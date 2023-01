Se destraba proyecto de Infraestructura Crítica tras firma de protocolo de acuerdo entre el gobierno y la oposición

Esta noche, el gobierno y la oposición destrabaron la reforma constitucional para permitir la protección de infraestructura crítica por parte de las Fuerzas Armadas, en caso de peligro grave o inminente en el país.

Esto luego de que el proyecto fuera rechazado en la Cámara de Diputados más temprano en la jornada -con 61 votos a favor, 73 en contra y tres abstenciones-, pasando a Comisión Mixta, donde el gobierno pretendía salvar la iniciativa.

El Ejecutivo había llamado a rechazarlo en la Cámara Baja, producto de la “distorsión” que -según dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá- había alcanzado la iniciativa en la Comisión de Seguridad Ciudadana este martes, cuando parlamentarios opositores aprobaron una indicación supresiva que reducía las capacidades de las FF.AA para resguardar infraestructura crítica y cuidado de las fronteras, lo que en ese momento provocó el disgusto del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, quien se retiró en ese momento de la sesión.

“Tal como se está aprobando el proyecto de ley, les quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las FF.AA. colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el gobierno no se retira de la tarea legislativa”, dijo Monsalve tras salir de la sala, y añadió: “Los chilenos que viven en el norte, ¿qué es lo que piden? Que haya colaboración de las FF.AA.”.

En su intervención hoy en la Cámara, Tohá indicó que tras su paso por la comisión eran “tales las contradicciones que tiene (el proyecto), los sinsentidos que tiene, ponemos las Fuerzas Armadas ahí, pero no pueden controlar el orden público, entonces van a tener que estar parados mirando, y artículos después se dice lo contrario, que nuestra recomendación es que para salvar el proyecto lo llevemos a mixta, lo rechacemos en general y en una mixta compongamos todo. No es para rechazarlo, es para salvarlo que se requiere un rechazo en general y un trabajo posterior que haríamos hoy día mismo”, señaló la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, en su intervención ante los diputados.

Finalmente, ya en Comisión Mixta, el Ejecutivo y la oposición acordaron el protocolo, que incluye la formación de dos mesas de trabajo a partir de febrero próximo. Luego de lo pactado, el proyecto fue aprobado esta noche por unanimidad en la instancia y pasó rápidamente a la Sala del Senado, donde también logró el respaldo de todos los 37 legisladores presentes.

El protocolo de acuerdo

De acuerdo al documento que se firmó por parte de distintos diputados y senadores, más las ministras de Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, y de Defensa, Maya Fernández, hay un compromiso para que desde febrero próximo se establezcan dos mesas técnicas con representantes del Ejecutivo y del Legislativo para analizar dos puntos que eran materia de discusión de la reforma constitucional.

Esos dos puntos hacen mención del análisis de las propuestas sobre el uso de la fuerza para elaborar un futuro proyecto de ley, donde se compromete que el Ejecutivo hará ingreso de la iniciativa, a más tardar la primera semana de abril. Se consigna que esta iniciativa de ley tendrá “urgencia suma”.

Además, dicha instancia técnica desarrollará una propuesta para analizar los medios legales, financieros y administrativos para crear grupos especializados de las policías y Fuerzas Armadas para la protección de fronteras, las que deberán ser entregadas -de acuerdo al protocolo- la segunda mitad de mayo para ser utilizada como insumo de otra iniciativa legal.

Respecto al acuerdo, el diputado Diego Schalper (RN) afirmó que “nosotros estamos muy contentos porque llegamos a conversar respecto a un proyecto de Infraestructura Crítica descafeinado, que tenía pocas atribuciones, pocos resguardos, y hemos salido no solo con un proyecto de ley reforzado, sino que además, con un acuerdo contra la migración irregular, que contiene la presentación de un proyecto de ley para creación de policía de frontera, la creación de un proyecto de ley que establece las reglas del uso de la fuerza y da las garantías a nuestras FF.AA (...)”.

El acuerdo establece que, en materia de seguridad, el Ejecutivo impulsará modificaciones legales reglamentarias para facultar controles de identidad con registro en los pasos fronterizos o en una extensión de 10 kilómetros desde la frontera terrestre, además de buscar que los tribunales puedan considerar las condenas en el extranjero como reincidencia y una agravante. Asimismo, buscarán que el Ministerio Público pueda realizar presentaciones ante embajadas y consulados ante una detención, pudiendo ampliar el plazo de la detención en hasta 96 horas.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, afirmó respecto al acuerdo firmado que “hoy día llegamos en un protocolo paralelo que hicimos en la Comisión Mixta a una serie de acuerdos donde se expusieron una serie de temas que son ese compromiso transversal. Son parte de ese compromiso. Ahí había tres temas, tenemos cerca de 70 temas en los que tenemos acuerdo, entonces quisiera hacer este llamado a que la manera en que esta Sala se ha esforzado por construir entendimientos, lo traspasemos a un compromiso de todas las fuerzas políticas y le demos a la ciudadanía la buena noticia de una agenda de trabajo de todos nosotros (...) en que avancemos sustantivamente en estos temas propios de crimen organizado, los temas de prevención del delito, de la participación de los gobiernos regionales y municipios”.

“La virtud del trabajo que hemos hecho en el compromiso transversal de la seguridad es que no es un compromiso bilateral con cada bancada por separado. Es un compromiso de todas las fuerzas políticas (...) precisamente para evitar el impasse que hemos tenido estos días en estos proyectos, que ojalá lo logremos remontar, pero que nos ha tenido al borde del abismo”, afirmó la secretaria de Estado.

“No va a entender la ciudadanía que sigamos postergando la posibilidad de sellar un acuerdo en aquello que hace pocas semanas atrás, se supone que teníamos un compromiso. Como Ejecutivo hemos dado tiempo, hemos escuchado las aprensiones, hemos entendido que hay preocupación porque hay un clima a propósito del debate de los indultos, a propósito de las acusaciones constitucionales, pero no es comprensible que este Parlamento se vaya a receso sin que nos sentemos una vez más a decirle a la ciudadanía cómo vamos a seguir”, manifestó la secretaria de Estado, quien reiteró su llamado a las bancadas de oposición para retornar a la mesa de seguridad.