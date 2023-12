Claudio Agostini: “Tengo la impresión que la discusión tributaria quedará para un próximo gobierno”

Sorpresa, al igual que a buena parte de los expertos tributarios, le generó las últimas cifras de incumplimiento tributario que entregó el Servicio de Impuestos Internos (SII), donde se informó que hay una tasa de evasión y elusión de 51% para el impuesto de primera categoría. Por lo mismo, el académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Claudio Agostini, pide al SII que publique el informe completo para conocer los detalles y la metodología que se usó. En ese sentido, dice que lo habitual a nivel internacional es medir la evasión. “En general todos los países y los sistemas tributarios estiman evasión y tenemos metodologías estándar desde el punto de vista académico, pero no hay para elusión”.

Las últimas cifras de la tasa de evasión, elusión y subdeclaraciones involuntarias para el impuesto de primera categoría (corporativo) llegó al 51,4%. Esa cifra está generando cuestionamientos por parte de distintos abogados, ¿cuál es su análisis al respecto?

-Lo primero es que una tasa de evasión de 50% para el impuesto de primera categoría me parece muy alta. El impuesto de primera categoría tiende a tener baja evasión, porque es más fácil de fiscalizar. Hay 1,2 millones de empresas en Chile, versus 10 millones de contribuyentes personas. Muchas empresas tienen contabilidad completa. Sorprende la cifra tan alta. Lo segundo es que la cifra global informada es de 50% de evasión, pero en una entrevista que dio Michel Jorratt, que es el autor de este estudio, dice que ese cálculo incluye no sólo evasión, sino que también elusión y que una parte de la evasión viene del IVA, que se traspasa a primera categoría. Me parece relevante que antes de dar ese número de 50% de incumplimiento tributario, se deben detallar los números.

¿Se debería haber separado lo que corresponde a elusión y a evasión?

-Se debería separar en tres partes: la primera cifra es la evasión que es IVA y que se traduce en evasión de impuesto de primera categoría. El segundo número a determinar es cuánto es evasión del impuesto de primera categoría propiamente tal, y el tercer número es cuánto es evasión y cuánto es elusión. Me parece relevante que se precise bien la metodología para estimar elusión, porque en general todos los países y los sistemas tributarios estiman evasión y tenemos metodologías estándar desde el punto de vista académico, pero no hay para elusión. En el informe completo debería venir claramente cuánto es evasión y eso compararlo con lo que pasa en otros países. Conceptualmente me parece que es un error mezclar en un mismo número evasión con elusión. Son cosas distintas y se tienen que medir por separado.

En la presentación dicen que estas tasas son el triple de las que tienen los países desarrollados de la Unión Europea.

-No es comparable, porque la Unión Europea reporta evasión, no evasión y elusión. Además, es necesario conocer la metodología para estimar la elusión. Algo que se echa de menos en la discusión del pacto fiscal, en el eje de cumplimiento tributario, es que el SII realice un informe anual de evasión de todos los impuestos similar al de gasto tributario. Debería ser de IVA, primera categoría, diésel, cigarros, alcoholes, global complementario. No es más difícil que estimar gasto tributario.

¿Qué le parece la decisión de la oposición de no firmar el pacto fiscal que se viene conversando desde agosto?

- Lo que ha intentado el ministro de Hacienda, Mario Marcel, en este tiempo es hacer un avance prelegislativo con la idea de que los proyectos ingresen al Congreso con los temas relativamente consensuados y de esa manera no repetir la experiencia anterior donde se rechazó la idea de legislar. Entonces, esto es una mala señal de que, después de todo el esfuerzo durante estos meses, no se avanzó para hacer más expedita la tramitación de los proyectos.

Dado este escenario político, ¿ve que se logre algún avance concreto o esto puede incluso quedar para el otro gobierno?

-Tengo la impresión que la discusión quedará para un próximo gobierno. No se ve espacio para grandes acuerdos en esta materia. Y si lo hubiera, es probable que sea solo para medidas que apunten a reducir la evasión y la elusión. Eso podría tener consenso, pero no mucho más. No me parece malo que se avance en ese tema.

Sobre la propuesta propiamente tal, ¿qué le parece el contenido del pacto fiscal?

-En cuanto al contenido de este borrador, lo que uno ve es que tiene una mezcla de muchas cosas. Temas fiscales, compromisos de mejor control del gasto, que van por el lado correcto. Temas de inversión y crecimiento económico, modernización del Estado, toca demasiados temas y se hace complejo que se acuerden tantos temas en paralelo. Podría haber comenzado de manera más acotada, tal vez eso hubiera facilitado un debate más rápido.

El gobierno ha dicho que concentrará el alza de impuestos en personas de altos ingresos y en la reducción de exenciones -en base al informe de la comisión que se creó en el gobierno anterior-. ¿Con eso se logra recaudar 0,6% del PIB?

-Si de verdad eliminan las exenciones que propusimos en la comisión es factible lograr esa recaudación, pero muchas de esas son de difícil aprobación. Hay dos ejemplos importantes como eliminar la renta presunta y la otra es subir el impuesto al diésel y eliminar el reintegro del pago de ese impuesto. Ahí hay cerca de 1 punto del PIB de recaudación. Eso es lo correcto de hacer, pero difícil de hacerlo políticamente. Ojalá lo hagan.

También recomendaron eliminar la exención al pago por la ganancia de capital en el mercado bursátil y que en la discusión de la PGU estableció una tasa de 10% para todos. ¿Hay espacio para subirlo?

-Mi postura es que la ganancia de capital tenga que estar afecta al impuesto global complementario y que las personas paguen según esa escala impositiva, ya que es un ingreso como cualquier otro. Hay espacio para subirla un poco más en el marco del pacto fiscal.

¿Qué otras exenciones se pueden abordar?

-El IVA a los servicios que, si bien se avanzó, el error fue poner esta ventana para que las sociedades de profesionales quedaran exentas. Se podría eliminar esa exención y que paguen igual que todas las sociedades.