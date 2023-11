Reforma a “permisología”: ministro Grau asegura que ya está casi lista y que ayudará a proyectos de diversos tamaños

Todavía falta para que el gobierno ingrese la reforma a la tramitación de los permisos sectoriales, pero el ministro de Economía, Nicolás Grau, encargado de llevar adelante la iniciativa, aseguró este jueves que ya se encuentra casi lista y resaltó que beneficiará a proyectos de diversos tamaños.

“Esta reforma a los permisos sectoriales no solo va a tener un impacto relevante en grandes proyectos, que en general son los proyectos mineros (...) hay proyectos, a veces mucho más pequeños, que por su naturaleza no tienen que pasar por el Sistema de Evaluación Ambiental y los permisos que tienen que enfrentar son permisos sectoriales. Por lo tanto, esta va a ser una reforma que va a tener impactos positivos en toda la gama de proyectos de inversión que uno puede imaginar”, sostuvo el secretario de Estado en el marco de una presentación en un seminario organizado por Clapes UC sobre la materia. La intervención de Grau no fue en directo sino que pregrabada, ya que se encuentra acompañando al Presidente Boric en su actual visita a Estados Unidos.

Puntualizando sobre el estado del proyecto, el ministro de Economía explicó que está avanzado, pero dijo que todavía faltan detalles: “Nosotros ya tenemos escrito este proyecto ley (...) Tiene que haber una serie de coordinaciones con diversos ministerios, conversaciones tanto con Segpres (Ministerio Secretaría General de la Presidencia) y con Dipres (Dirección de Presupuestos). Por lo tanto, nos quedan todavía algunas semanas para ingresar el proyecto”.

Grau aprovechó la instancia para explicar que la iniciativa se compondrá de una parte enfocada en una “ley marco de autorizaciones sectoriales” y en “la institucionalidad para la regulación sectorial”.

Agregó que además se busca que haya una autorización de ciertos proyectos de forma más expedita. “Lo hemos llamado umbralizables, es decir, permisos que bajo ciertas condiciones pueden reemplazarse por una declaración. El hecho de que exista aquello, en muchos casos significa cambiar alguna ley sectorial”, señaló.

“Este proyecto de ley no solo va a tener un articulado que dice relación con la creación de este sistema, sino que además va a alterar decenas de leyes actualmente vigentes, y a futuro también va a alterar decenas de reglamentos actualmente vigentes. Y eso va a ser parte del proyecto de ley que vamos a ingresar”, ahondó.

Asimismo, el secretario de Estado planteó que esta reforma de permisos sectoriales que impulsarán, se basa en que, tras varias instancias de trabajo con expertos externos y propuestas anteriores, la conclusión es que la problemática al respecto no responde exclusivamente a un tema de gestión. “Tiene tantos problemas, que lo que hay que hacer es una reforma estructural ambiciosa que aborde de forma estructural los problemas asociados y que redundan en tiempo excesivo, en falta de previsibilidad, y no necesariamente en mejora regulatoria”, señaló.

En ese sentido, Grau aseguró que está reforma no significa una flexibilización de las exigencias que tiene Chile para dar luz verde a los proyectos: “Nosotros estamos convencidos que es posible hacer todas estas cosas que les acabo de señalar sin disminuir la calidad regulatoria de nuestro país, que es algo muy relevante. Nosotros no queremos tener problemas a propósito de proyectos que no funcionen bien”, concluyó.