Los motivos para querer perder peso pueden ser variados, ya sea una decisión estética o por motivos de salud, diversos estudios subrayan los beneficios tangibles de mantener un peso saludable, como la reducción de riesgos asociados a enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, hipertensión y ciertos tipos de cáncer.

Pero perder peso no es nada sencillo y requiere adoptar una serie de hábitos saludables para lograrlo, entre ellos realizar ejercicio, dormir adecuadamente, hidratarse y por sobre todo, nutrirse bien. Seguir una alimentación saludable puede ser un desafío, sobretodo porque hay alimentos que parecen bueno, pero en realidad pueden hacer que la pérdida de peso sea realmente difícil.

Soy entrenadora física y estos son los 3 peores alimentos que te harán más difícil perder peso

Jenna Rizzo, es una entrenadora y preparadora física de mujeres que lleva diez años en el rubro y se ha vuelto influencer fitness en redes sociales. Anteriormente había mencionado en un video los 5 hábitos del fitness le causaron más daño que bien, ahora, en un reciente video en TikTok habló sobre 3 alimentos que pueden hacer la pérdida de peso sea realmente difícil.

“Veo que estos alimentos se comen en exceso, no con moderación, lo que puede dificultar mucho la pérdida de peso”, dijo Rizzo en un video publicado el lunes que obtuvo más de 28.200 visitas. Si estás tratando de perder peso, debes evitar los batidos y cócteles preparados, así como las cenas congeladas, afirmó.

1. Batidos y jugos procesados comprados en tiendas

Aunque se promocionan como opciones saludables, muchos jugos y batidos comerciales contienen grandes cantidades de azúcar y carecen de la fibra presente en las frutas enteras. Rizzo hace el hincapié en los batidos de açaí, una fruta que está repleta de fibra, grasas saludables, vitaminas y antioxidantes.

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda consumir 4½ tazas de fruta todos los días , pero Rizzo dice que los batidos y los tazones de açaí comprados en las tiendas no son el camino a seguir.

Muchos batidos y tazones de açaí comerciales están cargados de azúcares añadidos. Estos pueden provenir de ingredientes como miel, jarabe de agave, jugos de frutas, o incluso azúcar refinada. El alto contenido de azúcar puede conducir a picos de insulina, lo que puede promover el almacenamiento de grasa y dificultar la pérdida de peso.

“Estarán cargados con una gran cantidad de azúcares agregados, y las frutas y verduras que usan a menudo son solo polvo, por lo que ni siquiera estás comiendo comida real”, dijo Rizzo.

Además, las porciones que se sirven en muchas tiendas suelen ser mucho más grandes de lo necesario. Aunque los ingredientes pueden ser saludables, las calorías se acumulan rápidamente cuando se consumen en grandes cantidades. Esto es particularmente problemático si se considera que una porción de tazón de açaí puede fácilmente contener varias porciones de fruta, así como otros ingredientes calóricos.

Además del açaí y las frutas, estos batidos y tazones a menudo incluyen ingredientes adicionales como granola, mantequilla de nueces, coco rallado y semillas. Aunque estos ingredientes pueden ser saludables en pequeñas cantidades, son densos en calorías y grasas, lo que puede sumar rápidamente una cantidad significativa de calorías al tazón.

“Por eso digo que hagan estas cosas en casa”, continuó. “Usarás comida real y no les agregarás una taza de azúcar”.

Para aquellos que buscan perder peso, es crucial ser consciente de estos factores y optar por preparaciones caseras de batidos y tazones de açaí, donde se puede controlar la cantidad de ingredientes y evitar azúcares añadidos. Aquí hay algunos consejos para hacerlos más saludables:

Usar frutas enteras en lugar de jugos : Las frutas enteras contienen fibra que ayuda a la saciedad.

Controlar las porciones : Mantener las porciones moderadas para evitar un exceso de calorías.

Agregar fuentes de proteína : Como yogur griego natural o proteínas en polvo para aumentar la saciedad.

Evitar los ingredientes altos en azúcar: Como jarabes y granolas endulzadas.

2. Comidas congeladas

Las comidas congeladas compradas en tiendas, aunque convenientes, pueden dificultar la pérdida de peso por varias razones. Aunque estas comidas suelen estar controladas en porciones, a menudo son densas en calorías. Pueden contener ingredientes ricos en calorías como salsas cremosas, quesos y grasas añadidas que incrementan el contenido calórico sin aportar una gran cantidad de nutrientes.

“Estos alimentos son muy ricos en calorías, lo que significa que solo estás obteniendo un poco de comida por muchas... calorías”, explicó Rizzo. “Así que esto puede hacer que el control de las porciones sea muy difícil, porque no quieres solo una pequeña porción de pizza, sino tres [o] cuatro”.

Además, muchas contienen altos niveles de sodio como conservante y para mejorar el sabor. El exceso de sodio puede llevar a la retención de agua, lo que puede hacer que te sientas hinchado y aumentar temporalmente el peso corporal. Además, el sodio en exceso está asociado con problemas de salud como hipertensión.

Las comidas congeladas a menudo contienen aditivos, conservantes y otros ingredientes procesados que pueden ser menos saludables. Algunos de estos ingredientes pueden tener un impacto negativo en el metabolismo y la salud en general.

Investigaciones recientes han señalado que los alimentos ultraprocesados se asocian con 32 resultados perjudiciales para la salud, incluidos cáncer, afecciones cardíacas y pulmonares graves, trastornos de salud mental y muerte prematura.

Para aquellos que buscan perder peso, es importante optar por opciones más frescas y menos procesadas siempre que sea posible. Aquí hay algunas sugerencias para hacer que las comidas congeladas sean más saludables y amigables para la pérdida de peso:

Leer las etiquetas : Escoger comidas congeladas con bajo contenido de sodio, sin azúcares añadidos y con ingredientes naturales.

Agregar vegetales frescos : Complementar las comidas congeladas con vegetales frescos o al vapor para aumentar la fibra y los nutrientes.

Seleccionar opciones con proteínas magras : Buscar comidas que incluyan fuentes de proteínas magras como pollo, pavo o pescado.

Evitar salsas pesadas : Optar por comidas sin salsas cremosas o muy condimentadas que añaden calorías innecesarias.

Controlar las porciones: Asegurarse de que la porción sea adecuada y no exceda las necesidades calóricas diarias.

3. Licores listos para servir

Los cócteles listos para servir pueden dificultar la pérdida de peso por varias razones, principalmente debido a su contenido calórico y composición. El alcohol es calórico en sí mismo, con aproximadamente 7 calorías por gramo, que es más que los carbohidratos y las proteínas.

Además, muchos cócteles listos para servir contienen grandes cantidades de azúcar añadida para mejorar el sabor y sus calorías líquidas no contribuyen a la sensación de saciedad de la misma manera que los alimentos sólidos. Esto puede llevar a consumir más calorías en total, ya que es fácil pasar por alto las calorías líquidas mientras se sigue comiendo normalmente.

El azúcar no solo aporta calorías vacías, sino que también puede causar picos y caídas en los niveles de glucosa en la sangre, lo que puede aumentar el apetito y las ansias de comer más alimentos azucarados.

“Hay que pensar en los jugos, los jarabes que se agregan a estos cócteles, que dispararán la cantidad de calorías”, dijo Rizzo. “Así que puedes beber fácilmente cientos o incluso miles de calorías en una noche. Y además de eso, no sé ustedes, pero si me emborracho un poco, me dan ganas de comer mucho”.

Para aquellos que buscan perder peso, es importante ser consciente de estos factores y considerar alternativas más saludables. Aquí hay algunas sugerencias: