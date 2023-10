El mea culpa del ex CEO de Cencosud, Matías Videla, tras sanción por uso de información privilegiada

Con un mea culpa, lamentando los comentarios recibidos y confiado en que su actuar no fue con mala intención fue como el exgerente general de Cencosud, Matías Videla, rompió el silencio tras ser multado por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF). Un caso que nace de la compra de acciones por parte de Videla en medio de que existía un hecho reservado para el análisis y eventual adquisición de la sociedad Torre y Cía. Supermercados S.A., propietaria de una parte de la cadena de supermercados “Supermarket” de Río de Janeiro.

“Desde el inicio de las negociaciones la operación de Torre, a diferencia de las dos anteriores (adquisiciones de The Fresh Markek en Estados Unidos y Giga en Brasil), fue haciéndose difícil por temas que no voy a comentar. A tal punto, la verdad es que al 10 de mayo la transacción estaba en un punto muerto, como se acreditó ante la CMF. En tal sentido, cuando la CMF me requirió información acerca de si el hecho reservado se mantenía, se informó que seguía vigente simplemente porque aún no se había formalizado con la contraparte el término de las negociaciones”, explicó el ejecutivo en entrevista con el Diario Financiero.

En ese sentido, Videla justificó su compra de acciones, posteriormente sancionadas por la CMF, en base a que veía una oportunidad que nacía, a su juicio, de que los papeles de la firma estaban subvalorados tras su comportamiento luego del anuncio de la compra de The Fresh Markek y Giga: “No podía sino que sorprenderme que el mercado hubiere recogido negativamente el impacto de esas operaciones (...) Ello explica la decisión de compra que adopté, lamentablemente, sin reparar en que el hecho reservado de Torre seguía vigente ante la CMF”.

“Reitero que en caso alguno la decisión se originó en la operación de Torre que, como he señalado, no tenía la materialidad para incidir en una decisión de compra y, más aún, en ese momento no tenía ningún tipo de expectativa de tener éxito, como de hecho ocurrió”, agregó Videla para defenderse de la acusación.

Videla también justificó los tiempos de compra en base a su carácter de “decisiones rápidas”. “No tenía ninguna premura, si se entiende que tenía apuro en evitar perder una oportunidad. Repito: luego del cierre del día 12, vi que el precio había caído sustantivamente, cuando mi equipo y yo considerábamos que el valor de la compañía debía incrementarse. Esa diferencia provocó mi decisión”, explicó.

El mea culpa del ex CEO de Cencosud, Matías Videla, tras sanación por uso de información privilegiada

Mientras que, al ser consultado por qué a un año después de la cuestionada compra vendió dichas acciones, Videla dijo que, “las acciones las había comprado con financiamiento vía una simultánea, y el alza de las tasas de interés estaba haciendo que pronto pudiera entrar en pérdidas”.

“Una de las cosas que más me ha llamado la atención de todo este episodio lamentable, es la interpretación que se da a ese mensaje, como si en él se manifestara cierta desesperación por obtener un financiamiento para la operación, lo que evidentemente no fue así”, agregó sobre la difusión de los mensajes publicados en que se mandató la orden de compra de las cuestionadas acciones.

Mea culpa

En la conversación con el DF, Videla se defiende de la falta de intención de cometer un “delito de especial gravedad”, como se califica en Chile el uso de información privilegiada, pero no habla de una total inocencia en el caso: “Debo reconocer un error de mi parte al haber realizado la operación estando vigente el hecho reservado de Torre”.

“Cometí un error al comprar acciones estando vigente un hecho reservado, por muy muertas que estuvieran las negociaciones. No debí haberlo hecho y lo acepto (...) Desde luego, de buena fe, cometí un error. Y he pagado un precio muy alto por ello”, agregó.

“Después de revisar a fondo la resolución de la CMF entiendo el alcance del hecho reservado en Chile y que debí abstenerme de esa compra, como he dicho”, dijo también Videla en el marco de su mea culpa.

Ante este escenario, Videla espera que la CMF pueda reconocer su buena fe en la compra de las acciones y la investigación penal descarte la existencia de dolo. “Le he hecho ver mi error a la CMF en la reposición y entregado los antecedentes que, estoy convencido, demuestran que no hay ninguna vinculación de mi decisión de comprar con la operación Torre”, comentó Videla en base a que su objetivo es pasar de que el hecho sea sancionado como falta y no delito.

El mea culpa del ex CEO de Cencosud, Matías Videla, tras sanación por uso de información privilegiada. En la foto: Matías Videla y la presidenta de Cencosud, Heike Paulmann.

Impacto en Cencosud

Videla salió de la gerencia de Cencosud tras 26 años en la empresa y dejando a la firma ligada a la familia Paulmann en medio de un castigo por parte del mercado, de la opinión pública, gremios empresariales y reputacional. “Ha sido mi familia y a la cual me he entregado por entero. Y lamento mucho que un error mío la haya expuesto a críticas injustas”, comentó tras su salida.

Sin embargo, en entrevista con el DF, el ex ejecutivo declinó referirse a cómo se vivió el caso dentro de Cencosud y la reconstrucción de los hechos que terminaron con su renuncia, pero también apuntó que estar en el ojo público impulsó su salida: “Es claro que la rápida reacción de muchos integrantes de la comunidad empresarial, con la escasa información disponible, y el daño que esto podía causar a los intereses permanentes de la compañía, hicieron necesaria mi salida, incluso antes de un pronunciamiento definitivo de la CMF”

“Duele el rápido juicio condenatorio público de algunos sobre la base de un análisis incompleto de las circunstancias de las operaciones. Agradezco a quienes me han dado el beneficio de la duda y esperan un pronunciamiento definitivo”, agregó sobre las críticas que recibió desde sus pares.