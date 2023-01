Infraestructura crítica: Monsalve se retira molesto luego de que comisión eliminara facultad que permitía a FF.AA. colaborar en orden público

El ministro del Interior y Seguridad Pública (S), Manuel Monsalve, se retiró molesto este martes de la sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputadas y Diputados después de que parlamentarios de oposición aprobaran una indicación que reduce las capacidades de militares de resguardar infraestructura crítica y cuidado de las fronteras.

Tras retirarse de la sala donde se discutía el proyecto, Monsalve señaló que “tal como se está aprobando el proyecto de ley, les quita la posibilidad a los chilenos del norte de que las FF.AA. colaboren en tareas de orden público. Por eso me he retirado de la comisión, pero el gobierno no se retira de la tarea legislativa”. Y añadió: “Los chilenos que viven en el norte, ¿qué es lo que piden? Que haya colaboración de las FF.AA.”.

Uno de los temas clave en la agenda del gobierno de Gabriel Boric ha sido la seguridad y la crisis migratoria. Es por eso que han apoyado la reforma constitucional de infraestructura crítica, con tal de otorgarles mayores atribuciones a las Fuerzas Armadas frente al cuidado del orden público en las áreas que el Estado considere que sea necesario.

Y esta tarde, la Comisión de Seguridad Ciudadana estaba votando las 48 indicaciones presentadas por distintos parlamentarios, y una de las que se aprobaron es la supresión de un artículo clave para la propuesta.

“Este es un proyecto que fue aprobado prácticamente por unanimidad en el Senado. Si es que mañana se mantuviera eliminada la facultad de las FF.AA. de colaborar en tareas de orden público, tendría que pasar a tercer trámite en el Senado. Si el Senado mantuviera su posición y votara por reponer esa norma, iría a comisión mixta”, se explayó el ministro.

En la discusión, parlamentarios de derecha aprobaron la indicación que eliminaba la expresión que en el caso de ser despachado les diera las facultades a FF.AA., y que según el subsecretario del Interior “responde a una demanda del país”. Dicha disposición se refería a que “los jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en las áreas determinadas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en el decreto supremo dictado en conformidad con la ley”.

Monsalve agregó que “es un proyecto que esperamos, y llamamos al Parlamento a que mañana esté en la sala de la Cámara de Diputados, justamente para que la sala, que es soberana, pueda reponer en el marco del contenido del proyecto de ley la facultad de que las FF.AA. colaboren en tareas de orden público”.

“Quiero llamar a los parlamentarios de oposición a tener coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Entre lo que dicen y lo que votan, porque no es comprensible que todos los días los parlamentarios de oposición reclamen por la presencia de FF.AA. en el norte y cuando corresponde votar quiten la posibilidad”, cerró.

Críticas del comandante en jefe del Ejército

Dentro de la discusión que se ha dado en la comisión, la semana pasada el comandante en jefe del Ejército, Javier Iturriaga del Campo, participó de ella y advirtió que este tipo de labores que se les busca asignar, incluido el resguardo de fronteras, “desvirtúan” su tarea principal, que es el resguardo del territorio nacional.

“Indudablemente, somos respetuosos de la institucionalidad. Nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan, pero es un deber señalar que la misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, unas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa, y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público están desvirtuando nuestra tarea y rol principal”, aseguró el general.

Iturriaga reforzó su postura señalando que “son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad, porque son las mismas tropas que están equipadas y entrenadas para otras tareas que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que tiene hoy el país”.

La moción fue impulsada por los senadores Carmen Gloria Aravena (Ind.), Ximena Rincón (Demócratas), Álvaro Elizalde (PS), Kenneth Pugh (Ind.) y Jaime Quintana (PPD) y, en concreto, busca que personal militar pueda resguardar dicha infraestructura -es decir, instalaciones, sistemas o servicios esenciales y de utilidad pública- en caso de peligro grave o inminente.