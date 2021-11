Collahuasi incorpora la economía circular en la compra de bienes y servicios con un portafolio de US$3.500 millones en tres años

Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi inició la integración de los atributos de economía circular en sus procesos de licitación y compras, los cuales superarán los US$ 3.500 millones en los próximos tres años.

La evaluación circular, tendrá un peso de 20% en la ponderación total de las ofertas, beneficiando a aquellos proveedores locales o con operaciones en Tarapacá, y a quienes apunten desde un diseño novedoso a un uso óptimo de los recursos bajo los principios de economía circular y a la reducción de emisiones.

La iniciativa, viene acompañada de un nuevo proceso de Desarrollo de Proveedores locales y Gestión de Ecosistema, que busca transferir capacidades y habilitar competencias y herramientas para esta nueva modalidad de compras y licitaciones de manera competitiva. En ese sentido, serán los propios proveedores de bienes y servicios quiénes propondrán las soluciones circulares más competitivas, en función de sus propios procesos.

En los próximos tres años, bajo esta modalidad, se licitarán contratos de servicios por más de US$ 2.437 millones - relacionados con la operación actual, sin considerar proyectos en evaluación- y compras de bienes por unos US$ 1.110 millones, cifras que no consideran los servicios spot, cuya duración es menor a un año.

Según un comunicado de la empresa, “este nuevo modelo, inédito en el sector, se enmarca en la estrategia de desarrollo de largo plazo de la compañía, donde con un alto foco en la sustentabilidad, busca aportar al uso eficiente de recursos, innovación de nuevos negocios por reúso de materiales y promover el reciclaje de los residuos generados”. De esta manera, apunta a una reducción gradual y sistemática de los desperdicios que se generan en toda la cadena de valor de la compañía, junto con la disminución de emisiones, el cuidado del entorno, mejorar la productividad y profundizar el desarrollo económico de Tarapacá.