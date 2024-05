PPD alista manifiesto sobre la condonación del CAE que apunta al Frente Amplio por su crítica al gobierno de Ricardo Lagos

Durante esta tarde, el Partido por la Democracia (PPD) publicará una resolución con la que hará pública su apertura a la idea de legislar en torno a una condonación del Crédito con Aval del Estado (CAE).

La iniciativa se enmarca en medio de fuertes tensiones oficialistas por la materia. En particular, por la postura que ha tomado parte del Partido Socialista (PS). Y es que el domingo, en TVN, la presidenta de esa colectividad, la senadora Paulina Vodanovic, reconoció que “fui y soy crítica de condonar el CAE (...), no hay recursos suficientes para aquello (...). Esto del ofertón de la condonación del CAE no es posible y creo que solo se hace por motivaciones electorales”.

Así, lo que pretende el partido encabezado por el senador Jaime Quintana es marcar una diferencia con sus dichos y dejar en claro que no se puede anunciar un rechazo a priori. “Desde luego el CAE no es una política perfecta, ni mucho menos. Es lo que fue posible conseguir en un momento dado y es necesario corregirla pronto”, señaló el legislador.

Foto: Dedvi Missene

En el texto, que aún está en proceso de elaboración, se plantea que el fondo del asunto no es la condonación, sino que comienza a abordar una política permanente que responda a los problemas de la educación superior. En esa línea, la postura de la colectividad es que la gratuidad no puede ser el único instrumento de financiamiento.

Pese a que desde el partido sostienen que la declaración responde a que el crédito es una deuda pendiente que los últimos gobiernos no han podido responder, lo cierto es que también conlleva el objetivo de confrontar al Frente Amplio por la impugnación que, a lo largo de su historia, han hacia la Concertación.

En concreto, lo que pretenden demostrar a través del manifiesto es que el proyecto impulsado por el expresidente Ricardo Lagos y el exministro de Educación Sergio Bitar, ambos militantes Pepedé, nunca fue un “monstruo neoliberal” como han sugerido algunos dirigentes del Frente Amplio.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“El Frente Amplio llegó a la vida pública con una fuerte impugnación hacia la Concertación, particularmente en las políticas de educación superior. Me imagino que a esta altura habrán constatado lo que significa estar del otro lado del mesón”, dijo Quintana a La Tercera.

Sin ir más lejos, el propio Presidente Gabriel Boric hizo duras críticas a personeros del PPD por este tema. “Enfrentaremos a la derecha en todos los frentes. Y también a quienes hicieron suyas sus políticas, privatizando o creando el CAE, como usted”, le respondió en 2017 -cuando era diputado- a Lagos, a través de X.

“El CAE durante mucho tiempo fue un tremendo negociado que estableció la Concertación con el expresidente Ricardo Lagos, el ministro Sergio Bitar y el entonces el ministro de hacienda Nicolás Eyzaguirre. Terminó siendo un tremendo negocio para los bancos. Hay gente que se ha enriquecido a costa de la deuda de la familia, y eso me parece inaceptable”, profundizó Boric, en entrevista con CNN, ese mismo año.

Esta mañana, en respuesta a los dichos de Vodanovic, la ministra Carolina Tohá (Interior) dijo en Radio Universo que “esto estaba en el programa del Presidente desde el primer día, no es ningún ofertón, es un compromiso”. Y, consultada sobre si la condonación será para todos los deudores, la secretaria de Estado y militante PPD se limitó a decir que “va a ser una solución responsable a un problema que existe”.

Por su parte, en Radio Duna, el senador Ricardo Lagos Weber, también militante pepedé, dijo que “ha habido voces (...) que surgieron a título de nada, sin una propuesta arriba de la mesa, para andar discutiendo si se condona o no la deuda del CAE, cómo va a ser. Yo lo encuentro bien inoportuno, para ser franco, desde el punto de vista de los intereses del oficialismo”.

El almuerzo con Cataldo en que el PPD defendió el legado de la Concertación

El miércoles de la semana pasada, tras reafirmar en Pudahuel el compromiso del gobierno del Presidente Boric por condonar la deuda del CAE, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (PC), se dirigió hasta Valparaíso para almorzar con la bancada de diputados PPD e independientes.

En la conversación con él, los diputados pudieron abordar distintas áreas de trabajo en las que se encuentra el Mineduc. Pero lo que para varios presentes marcó el encuentro fue la defensa que realizaron los parlamentarios a la gestión que realizó en materia educacional el gobierno de Lagos.

Al igual que la declaración que trabajó el PPD, en la bancada le plantearon a Cataldo la idea de que en el Frente Amplio y el Partido Comunista (PC) caen en un juicio demasiado crítico, que podría afectar al legado de Lagos. Esto fue transparentado por, al menos, tres congresistas: Jaime Araya, el expresidente de la Cámara Raúl Soto y Héctor Ulloa.

Sobre el encuentro, Araya, quien es el jefe de la bancada, señaló que “le expresé al ministro mi preocupación por el tono de las críticas al CAE por parte del Frente Amplio y el PC”.

El parlamentario explicó que no comparte “la demonización que se hace del crédito y las ácidas críticas del tipo que fue un negocio diseñado para beneficiar a la banca, cuando sabemos que no fue implementado como se diseñó”. Además, aseveró que “no es justo el intenso cuestionamiento a Ricardo Lagos y Sergio Bitar”.

Por último, Araya afirmó que “querer aparecer ahora resolviendo el problema” será “una dinámica que va a traer conflicto a las coaliciones, porque evidentemente ese sesgo, tiene una intencionalidad electoral”.

En tanto, el diputado Ulloa afirmó a La Tercera que “ese día le planteamos nuestra visión (..), le señalemos que podía existir cierta fractura al abordar este tema (...). Nosotros entendemos que las políticas públicas tienen su tiempo y su contexto. El endeudamiento en ese momento era la vía para muchos jóvenes que no podían estudiar”. Además, anticipó que podría haber un “eventual populismo” en “cierta parte del gobierno” al “endosar que este problema es fruto de las políticas educacionales de la Concertación, cosa que nosotros no vamos a aceptar”.