Startups chilenas participan en evento tecnológico europeo organizado por Financial Times

Por tercer año consecutivo, seis empresas chilenas están participando en The Next Web (TNW) en Países Bajos, uno de los eventos sobre innovación y emprendimiento tech más relevantes del mundo que es organizado por el diario británico Financial Times . El viaje, apoyado por ProChile, contempló además la participación en London Tech Week en Inglaterra.

Durante los días 15 y 16 de junio las empresas Banca Ética Latinoamericana, Medible, YOY Simulators, LiveMatrix Biotech, EnlightAID y Vita Wallet serán parte del Startup Program en Amsterdam, como también podrán usar el stand de Chile en el evento, acceder a la competencia de pitch y reuniones 1 a 1 con empresarios e inversionistas.

The Next Web reúne al ecosistema de innovación local con empresas, inversores potenciales, clientes y socios de todo el mundo. Se espera la participación de más de 6.000 empresas y 1.500 startups, con tomadores de decisiones que representan el 78% de los asistentes y el 26% son ejecutivos de nivel C.

Durante la conferencia las empresas podrán participar en diversas actividades, incluidas reuniones individuales, talleres, sesiones de tutoría y charlas de expertos internacionales en TIC, Internet, electrónica y otros campos relacionados con la tecnología. Además, los asistentes tienen la oportunidad de asistir a eventos de networking enfocados específicamente en la innovación en múltiples sectores.

Beatriz Rietveldt, directora comercial (S) de ProChile en Países Bajos enfatiza sobre participación de startups chilenas: “la presencia de inversores y expertos ofrece la oportunidad de explorar nuevas vías de expansión. Este evento internacional nos sumerge en un ambiente multicultural y diverso, promoviendo la colaboración bilateral, el intercambio cultural y el aprendizaje de perspectivas empresariales vanguardistas. Una vez más, la participación de empresas chilenas emergentes demuestra el espíritu emprendedor y la capacidad innovadora de Chile, fortaleciendo la imagen de nuestro país como un parque tecnológico que fomenta la atracción de inversiones”, comenta .

Misión comercial en Reino Unido

Las empresas Photio, Banca Ética Latinoamericana, Medible, Alloxentric, YOY Simulators, LiveMatriX Biotech y Vita Wallet, participaron además en el London Tech Week, los días 12, 13 y 14 de junio, siendo parte de la delegación de empresas de tecnología de Latinoamérica organizada por el Department for Business and Trade del gobierno británico. En la actividad hubo sesiones sobre cultura de negocios, panorama del ecosistema de tecnología en Reino Unido, presentaciones de expertos en verticales tecnológicas, así como casos de éxito en el Reino Unido, entre otros.

Para Nicolás Poblete, director comercial de ProChile Londres, Reino Unido es un destino atractivo para los emprendedores chilenos que llevan siete años participando del evento, “demostrando que Reino Unido es una oportunidad ideal para los emprendedores tecnológicos con ambición global. ProChile lleva lo mejor de nuestros productos y servicios al mundo, y estamos orgullosos de apoyar la llegada de estas empresas a Europa y al Reino Unido”, señala.