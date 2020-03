Influencer español: “tengo coronavirus”

España vive una “emergencia sanitaria” producto del coronavirus. Así lo catalogó el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, al referirse a la rápida expansión del brote en el país, que ya suma 5.174 contagiados y 130 muertos.

“Cuando llegué a Milán empezaron a aparecer los primeros casos de coronavirus. Yo fui con un poco de amigdalitis, pero los síntomas que sentí al volver a Barcelona fueron algo diferentes: me sentía con malestar general, dolor de cabeza y fiebre. Esperaba que fuese un resfriado o por el cansancio, pero evidentemente no descarté que fuera coronavirus”, cuenta a La Tercera Nil Monró, un influencer de moda español que se transformó en el décimo caso de Covid-19 en España. El viaje que este joven realizó a Milán para asistir a la Semana de la Moda le costó caro.

A su regreso a Barcelona, acudió de urgencias al Hospital Clínico de la ciudad, donde le aplicaron un examen mediante el cual confirmaron la presencia del virus. “Al principio cuando me dijeron que había dado positivo no me lo podía creer, venía convencido de que la prueba tenía que dar negativo”, señaló.

Tras el diagnóstico los médicos decidieron aislarlo y mantenerlo en vigilancia hasta que se recuperara del virus. Desde entonces, Monró ha pasado dos semanas encerrado en una habitación del hospital. Pese a llevar tanto tiempo aislado, los médicos no han podido decirle en cuántos días será dado de alta. “Los síntomas son cada vez más leves, pero aún doy positivo en los test. No podré salir hasta dar dos negativos seguidos”, dice resignado.

La cuarentena

En sus primeros días de encierro, Monró sufrió fuertes molestias musculares y en las articulaciones, aunque asegura que esos dolores “por suerte no me están volviendo a aparecer”. Pero a pesar de llevar más de 14 días en cama han persistido otros síntomas nada agradables: “Muchas veces me vienen náuseas y a veces algo de dolor de cabeza”.

El aislamiento de Monró es absoluto, por ende sólo personal autorizado puede entrar a su habitación. Si habla con sus familiares, lo tiene que hacer por videollamada. A pesar de la soledad, se mantiene activo: “Escucho música, leo por internet, contesto las dudas de mis seguidores. Intento mantener mi cabeza ocupada, funcionando”.

Entre sus actividades, el influencer aprovecha su “popularidad” para informar respecto al virus, intentando que la gente que lo sigue tome las precauciones debidas. Incluso, llegó a hacer una transmisión en directo por YouTube con uno de los expertos de su hospital, para resolver dudas. “Yo lo estoy viviendo en primera persona y tengo la suerte de tener síntomas leves, pero hay personas en estado grave a causa del coronavirus, por lo tanto, es algo que me tomo muy en serio. Intento informar a las personas siguiendo las recomendaciones de fuentes oficiales como la OMS o el Ministerio de Sanidad”, dice Monró.

El joven aún no tiene claro en qué momento se contagió, ya que en su viaje a Milán siempre mantuvo una buena higiene de manos, pero reconoce que pudo haber tenido más cuidado no tocándose la cara. Además, cree que el hecho de haber tenido amigdalitis lo hizo más vulnerable al contagio del virus.

Al igual que en sus redes sociales, Monró decidió enviar un mensaje de calma a los chilenos: “Ahora mismo las personas sentimos incertidumbre, pero debemos actuar de forma responsable como sociedad. Sigamos las recomendaciones de los expertos”.