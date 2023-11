Senado aprueba de forma unánime acuerdo que evita la doble tributación con Estados Unidos

Esta tarde el Senado aprobó con 41 votos a favor y de forma unánime el acuerdo que busca evitar el doble pago de tributaciones con Estados Unidos. El proyecto ahora aguarda por la firma del Presidente de la República, Gabriel Boric, y el intercambio de notas diplomáticas.

El proyecto, que busca eliminar o disminuir las trabas impositivas que afectan a las actividades e inversiones desde o hacia Chile, se demoró 13 años en ser tramitado en el Senado del país norteamericano, siendo despachado al Congreso chileno en junio donde avanzó con urgencia.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio (AmCham) agradeció el apoyo del Congreso al proyecto, señalando que es “un acuerdo clave para el país que beneficiará tanto a las compañías chilenas que invierten en Estados Unidos, como a las actuales y futuras inversiones estadounidenses en el país”.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, explicó anteriormente que, en relación a inversionistas chilenos, este acuerdo permitiría “acceder a tasas de impuestos más rebajadas en ese país, por ejemplo, en cuanto al cobro de intereses, servicios o dividendos”.

Desde AmCham destacaron el trabajo colaborativo con U.S. Chamber of Commerce, Department of Treasury, el Ministerio de Hacienda, la embajada de Estados Unidos en Chile y la embajada de Chile en Estados Unidos.