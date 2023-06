Herencias: monto que entregaron las AFP subió 15% en los primeros cuatro meses del año y llega a US$97 millones

Todo lo que ahorran las personas en su AFP luego se puede transformar en pensión, en excedentes de libre disposición, o en herencia en caso de que el afiliado siga con saldo en la AFP al momento de fallecer.

Y en el último tiempo, los montos que han entregado las AFP en herencia a familiares o beneficiarios de afiliados fallecidos han venido creciendo. Sin ir más lejos, según un informe elaborado por la Asociación de AFP, los montos pagados en herencias crecieron 15% entre enero y abril versus igual lapso de 2022, ya que en total las administradoras desembolsaron US$97 millones a los familiares de los afiliados fallecidos durante los primeros cuatro meses de este año.

Esta cifra es superior a los US$S84 millones del mismo período de 2022. Bajo este escenario, en promedio cada persona fallecida dejó en herencia $15,7 millones, según el documento.

Por otro lado, el informe muestra que el número de herencias pagadas subió 42% en dicho periodo, ya que pasaron de las 3.646 personas que hubo en enero-abril de 2022, a casi 5 mil en los primeros cuatro meses de este año. Al comparar lo anterior con las cifras de 2021, el crecimiento es de 54%.

La presidenta de la Asociación de AFP, Paulina Yazigi, comenta que “el ahorro previsional de las personas es gracias a su trabajo y esfuerzo, y el sistema permite que en caso de un muy lamentable fallecimiento, su familia pueda heredar esos recursos que les pertenecen”.

Agrega que “el pago de herencias es un atributo del sistema de pensiones que los afiliados valoran mucho, junto con la propiedad, la libertad de elección y la inexpropiabilidad de sus ahorros. Por eso es tan importante mantener y fortalecer esos valores en cualquier cambio al sistema previsional que se quiera realizar. Me gustaría enfatizar que todo el dinero que las personas ahorran, así como la rentabilidad que obtienen, se transforma en pensiones, retiros de excedentes de libre disposición o herencia”.

Si bien en 2021 ya se había entregado una cantidad récord en herencias, en 2022 se superó esa cifra y se registró un nuevo peak, llegando a US$274 millones, la entrega más alta desde que hay registro en la Superintendencia de Pensiones (2004).

El documento del gremio muestra que en los últimos 19 años, las “AFP pagaron US$2.713 millones por herencia a familiares de afiliados fallecidos”. También dice que “en los últimos tres años, la herencia promedio aumentó de $16,3 millones a $19,3 millones”, y que “desde 2004 a 2022 los afiliados dejaron en herencia un promedio $14,7 millones”.

Allí también se enseña que en las últimas dos décadas han fallecido 581 mil afiliados, donde los hombres representan el 68%, y las mujeres un 32%. El informe señala que “un 52% del total se encontraba activo al fallecer, mientras que un 48% estaba recibiendo pensión por retiro programado o renta temporal en las AFP”.

Ahí se explica que “el ahorro se convierte en herencia cuando no hay beneficiarios de pensión de sobrevivencia”. Y detalla que “del total de decesos, un 35% ha originado pensiones de sobrevivencia; 25% herencia y en un 39% de los casos el grupo familiar no ha ejercido sus derechos”.

En ese sentido, puntualiza que “hay 228 mil afiliados fallecidos sobre los cuales no se han ejercido derechos, y podrían haber saldos en las AFP, entre ellos los que corresponden a la cuota mortuoria no cobrada. En los últimos 20 años se han entregado US$ 265 millones por cuota mortuoria, beneficio que costea los gastos funerarios y que provienen de la cuenta individual del afiliado extinto”.