mismo parlamentario (independiente e integrante de la bancada del Partido Republicano) agrediendo con golpes de puño y patadas al vicepresidente Alexis Sepúlveda (PR). Todo, en el marco de una sesión especial de seguridad citada en la Cámara Baja para discutir la presencia de carteles internacionales de narcotráfico en Chile.

La historia es la siguiente: todo inició cuando el representante del distrito 11 tomó la palabra para hablar en el hemiciclo. En ese momento el parlamentario -que se ha enfrentado en el pasado con otros legisladores- realizó un irónico saludo a la jefa de gabinete, quien asistió a sesión especial.

“Yo quiero despedirla gentilmente de su cargo, porque sé que después del resultado del domingo no la vamos a ver de nuevo como ministra, quizás como embajadora”, dijo de la Carrera haciendo alusión al eventual cambio de gabinete que habrá post plebiscito.

Dicha situación generó molestia en la oposición, desde donde se pidió sancionar a de la Carrera. Una vez finalizada la sesión de sala, el independiente por el cupo de Republicanos se acercó a la testera a reclamar la amonestación. Es ahí donde el legislador trató de “estúpida” a la diputada Marcela Riquelme (Ind.-FA).

“Se nos cruza por delante el diputado de la Carrera y se lleva unos centímetros al diputado (Raúl) Soto y le dice ‘hay estúpidas que llegan tarde y a llamar la atención’, refiriéndose a mí obviamente. Y yo le dije ‘oye qué te pasa, por qué me tratas de estúpida’. Él me siguió insultándome. Y yo le pedí al diputado Soto que certificara ellos el hecho de que habían presenciado estos insultos”, contó tras el hecho la diputada Riquelme.

Es ahí donde el otro vicepresidente, Alexis Sepúlveda (PR) se acerca a de la Carrera y le pide que se calme, en donde el aludido lo golpea con golpes de puño en el ojo y además de patadas.

“Viene el diputado Alexis Sepúlveda que estaba a mis espaldas y le dice a de la Carrera ‘por qué tan violento’. Y en ese minuto el diputado de la Carrera le da un puñete en la cara, en el ojo, al diputado Sepúlveda, le da una patada. Nadie esperaba eso”, complementó la parlamentaria por el cupo frenteamplista.

Dicha agresión generó un caos en la sala, por lo cual el diputado agresor debió salir del hemiciclo rápidamente bajo duras recriminaciones de sus propios pares y asesores parlamentarios, quienes con fuertes epítetos, pidieron su renuncia al cargo.

En ese trayecto, de la Carrea entregó su versión de los hechos: “Fui a la testera porque me había amonestado el presidente de la mesa siendo que habían habido otros parlamentarios que habían recibido un trato distinto en sus discursos y el me dijo.. y me pegó dos pechazos en la testera (...) Yo me defendí”, indicó.

Sepúlveda anuncia acciones legales

Minutos después del hecho, el diputado Sepúlveda concurrió hasta dependencias médicas del Congreso para constatar lesiones. Tras eso dio un punto de prensa donde anunció que emprenderá acciones legales contra de la Carrera.

“Darles disculpas a mis colegas porque esta no es la mejor imagen que mostramos del Congreso. Esto puede ser interesante para las noticias, para la gente, pero siempre hemos querido mostrar el trabajo que hacemos, la importancia que tiene y el impacto en las personas, y esto obviamente echa abajo todo eso, más allá de cómo haya sucedido”, comenzó diciendo el radical tras la agresión.

Agregó que “me duele en particular, porque es un esfuerzo, sobre todo en el momento que vive Chile, en que tenemos que todos construir, todos colaborar. Imagínense, hoy día estábamos en sesión especial tratando la violencia de los carteles, a propósito de una petición especial. ¡Miren el espectáculo que damos! Yo quiero decirles que lo lamento, lo hice de la mejor buena fe, vi a una colega que estaba siendo agredida verbalmente, que es mi colega Marcela, encontré que eso no correspondía y le pedí a este diputado que no fuera tan agresivo, esa fue mi intervención, a lo cual él reaccionó de manera violenta. Yo creo que él tendrá que verse cuál es su problema porque no es la primera vez, ya son reiterados sus actos en los cuales pierde el control”.

“Yo tengo con colegas de derecha tremendas diferencias y nunca en mi vida podría pensar en llegar a con ellos a los combos, a los golpes, a la agresión (...) Quiero agradecer a los colegas de Chile Vamos, que me han llamado, me han escrito, manifestándome su solidaridad y su total rechazo a lo que aquí ha sucedido”, continuó Sepúlveda.

En ese sentido, consultado sobre si adoptará acciones legales contra el representante de Republicanos, indicó que “obvio, porque al terreno que nos quiere llevar el diputado de la Carrera nosotros no vamos a entrar (…) Parece que él está acostumbrado a solucionar sus problemas de esa manera, y por lo único que nos queda, para salir de ese barro en que nos quieren meter algunos, o él en particular, es recurrir a las instancias legales que tiene Chille. Haré las denuncias respectivas y seguiré los procedimientos respectivos”.

“Me preocupa su estado mental, porque termina siendo un peligro para todos”, cerró el diputado agredido.

Testera de la Cámara respaldará querella contra de la Carrera

El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) anunció que como testera respaldarán al vicepresidente Sepúlveda y lo apoyarán en las querellas y acciones legales que presente contra el agresor.

“Respaldar institucionalmente a nuestro vicepresidente Alexis Sepúlveda y condenar absolutamente la agresión de la cual fui testigo ocular del diputado de la Carrera en contra del vicepresidente por el simple hecho de defender a la diputada Riquelme, que estaba siendo víctima de una agresión verbal y de la cual también fuimos testigos. Las agresiones son inaceptables en este Congreso y en esta Cámara de Diputados y en cualquier lugar de este país”

“Respaldamos a nuestro vicepresidente Sepúlveda y vamos a estar detrás de él institucionalmente apoyándolo en las querellas y acciones legales que correspondan para efectivamente perseguir las responsabilidades que correspondan al diputado de la Carrera”, agregó.

Chile Vamos anuncia que lo llevará a la Comisión de Ética

Rápidamente ocurrido el hecho, desde Chile Vamos salieron a criticar el actuar de la Carrera e incluso, se anunció que respaldarán la petición de que sea pasado a la Comisión de Ética de la Cámara.

“No estamos por la violencia, nunca la vamos a avalar, y le pedimos a la ciudadanía una vez más disculpas por el show que hacen algunos diputados”, indicó el diputado Francisco Undurraga (Evopoli).

El UDI Henry Leal, en tanto, planteó que “queremos rechazar categóricamente los hechos ocurridos recientemente en esta corporación, quienes legislamos tenemos que ser ejemplo para la juventud, si no somos capaces entre nosotros para entendernos dialogando con firmeza y convicción y no somos capaces de renunciar a la violencia estamos dando un triste espectáculo. Esto es lo que hace que cada día nuestra Cámara tenga mayor reprobación de la ciudadanía (...) el diputado agresor tendrá que dar explicaciones, pero también quiero hacer un llamado a no sacar provecho político de este hecho”

“Vamos a estar disponibles para firmar esa petición para pasar al diputado al Comité de Ética”, agregó.

Misma postura determinó el jefe de bancada de RN, Andrés Longton: “Los diputados y diputadas de Chile Vamos condenamos enérgicamente sin matices la violencia, el combo que le propinó el diputado de la Carrera y además de la violencia verbal que siguen empañando el actuar y la labor de esta corporación”.

“No nos cabe ninguna duda que el diputado Sepúlveda fue a calmar la situación. Las bancadas de Chile Vamos vamos a llevar al diputado de la Carrera a la Comisión de Ética y esperamos que sea sancionado con la severidad que corresponde”, cerró.