Crece debate por dietas a directores de firmas acogidas a Ley de Protección del Empleo

En el formulario que deben completar las empresas que se acogen a la Ley de Protección del Trabajo, habría un apartado donde se exija un compromiso para que los directores también vean disminuidas sus dietas. Esa es la propuesta que detalla el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahín, quien impulsa junto al diputado Gabriel Silber y la senadora Carolina Goic, una iniciativa en esa línea que convence a la oposición.

“Yo no creo que no habría ningún reproche a esta presentación”, asegura el senador socialista Rabindranath Quinteros. “No se puede no estar de acuerdo, porque si por un lado las empresas piden auxilio al Estado, sus directores no pueden estar recibiendo sus millonarias dietas”, agrega en relación a una discusión que introducirá cuando la antes mencionada ley pase a comisión mixta en el congreso.

Desde el mismo partido, el diputado Manuel Monsalve también entrega su respaldo. “La ayuda que por ley se está entregando a cempresas tiene como fin darle liquidez y mantener su capital de trabajo. No corresponde que sea utilizada para distribuir utilidades, dividendos o pagar millonaria dietas a directores de empresas”, sostiene.

Estas visiones se alinean con la postura de Chahín, quien llama a “resguardar un principio de equidad” particularmente cuando se trata de “grande empresas como Ripley”, planteando que “no parece presentable que en las grandes empresas que se están acogiendo a ley, haciendo que los trabajadores paguen los costos al recibir simplemente una parte de su remuneración desde sus fondos de seguro de cesantía, los directores sigan percibiendo íntegramente sus dietas”.

Este domingo, en entrevista con Pulso Domingo, el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, abordó el punto. “Me parece de suyo razonable y una señal necesaria, que si una gran empresa les pide un sacrificio a sus trabajadores suspendiendo temporalmente su contrato y recibiendo temporalmente un menor ingreso, los directores de esa empresa hagan lo propio rebajando sus dietas”, sostuvo.

Las alternativas

Roberto Guerrero, abogado y socio de Guerrero Olivos, comparte los principios éticos de la iniciativa. “Si una empresa está haciendo un esfuerzo transversal de bajar todos los costos en un porcentaje determinado, debiera también analizar bajar los costos de toda la plana y eso incluye directores y gerentes”.

Sin embargo, llama a poner ojo en las particularidades de cada empresa a la hora de establecer restricciones. “Ponerlo como regla absoluta, sin consideradas ninguna situación particular, me parece que al final puede terminar haciendo qué empresas qué deberían hacer un esfuerzo mayor no lo hagan y otras que no necesitan hacer el esfuerzo se sienten obligadas hacerlo”, indicó.

Si bien Chahín ve espacio para definir el asunto en la discusión parlamentaria, cree que “al menos debiera existir una reducción de 50% en la dieta, sobre todo cuando vemos ganancias de hasta $1.600 millones al año por dietas de directorio, lo que nos parece simplemente escandaloso”. Con ese monto, el timonel de la DC hace referencia a Pablo Granifo Lavín, presidente de la mesa de Banco de Chile, que además tiene un asiento en CCU y lidera ranking de remuneraciones de directores de 2019 publicado por PULSO este viernes.

Respecto a estas definiciones, Monsalve es más severo. “Estoy completamente de acuerdo con la propuesta de la DC. Ahoral, les haría una sugerencia: es importante ser inflexible en estas exigencias para evitar el abuso, pero desde el momento en que se legisla, no después cuando ya las leyes están aprobadas”