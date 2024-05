Quintana (PPD) reivindica el CAE pero afirma que propuesta de condonación universal “está desalineada con la realidad”

El presidente del PPD, el senador Jaime Quintana, se refirió al proyecto que presentará el gobierno para regularizar la deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) y aseguró que su partido está abierto a la idea de legislar respecto al tema, aunque calificó como “desalineada con la realidad” la propuesta del programa de gobierno del Presidente Boric que buscaba la condonación universal de la deuda.

Las declaraciones del parlamentario por la Región de La Araucanía se dieron en conversación con CNN Chile y luego de que la colectividad evacuara una declaración abriéndose a la idea de tramitar la iniciativa que será presentada por el gobierno con plazo a septiembre y así marcar una diferencia con el Partido Socialista, desde donde han surgido cuestionamientos al respecto.

En ese sentido, al presidente del PPD se le consultó si fue un error el planteamiento expuesto en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, que abordaba una condonación total de la deuda universitaria.

“Yo creo que las estimaciones que se hicieron al momento de construir el programa de gobierno no solo no estaban alineadas con la realidad que tenemos hoy, sino que tampoco estaban alineadas con lo que teníamos en ese momento, porque ya había una curva ascendente de morosidad. La morosidad hoy llega al 54%, fundamentalmente en mujeres de los quintiles más bajos. El 12% de los hogares chilenos tiene a uno de sus miembros endeudados con el CAE. Es la segunda gran deuda después de las deudas hipotecarias”, sostuvo Quintana.

En ese sentido, reafirmó que “yo creo que el programa de gobierno en ese aspecto está desalineado con la realidad”.

“Cuando incluso los conceptos que se utilizan, que la mercantilización de la educación, del modelo neoliberal, yo no lo comparto. Esta fue una medida progresiva en su momento, del Presidente Ricardo Lagos en 2004, que en cadena nacional señala que ningún estudiante va a quedar sin ir a la educación superior por razones económicas. De eso había que hacerse cargo hace dos décadas”, destacó el timonel del PPD.

Sin embargo, el senador Quintana señaló que la medida a analizar ahora debe contar con una serie de principios, tales como, justicia y responsabilidad fiscal.

“Deben haber algunos principios rectores de todo esto. El principio de justicia y, por lo tanto, pensar en una condonación universal no es viable y no es viable por un segundo principio, que es el de responsabilidad fiscal, porque eso significaría US$11 mil millones. Eso significaría en sí misma una sola reforma tributaria (…), pero también tenemos que buscar que sea progresiva esta reforma”, sostuvo la autoridad.

Consultado sobre si fue un error anunciar este proyecto, en el marco de las críticas recibidas por la cercanía con la Cuenta Pública, Quintana afirmó que “puede haber sido un error, pero como sea, esto va a tomar tiempo de discusión y esto requiere debate más en profundidad. Ahora, si se trataba de tomar la temperatura ambiente para esta discusión que va a ser compleja, más cercano a septiembre, bueno, sirve para ver cuáles son las posiciones. Esto va a generar divisiones”.

“Este es un tema con el cual el Frente Amplio y el PC hicieron una fuerte impugnación a la Concertación y al día de hoy nadie nos ha dicho, ni siquiera el gobierno, el subsecretario, el ministro de Educación, de que había una herramienta mejor para hacerse cargo de esto”, criticó.

En ese sentido, valoró el Crédito con Aval del Estado como política para financiar la educación, aunque planteó que se requieren modificaciones a 20 años de su implementación. “No había ni una posibilidad de generar una política de financiamiento a la educación superior mejor que la del CAE en ese momento”, dijo Quintana.

Finalmente aseguró que el PPD respaldará al gobierno en esta iniciativa, pese a las diferencias. “Apoyamos un gobierno que ganó legítimamente y lo seguimos respaldando, pero va a haber temas que generan más de una opinión. Y eso el gobierno lo sabe, y todos los partidos lo saben, que este es un tema discutible y por esa razón puede ser un error o había que anticipar un poco esta discusión para ver las condiciones que hay, pero evidentemente es una discusión que no tenemos que eludir”.

“Este no va a ser un gobierno de tantas reformas”

Durante la conversación Quintana también fue consultado por sus expectativas para la cuenta pública del Presidente Boric para el próximo 1 de junio.

En ese sentido, afirmó que “hay que mirar el calendario, que nos muestra que queda bastante menos de dos años y el gobierno en menos de dos años no ha sacado reformas importantes”.

“Yo esperaría una cuenta que no comprenda tantos temas, sino más bien que se enfoque en cómo viabilizamos los temas pendientes, en términos de reformas que objetivamente son necesarias para el país”, señaló Quintana, entre las que mencionó las reformas previsionales, el pacto fiscal y el sistema nacional de cuidados.

Respecto a un legado del gobierno, Quintana manifestó que “yo veo que es difícil. Imagínate que se está pensando en el CAE, la discusión recién empezaría en septiembre, difícilmente eso va a estar en condiciones de estar despachado por ambas cámaras cuando ya solo va a quedar un año y medio de gobierno si tú tienes reformas igualmente significativas en curso”.

“Yo creo que este gobierno ha gestionado bien algunos temas, en seguridad por ejemplo se han hecho muchas cosas, no solo en el punto de vista legislativo, sino también de la gestión pública y de recursos (…) no todo ha sido legislativo. Probablemente este no va a ser un gobierno de tantas reformas, no va a ser un gobierno tan transformador como originalmente se planteó”, señaló.