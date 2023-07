Ministro Cordero responde a críticas de la Sofofa por ley de delitos económicos: “El sector privado tiene sobre esto un mantra”.

A través de una declaración pública, la Sofofa criticó este lunes la ley de delitos económicos y afirmó que podría tener impactos significativos en la actividad empresarial. Tras estos cuestionamientos, el ministro de Justicia, Luis Cordero, indicó que más que una crítica, esto se ha transformado en un mantra por parte del sector privado.

“No conozco ninguna reforma significativa que tenga impacto en los mercados, ni la ambiental, ni la laboral, ni la de consumidores, que no termine con la frase que planteó en su declaración pública la Sofofa el día de ayer: va a tener un impacto significativo en la actividad económica. Esto ya no es una crítica, me parece que el sector privado tiene sobre esto un mantra. Creo que cualquier persona tiene el legítimo derecho de hacer presentación donde corresponda. El lugar donde estos debates se produjeron fue en el Congreso”, sostuvo el secretario de Estado en Radio Pauta.

Y luego agregó que “hoy estamos en una etapa que es el control preventivo, que es una etapa de control obligatorio donde no hay legitimados constitucionalmente, y donde ocupando una estrategia similar a la del Sernac, se ha hecho un téngase presente. El tribunal se hará cargo o no de esas observaciones. Otra cosa distinta y me parece legítimo es que la CPC y la Sofofa tengan opiniones de mérito sobre estas regulaciones... cada vez que el sistema institucional chileno aborda una reforma de estas características que tiene impacto en los mercados, la respuesta es exactamente la misma”.

Hace algunos días la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) ingresó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para modificar la ley de delitos económicos. Esto, ya que a su juicio la iniciativa contendría vicios de inconstitucionalidad. Según la multigremial empresarial, el proyecto de ley establece un régimen punitivo distinto a personas que tienen cargos de alta responsabilidad. El ministro Cordero, defendió la iniciativa, y detalló que hubo una larga tramitación y un apoyo transversal en el Congreso.

“El proyecto tiene cuatro años de tramitación. El proyecto se encontraba en el Senado cuando asumí. En enero pasó a tener suma urgencia. La Comisión de Constitución tuvo una tramitación intensa. Se tomó la decisión de insertar los delitos ambientales, que era un proyecto distinto en este proyecto. Durante la tramitación en la sala del Senado se plantearon una serie de observaciones y fueron clarificadas. Una cantidad importante de las normas fueron aprobadas por unanimidad. Cuando el proyecto fue a la Cámara la Comisión de Constitución también levantó algunas de las observaciones que se plantearon acá”, sostuvo Cordero.

No es la primera vez que se pronuncia sobre este tema. La semana pasada, el titular de Justicia ya había criticado la arremetida de la CPC ante el TC. “El sector privado parece que solo se enteró de la tramitación del proyecto en la parte final”, señaló Cordero en esa ocasión.

Asimismo, agregó que “la presentación contra el proyecto de ley de delitos económicos en el Tribunal Constitucional es el mismo mecanismo que se utilizó para objetar al Sernac. En ese momento, el Congreso aprobó por amplia mayoría tener un Sernac con dientes, vino luego un téngase presente y lo que hizo el Tribunal Constitucional fue doblar la voluntad del Congreso”.