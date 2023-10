Isapres aseguran que siempre han cumplido con la ley tras cálculo de deuda de comité técnico

Este martes se conoció el informe del comité técnico entregado al Senado, donde se indica que las isapres deberían destinar US$ 451 millones, para cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Monto muy inferior al que había señalado la Superintendencia de Salud. El presidente de la Asociación de Isapres, Gonzalo Arriagada, fue enfático en señalar que han cumplido con las leyes, e indicó que revisarán el detalle de la propuesta.

“Primero corresponde agradecer a la comisión. Hicieron un aporte técnico importante, para el trabajo encomendado por el Senado. Estamos frente a una crisis que puede ser muy delicada, y por esa misma circunstancia, como asociación no podemos opinar mientras no tengamos el detalle del documento. Si bien fuimos colaboradores de esta comisión no participamos en la redacción”, sostuvo Arriagada.

Y agregó que “el periodo que calculó la comisión es una determinación de la comisión. Ellos definieron ese plazo. La verdad es que las isapres consideran que siempre han cumplido con las leyes, y si alguna diferencia podemos tener con este informe tiene que ver con esta deuda. Consideramos que las leyes se han cumplido siempre por la industria. Existe un nuevo criterio definido por los tribunales de justicia que hay que cumplir, pero no sentimos tener un deuda en este respecto”.

Asimismo, indicó que la situación financiera de cada aseguradora es distinta, y enfatizó en que revisarán el documento antes de dar mayores comentarios al respecto.

“las opiniones de cada isapre se van a dar en la medida en que conozcan el documento y lo puedan evaluar. La realidad de cada compañía es diferente. Las deudas que enfrenten son distintas. Para tener una opinión más definitiva hay que esperar que ese documento sea revisado por cada compañía”, indicó.

Además, el comité técnico, propuso un plazo de 10 años, para que las aseguradoras privadas puedan efectuar la devolución de estos excedentes de forma de evitar los riesgos de incumplimiento y quiebra.

