Primarias no legales: Narváez persiste en solicitar definición de la DC y Provoste ratifica que “no está preocupada de los tiempos electorales”

“Resulta fundamental, por transparencia frente a nuestro país, que pueda decidir respecto a si va a ser candidata presidencial”, dijo Paula Narváez a mediados de la semana pasada, refiriéndose a la presidenta del Senado, Yasna Provoste, quien -sin ser candidata- se alza como una de las figuras más populares en la carrera presidencial.

Un emplazamiento que fue desestimado por la senadora, quien respondió indirectamente diciendo “que nadie se ponga nervioso” y reafirmando que lo importante en este momento es “no perder el foco, y garantizar y trabajar para que las ayudas a la ciudadanía lleguen con prontitud”.

Tanto la candidata socialista, actualmente respaldada por el PPD, el Partido Liberal y Nuevo Trato como la senadora Provoste se encuentran en la región del Biobío apoyando a los candidatos a gobernadores regionales. En ese contexto, Narváez, en entrevistas con medios regionales, insistió en que la DC debe comunicar prontamente una definición.

“Desde el inicio de esta precandidatura he sido realmente muy activa en llamar a la unidad e intentar construir una unidad del centro y de la izquierda, que es necesaria para que realmente podamos gobernar las transformaciones que hoy día Chile exige”, dijo en entrevista con el matinal regional de Canal 9, Nuestra Casa.

“Sin unidad, no es posible o va costar demasiado, porque además necesitamos mayoría. Aquí nadie, por muy poderoso que crea ser, puede lograr gobernar solo. Se necesita una amplia mayoría para gobernar. Lo necesitará el bloque del Frente Amplio y el PC, y lo necesitaremos en la centroizquierda, así que necesitamos ponernos de acuerdo”, insistió aludiendo a la primaria legal inscrita entre Daniel Jadue y Gabriel Boric.

“La fragmentación no le sirve a Chile. La fragmentación de la centroizquierda debilita la opción que, sin lugar a dudas, es la más requerida, la más esperada por parte de los chilenos. Así que, para poder enfrentar este momento, desde nuestra candidatura hemos hecho un llamado a que ojalá podamos celebrar primarias ciudadanas, convencionales, ya que no pudimos inscribir primarias legales, y de esta forma enfrentar una disminución de la fragmentación y enfrentar la primera vuelta presidencial en noviembre”, insistió la exvocera de gobierno de Michel Bachelet.

“Esperamos que eso lo podamos definir a más tardar la próxima semana, después de la elección de gobernadores regionales y, de esa forma, despejar la nebulosa que como sector político en la centro izquierda tenemos respecto a la definición presidencial”, manifestó.

“Es muy importante la definición de nuestro sector, específicamente de la DC para disipar esta nebulosa. (...) Nosotras, que somos representantes de un sector que ha gobernado Chile y que tiene un proyecto de futuro para el nuevo Chile, necesitamos despejar esto. La presidenta del Senado efectivamente cumple hoy día labores muy importantes para la República, es la segunda autoridad en el país y, por lo tanto, resulta necesario una definición para aclarar lo que va ser la carrera presidencial. Eso es algo que le corresponde a la DC, y a ella como potencial candidata. Yo lo que hago es una invitación fraterna a que esto se pueda aclarar pronto”, agregó Narváez.

En conversación con Radio El Conquistador, la presidenciable socialista añadió que si Provoste finalmente decide no postularse, o bien la DC no presenta una candidatura para realizar primarias convencionales, “nuestros esfuerzos como PS, PPD, PL y NT, serán llegar a la primera vuelta de noviembre. Pero yo espero, porque he visto esa disposición de parte de la DC, que podamos organizar primarias ciudadanas de tal manera que sea la ciudadanía la que elija quién es la abanderada”, concluyó Narváez al respecto.

Provoste: “Las preocupaciones electorales las tienen quienes son candidatos actualmente”

Durante la misma jornada la presidenta del Senado también abordó el escenario en la centroizquierda.

“Somos personas que no nos movemos ni por las encuestas ni por resultados personales, tiene que ser un desafío y un proyecto muy colectivo, porque a partir de ese trabajo colectivo es que hoy estamos acá, apoyando a nuestros candidatos (...) Estuvimos la semana pasada apoyando candidatos socialistas de Unidad Constituyente, así como del PPD, quienes también forman parte de Unidad Constituyente; eso nos identifica y por eso estamos acá. Creemos que la política, hoy más que nunca, tiene que ponerse al servicio de las necesidades de las grandes dificultades que hoy enfrentan nuestros compatriotas. Y en eso no nos podemos perder. No se trata de un desafío personal o individual, la política debe dar paso a proyectos mucho más colectivos”, dijo.

“Nosotros no estamos preocupados de los tiempos electorales, estamos preocupados de las dificultades que hoy enfrentan las familias, que hoy enfrentan los territorios. Yo quisiera en eso hacer una separación muy clara. Tal vez las preocupaciones electorales las tienen quienes son candidatos actualmente y las instituciones de los partidos. Nuestra preocupación en el Senado, son las preocupaciones de las familias, las preocupaciones que hoy día escuchamos y acogemos en Chile. Las preocupaciones de las familias que han perdido sus empleos”, continuó.

Sobre la reciente encuesta Cadem, que muestra un empate de un 14% entre Daniel Jadue (PC), Joaquín Lavín (UDI) y Provoste (DC); la senadora aseguró que conoció los resultados esta mañana. “Con eso le quiero decir que no forma parte de nuestras preocupaciones”.

“Entiendo que la candidata Paula Narváez, en esa condición de candidata, tiene una agenda que está en el sentido de cualquier candidatura: buscar un despliegue y adhesiones en su proyecto político. Nosotras (ella y la senadora PPD Loreto Carvajal) estamos en nuestra condición de senadoras de oposición, poniendo nuestro tiempo a disposición de nuestro candidato a gobernador regional, Rodrigo Díaz”, concluyó.