Esto es lo que un solo vaso de alcohol le puede hacer a tu cuerpo según un estudio

El consumo de alcohol aumenta los riesgos de más de 60 enfermedades en los hombres, incluidas muchas enfermedades que antes no estaban relacionadas con el alcohol, de acuerdo a un estudio publicado en junio pasado y realizado por investigadores de Oxford Population Health y la Universidad de Beijing y que fue publicado en Nature Medicine.

Ahora, una nueva investigación mostró que incluso en adultos sin hipertensión, la presión arterial puede aumentar más con el paso de los años a medida que aumenta la cantidad de bebidas alcohólicas diarias.

La investigación en rigor un análisis de siete estudios de investigación internacionales publicados en la revista especializada Hypertension, una publicación de la Asociación Americana del Corazón.

Estudio confirma lo que un solo vaso de alcohol le puede hacer a tu cuerpo

Con el poder estadístico de siete estudios de investigación internacionales, este análisis confirma por primera vez que hubo un aumento continuo en las medidas de presión arterial en los participantes con un consumo bajo y alto de alcohol. Incluso los niveles bajos de consumo de alcohol se asociaron con aumentos detectables en los niveles de presión arterial que pueden conducir a un mayor riesgo de eventos cardiovasculares.

“No encontramos efectos beneficiosos en los adultos que bebían un bajo nivel de alcohol en comparación con los que no bebían alcohol”, dijo en un comunicado el autor principal del estudio, Marco Vinceti, profesor de Epidemiología y Salud Pública en la Facultad de Medicina de la U. de Módena en Italia. “Nos sorprendió un poco ver que consumir un nivel de alcohol que ya era bajo también estaba relacionado con cambios más altos en la presión arterial con el tiempo en comparación con no consumir, aunque mucho menos que el aumento de la presión arterial observado en los grandes bebedores”.

“Nuestro análisis se basó en los gramos de alcohol consumidos y no solo en la cantidad de tragos para evitar el sesgo que podría surgir de la diferente cantidad de alcohol que contienen las ‘bebidas estándar’ entre países y/o tipos de bebidas”, dijo el coautor del estudio, Tommaso Filippini, profesor asociado de Epidemiología y Salud pública en la Facultad de Medicina de la U. de Módena en Italia, e investigador afiliado de la Facultad de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

Los investigadores revisaron los datos de salud de todos los participantes en los siete estudios durante más de cinco años. Compararon adultos que bebían alcohol regularmente con no bebedores y encontraron:

La presión arterial sistólica (número superior) aumentó 1,25 milímetros de mercurio (mm Hg) en las personas que consumían un promedio de 12 gramos de alcohol al día, aumentando a 4,9 mm Hg en las personas que consumían un promedio de 48 gramos de alcohol al día. (En EE. UU., 12 onzas de cerveza normal, 5 onzas de vino o un trago de 1,5 onzas de licor destilado contienen alrededor de 14 gramos de alcohol. El contenido de alcohol habitual difiere del alcohol disponible en otros países).

La presión arterial diastólica (número inferior) aumentó 1,14 mm Hg en las personas que consumían un promedio de 12 gramos de alcohol al día, aumentando a 3,1 mm Hg en las personas que consumían un promedio de 48 gramos de alcohol al día. Estas asociaciones se observaron en hombres pero no en mujeres. La presión arterial diastólica mide la fuerza contra las paredes de las arterias entre los latidos del corazón y no es un predictor tan fuerte del riesgo de enfermedad cardíaca en comparación con la sistólica.

“El alcohol ciertamente no es el único impulsor de los aumentos en la presión arterial; sin embargo, nuestros hallazgos confirman que contribuye de manera significativa. Se recomienda limitar el consumo de alcohol, y evitarlo es aún mejor”, dijo Vinceti.

Referencial

Aunque ninguno de los participantes tenía presión arterial alta cuando se inscribieron en los estudios, sus mediciones de presión arterial al principio sí tuvieron un impacto en los hallazgos de alcohol.

“Descubrimos que los participantes con lecturas de presión arterial iniciales más altas tenían un vínculo más fuerte entre el consumo de alcohol y los cambios en la presión arterial a lo largo del tiempo. Esto sugiere que las personas con una tendencia a un aumento de la presión arterial (aunque todavía no “alta”) pueden beneficiarse más de un bajo o nulo consumo de alcohol”, dijo el coautor del estudio Paul K. Whelton, presidente de la Liga Mundial de Hipertensión.

De acuerdo con las recomendaciones de la American Heart Association , si aún no bebe, no empiece. Si bebe, hable con su médico acerca de los beneficios y riesgos de consumir alcohol con moderación. La Asociación tampoco recomienda beber ninguna forma de alcohol para obtener beneficios potenciales para la salud. En su lugar, siga las métricas de estilo de vida y salud de la Asociación para una salud cardiovascular óptima llamadas Life’s Essential 8 : coma alimentos saludables, manténgase físicamente activo, no fume, duerma lo suficiente, mantenga un peso saludable y controle los niveles de colesterol, azúcar en la sangre y presión arterial. .

Detalles y antecedentes del estudio

Los investigadores analizaron datos de siete grandes estudios observacionales en los que participaron 19.548 adultos (65 % hombres), con edades comprendidas entre los 20 y los 70 años al comienzo de los estudios.

Los estudios se realizaron en Estados Unidos, Corea y Japón, y se publicaron entre 1997 y 2021. Ninguno de los participantes había sido diagnosticado previamente con presión arterial alta u otras enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedad hepática, alcoholismo o consumo excesivo de alcohol.

La ingesta habitual de bebidas alcohólicas se registró al comienzo de cada estudio y los investigadores tradujeron esta información a una cantidad habitual de gramos de alcohol consumidos diariamente. Los investigadores utilizaron una nueva técnica estadística que les permitió combinar los resultados de varios estudios y trazar una curva que muestra el impacto de cualquier cantidad de alcohol consumida normalmente en los cambios en la presión arterial a lo largo del tiempo.

La presión arterial sistólica, el número superior en una lectura de presión arterial, mide la fuerza contra las paredes de las arterias cuando el corazón se contrae. Aumenta constantemente con la edad y es un fuerte predictor del riesgo de enfermedad cardiovascular. El control eficaz de la presión arterial es vital para reducir, prevenir o retrasar el desarrollo de la presión arterial alta.