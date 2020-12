Sebastián Torrealba, jefe de bancada de RN: “No puede ser que en un pacto como Chile Vamos ingresen partidos que se dicen opositores”

En marzo, el diputado Sebastián Torrealba termina su mandato como jefe de bancada de RN. El parlamentario dice que ha sido un año difícil, que espera que haya un cambio de directiva cuanto antes para enfrentar las elecciones de abril y aborda las negociaciones con el Partido Republicano para la convención constitucional.

¿Cuál es su balance del año?

Ha sido un año complejo, probablemente el más difícil de la historia política de Chile después del regreso de la democracia, y finalmente lo que ha marcado este año han sido la pandemia y los efectos del estallido social. Se logró algo importante, que fue canalizar el problema social a través de un plebiscito, y eso creo que es positivo.

¿Y su rol como jefe de bancada? Varios diputados de RN se alinearon con proyectos de la oposición...

Mira, en un año tan revuelto como este, en donde no solamente se vieron cambiadas las prioridades, también hay un momento en donde la forma de hacer política cambió. Y creo que no solamente le pasó a la bancada de RN, sino que a todas las bancadas, de todos los partidos.

Se había propuesto elecciones internas de RN el 17 de abril, pero todavía no pasa nada. ¿Cuándo cree que es la fecha más conveniente?

Espero que eso se haga lo antes posible, creo que abril ya es tarde. Tenemos siete elecciones que enfrentar el próximo año y, por tanto, tenemos que tener una mesa potente que haga el trabajo que hay que hacer durante todo el próximo año en temas legislativos y en relación con el gobierno, pero también administrar los procesos eleccionarios, que no van a ser fáciles. Creo que Cristián Monckeberg es la mejor carta de Renovación Nacional para presidir el partido. Me encantaría que así fuera. Ojalá llegara con una nueva mesa, bastante unitaria, que respondiera a los desafíos de RN y no a los desafíos personales de algunos dentro del partido.

¿Pero usted apela a que haya una mesa de consenso primero?

Apelo a que haya una mesa en donde el objetivo central sea administrar de buena forma todo el año que viene con respecto a las elecciones. Y que esa mesa tenga la fuerza para poner los intereses de Renovación Nacional por delante.

¿Cuál cree que es el gran déficit que tiene la directiva actual de RN?

La directiva en algunos casos responde o representa intereses de particulares. No me parece que dentro de la mesa existan representantes de alguien. Tienen que estar los vicepresidentes haciendo la pega codo a codo con el presidente del partido para el beneficio de RN. Eso es lo importante. Creo que una mesa dirigida por Cristián Monckeberg, con una directiva potente, finalmente lo que va a hacer es fortalecer a RN.

Respecto de los desafíos electorales, ustedes han estado en conversaciones con J.A. Kast para un acuerdo en los candidatos de la convención constitucional. ¿Cómo lo ve?

Veo que hay parlamentarios que están impulsando ese acuerdo y también veo en RN estructuras partidarias que no están muy de acuerdo con esa situación. Ahora, lo primero que tiene que hacer José Antonio Kast y el Partido Republicano es ser parte del oficialismo. No puede ser que en un pacto como Chile Vamos ingresen partidos que se dicen abiertamente opositores. Eso es poco comprensible. Ahora, nosotros siempre hemos dicho: Chile Vamos tiene que ser lo más amplio posible como coalición. Aquí caben todos, pero esos que quieren entrar a Chile Vamos tienen que comprometerse con los valores que defiende Chile Vamos, pero también con el gobierno, porque finalmente somos oficialistas.

¿Dice que el Partido Republicano tiene que ser parte de Chile Vamos para tener esta alianza electoral?

No es necesario que sea parte del conglomerado, pero sí creo que podríamos en algunos casos hacer pactos de omisión con Republicanos... Bienvenidos todos los que quieran entrar a Chile Vamos, independientes, nuevos partidos políticos, pero tienen que estar de acuerdo, al menos, con las bases fundantes de Chile Vamos... Esa es una reflexión que tiene que hacer Republicanos.