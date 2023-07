Schalper anuncia que no repostulará en próxima elección interna de RN

A través de una carta dirigida a los militantes de Renovación Nacional (RN), el secretario general del partido, Diego Schalper, anunció este martes que no repostulará a su cargo al interior de la colectividad de cara a las elecciones internas que se realizarán el 19 de agosto próximo.

A través de una misiva en que no entrega razones directas, el también diputado por el Distrito 15 de la ciudad de Rancagua, manifestó que “me dirijo a ustedes para contarles que he tomado la decisión de no repostular en la próxima elección interna. Expreso y reitero mi agradecimiento a todos los que nos han acompañado en este camino, donde hemos navegado por horas tremendamente difíciles, con aciertos y equivocaciones, pero siempre con el corazón puesto en Chile y en nuestro partido”.

En su escrito, el abogado también realiza un “mea culpa” a su rol como secretario general del partido. “Aprovecho de pedir sinceras disculpas por los errores cometidos ya sea por temperamento, presiones y/o exceso de entusiasmo, si a alguien hubiese podido afectar. Y reafirmo mi disponibilidad a estar en la posición que mi partido requiera y que los dirigentes estimen, buscando aportar a un partido unido, que abandone los conflictos y la polarización interna; que defienda las ideas de nuestro ideario de derecha participando de todos los desafíos y no restándose nunca de dialogar; y que advierta que en el nuevo escenario, necesitamos más que nunca cohesión, visión de futuro y generosidad”, afirmó el diputado RN.

El diputado asegura que, tras no volver a ocupar un cargo interno en la colectividad, retomará la formación de jóvenes, además de dedicarse a la academia y trabajo social. El dirigente aprovechó para agradecer a la mesa directiva nacional y a todas las autoridades electas militantes de RN.

Schalper como secretario general de RN

En ese sentido, Schalper hizo un recorrido por su labor dentro de RN y cómo llego a convertirse en el secretario general de la colectividad de Antonio Varas, destacando que la conformación de “Renovemos RN”, se dio “con la convicción de que el partido requería un cambio en la conducción. Eran tiempos donde al fragor del conflicto social se habían relativizado la autoridad, la democracia y los derechos de las personas, validando la violencia como medio de acción. Chile se había embarcado en un proceso constitucional “de hoja en blanco”, con procedimientos y cuotas que –en el contexto de confrontación e ímpetu refundacional–, hacían presagiar un fracaso rotundo”.

Tras el recuerdo de su rol en el Plebiscito de entrada en el proceso constitucional y la elección de convencionales constituyentes, afirmó que fue considerado para participar de una elección interna en el partido, asegurando que “nunca estuvo en mis planes tener la oportunidad-responsabilidad de ser el secretario general. Pero como aprendí de mis padres y abuelos, el sentido del deber predominó y nos embarcamos en un desafío titánico. Agradezco mucho a aquellos que me alentaron y aconsejaron en esas horas, pues pienso que ha sido una excelente decisión”.

En cuanto a su rol en el Plebiscito de salida de septiembre de 2022, donde ganó el Rechazo a la propuesta de Carta Magna entregada por los convencionales, Schalper afirmó que en dicha campaña “sabíamos que era necesario trascender a nuestro sector y transformar el plebiscito en una pregunta entre el sentido común de Chile y el invento ideológico impuesto por una minoría. Así, advertimos que solo proponiendo un ‘Rechazo por una mejor’ lograríamos esa amplitud. Y pese a las incomprensiones, me parece que tomamos decisiones correctas para permitir algo inédito desde el año 1990: que fuerzas transversales estuvieran juntas por un mismo objetivo político”.

Tras apoyar al Rechazo y participar en las negociaciones del “Acuerdo por Chile” que dieron continuidad al proceso constitucional, el diputado afirmó que “considero que los doce principios y su marco razonable; el contenido del proceso y sus mecanismos de interacción dialogantes; la comisión de expertos y el comité de admisibilidad, con su capacidad de valorar el rol del Congreso y reivindicar el valor del debate reflexivo; y los equilibrios y representatividad de las amplias mayorías que ha permitido el mecanismo de elección regional; se cuentan entre sus principales méritos”.

“El ‘Acuerdo por Chile’ era lo que teníamos que hacer y lo hicimos. Es cierto: hemos pagado costos políticos y personales por esa difícil decisión. Pero el futuro de Chile, su estabilidad y su democracia bien vale estas dificultades”, fueron parte de las palabras del secretario general de RN.