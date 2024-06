Boric por construcción de parte de base argentina en territorio chileno: “Deben retirar esos paneles a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”

En el marco de su gira presidencial por Europa, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a la instalación de la Armada argentina en la Patagonia, que tiene parte de su construcción en territorio chileno.

“Deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, aseguró.

El Mandatario sostuvo que “hace un tiempo” se tomó conocimiento que Argentina, al construir su Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1, “instaló unos paneles solares en territorio chileno”. La construcción modular inaugurada por Argentina en abril, se ubica a tres metros del límite con el país vecino, en el Cabo del Espíritu Santo, en Tierra del Fuego.

“Recibimos una disculpa por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países y que por lo tanto deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, dijo.

De acuerdo a lo que detalló el Presidente Boric, tuvo una conversación al respecto con el Presidente de Argentina, Javier Milei, con quien coincidió en Suiza. Según dijo el Mandatario chileno, su par trasandino le indicó ”que se lo iba a mandatar a su ministro de Relaciones Exteriores”.

“Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equívoca, una señal que no nos gusta y por lo tanto lo que exigimos es que esto se resuelva en el más breve plazo posible e insisto, si no lo vamos a hacer nosotros”, recalcó.

“Con Argentina tenemos una excelente relación entre estados y es importante mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto. Acá lo que hay que hacer es respetar las fronteras. Eso es lo que estamos exigiendo respecto a nuestro territorio, como he dicho, o lo sacan ellos o lo sacamos nosotros a la brevedad. Pero con Argentina nos une muchísimas cosas. Por lo tanto, yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones a propósito de esto, en la medida en que se solucione a la brevedad”, cerró.

Las declaraciones del Presidente llegan tras co-presidir el Comité Directivo de Alto Nivel para el ODS 4 de Naciones Unidas “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

El ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, también se refirió a la situación de la base argentina.

“El Presidente no se refirió a las intenciones que habría podido tener Argentina o la empresa que instaló los paneles que están efectivamente en territorio chileno. Lo que importa es básicamente que hay una instalación que está en territorio chileno y el Presidente fue muy claro en el sentido de pedir su remoción inmediata ya sea por parte de Argentina o en caso que ello no sea posible por parte nuestra, y al mismo tiempo recordó la importancia que tienen las relaciones entre ambos países”, expuso.

“Aquí los canales diplomáticos están funcionando, tal como han funcionado desde el comienzo. Argentina reconoció un error, expresó sus disculpas al respecto y ahora lo que falta es remover esa instalación que está en territorio chileno”, manifestó el canciller.

Balance de la gira

En la ocasión, el Mandatario también realizó un balance de la gira que ya llega a su fin y que lo llevó a visitar países como Alemania, Suecia y Francia. “Yo estoy profundamente orgulloso del reconocimiento que tiene Chile a nivel internacional. Hoy día a Chile se le reconoce por su desarrollo, por su compromiso con la democracia, por su compromiso irrestricto con los derechos humanos y también por la preocupación respecto a los propios desafíos que tenemos, por ejemplo, ante la crisis climática, ante la desigualdad o ahora que ustedes ven, estamos co-presidiendo una instancia mundial para los desafíos en materia educativa”, expresó.

“Nos fue muy bien, además, tanto en Alemania como en Suecia, en particular en materia de inversión comercial. Tuvimos reuniones con inversores extranjeros, con gobiernos, con el primer ministro (Olaf) Scholz, el primer ministro de Suecia (Ulf Kristersson), también en la cumbre tuvimos bilaterales con Finlandia, con Suiza, con Canadá y todos valoran muchísimo a Chile y además ven en Chile tremendas posibilidades de inversión, en particular en lo que se refiere a energías renovables no convencionales como el hidrógeno verde y también a propósito de la estrategia nacional del litio, agregando cadenas de valor y transferencia tecnológica, que es lo que para nosotros es tremendamente importante. Por lo tanto, yo estoy orgulloso de mi país y creo que hay buenos motivos para que en Chile también lo estén”, agregó.

El Presidente aprovechó la ocasión también para enviar sus condolencias al senador Jaime Quintana, quien según se conoció durante este domingo, perdió a su hija de 20 años. “Ayer en la noche hablé con el senador Quintana por el triste fallecimiento de su hija. Le envió también desde Francia un abrazo grande. No me cabe ninguna duda que en momentos tan tristes, toda la comunidad se une para apoyar a una familia que está sufriendo esta pérdida. Así que un abrazo grande al senador y a toda su familia desde acá”.

Cumbre de la Paz en Ucrania

Finalmente, el Presidente Boric, se refirió a la declaración de la Cumbre por la Paz en Ucrania, la cual aunque fue firmada por la mayoría de las naciones participantes, contó con doce países que se abstuvieron de suscribir el documento.

“A mí lo que me interesa señalar es que Chile tiene una larga tradición, producto de su propia experiencia de defender los derechos humanos en cualquier lugar del mundo. Y yo lo señalé con mucha claridad en el marco de la cumbre de Ucrania que esto vale para Rusia, vale para Israel, vale para cada uno de los países en el mundo y cada uno de los conflictos globales. Y por lo tanto, yo estoy muy tranquilo por la coherencia de la posición chilena respecto a este tema” señaló el Presidente.

“Acá, en el caso de Ucrania en particular, hay un país invasor que es Rusia y un país invadido y por lo tanto esto no debiera verse desde mi punto de vista, desde una perspectiva de intereses geopolíticos específicos, sino desde la perspectiva del respeto al derecho internacional y a los derechos humanos. El respeto al derecho internacional es la garantía que países como el nuestro Chile tiene de la protección de su soberanía y de la autodeterminación de sus pueblos. Por lo tanto, yo voy a seguir en todas las instancias defendiendo estos dos principios que para nosotros son básicos el respeto al derecho internacional y a los derechos humanos en cualquier parte, por todo gobierno independiente de su color político”, cerró.