Se triplican los casos de Covid en Chile: ¿Qué pasó con las vacunas? ¿Cuál es la variante dominante?

De acuerdo al Informe de Circulación de Virus Respiratorios, del ISP, en la semana epidemiológica 42 (del 15 al 22 de octubre), la cantidad de casos reportados de Sars-CoV-2 en comparación a la misma fecha en 2022 es tres veces mayor (2022: 88 casos; 2023: 352 casos), y en la semana 43, se registraron 280 (en 2022, en el mismo periodo sólo se reportaron 98).

Christian García, jefe Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud, comenta que lo que se ha visto durante este año y después del inicio de la primavera, es que los casos de Covid-19 han aumentado respecto a las semanas anteriores.

Sylvia Riquelme, directora del Departamento Ciencias Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tarapacá, señala que una de la razones del aumento se debe a que la población disminuyo su nivel de preocupación, como con el no uso de mascarillas, se dio fin al distanciamiento físico, como el comportamiento de saludar a los demás de beso, y se regresó a los espectáculos masivos.

Otro de los factores es la vacunación. “Influye muchísimo la cobertura de vacunación porque disminuyen los susceptibles y a su vez, la posibilidad de contagio y dentro de esto el aumento de casos más graves”, añade Riquelme, especialista en salud pública.

“Efectivamente, en la semana epidemiológica 42 de este año se registra una mayor cantidad de casos que la misma semana epidemiológica de 2022. Pero, si comparamos la semana 32 de 2023, por ejemplo, se confirmaron 25 casos, casi diez veces menos que el mismo periodo del año pasado, cuando se registraron 248″, añade García.

Jaime Labarca, docente de la Universidad Católica, comenta que, sin embargo “no tenemos en este momento una dominancia de Covid importante como teníamos antes. Aunque ahora se están viendo casos que comenzaron en septiembre, la presencia del virus que se ha mantenido hasta octubre, si se compara con el año pasado, se puede ver que en 2022, existió una presencia inusual de influenza, por eso que Covid no fue tan predominante el año pasado en esta misma fecha”.

Se triplican los casos de Covid en Chile: ¿Qué pasó con las vacunas?

Debido al aumento de casos de Covid-19, el Ministerio de Salud instó a la comunidad a inocularse con la dosis bivalente, especialmente a aquellas personas que se hayan aplicado la vacuna hace un año, y a grupos de riesgo.

En la página web mevacuno.gob.cl, se puede encontrar un mapa de todos los puntos de vacunación a lo largo del país, detallado por comuna.

Cabe mencionar que, Chile fue el primer país de Latinoamérica en tener la vacuna bivalente del laboratorio Pfizer-BioNTech, que combina la información del código de ARN de la cepa original de Covid-19 y se le agrega la información de ARN de la proteína de la variante Ómicron.

El problema es que “muchas personas ya no quieren vacunarse o no completaron el esquema, porque ya no consideran el Covid-19 como un problema o que sea un virus que aún existe”, comenta Riquelme.

Ampolla de la vacuna bivalente de Pfizer. Foto: Reuters

Por eso, “es fundamental que estos momentos, los grupos de riesgo (inmunocomprometidos, con enfermedades crónicas, personal de salud y personas mayores de 80 años) “pueden acceder a la vacuna bivalente, si es que ya ha pasado un año desde que se pusieron la dosis anterior”, enfatiza García.

Lidia Amarales, profesora asociada de la Universidad de Magallanes (UMAG) y subdirectora académica del Centro asistencial docente e investigación CADI-UMAG, establece que se tiene suficiente cantidad de vacunas y recuerda que “la vacunación ha cambiado el rumbo de esta enfermedad, ha disminuido la incidencia y la gravedad y por lo tanto, la mortalidad”.

Alfonso Guzmán, infectólogo Clínica La Condes, adiciona que también es importante mencionar que hay un grupo de personas que va a seguir teniendo enfermedad severa y que va a seguir complicándose y falleciendo por Covid, “pero que para esas personas hay una estrategia de tratamiento clara”.

Se triplican los casos de Covid en Chile: variante dominante y vacuna monovalente

A pesar que existen vacunas que demostraron ser efectivas en disminuir la carga de enfermedad, Guzmán señala que aunque las reformulaciones de las actuales vacunas son igualmente efectivas en la población de riesgo, no está generando suficiente inmunidad, “por lo tanto tenemos que estar pendiente de las nuevas indicaciones de vacunación”.

Imagen referencial.

A pesar que las recomendaciones de Minsal son correctas, Guzmán explica que se debe considerar que la variante que circula actualmente es XB 1.5, “la cual no está incluida en la vacuna bivalente”.

“Eso ha hecho que el CDC de Atlanta y las autoridades europeas recomienden que los refuerzos no se hagan con vacuna bivalente, sino con vacuna monovalente reformulada para la variante de XBB” y es algo que se podría comenzar a estudiar de acuerdo a las nuevas informaciones”, añade el especialista de CLC.

Sin embargo, lo que “está muy claro” es que e las personas que tienen mayor riesgo de complicaciones deben recibir dosis de refuerzo al menos una vez al año”, agrega el infectólogo.

Por otro lado, tanto o más importante que la atención médica, es la vigilancia y monitoreo de Salud Pública del comportamiento de casos, lo realmente preventivo, señala la directora del Departamento Ciencias Clínicas UTA, por lo que “es imprescindible que el sector salud siga contando con recursos suficientes para hacer su trabajo...lo barato sale caro”.

Se triplican los casos de Covid en Chile: ¿Virus estacional?

El Sars –CoV-2 se caracteriza por una dinámica de aumentos y descensos de casos de manera sucesiva y que es esperable que, después de que se redujera la alta circulación de los otros virus que se presentaron durante el invierno, “una vez que van desapareciendo, nuevamente empiece a aparecer el Covid-19″, señala el epidemiólogo del Minsal.

Pero, ¿se convertirá el Sars-CoV-2 en un virus estacional?

La investigadora de la UMAG, explica que la evidencia dice que este no sería un virus estacional. “Es un virus que no está relacionado con la época de frío, como son las características de los virus respiratorios que claramente están relacionados con la época de invierno”.

El Covid, hasta el momento circula al unísono en el hemisferio norte como el sur, estando en estacionalidades totalmente diferentes, pero “sí se podría convertir en un virus endémico y ya se está comportando como tal, vamos a tener que aprender a convivir con el Covid de aquí en adelante y siempre tomar todas las medidas de prevención y la vacunación”, añade Amarales.

Se triplican los casos de Covid en Chile: ¿Seguirán aumentando los contagios?

“Es esperable que sigan aumentando los casos por algunas semanas y eso lo vivimos anteriormente con el Covid-19″, señala el jefe Departamento de Epidemiología del Minsal.

Lo importante es que el actual aumento, añade García, no ha significado un número importante que afecte el análisis de los testeos en laboratorios o impacte en el número de las atenciones de urgencia, lo que ha permitido dar una buena respuesta a las personas.

“Aunque insistimos en la necesidad de mantener las medidas de precaución como el lavado de manos, evitar aglomeraciones y la recomendación del uso de mascarillas en caso de estar en un lugar cerrado o de presentar síntomas respiratorios para evitar contagiar a otra persona”, sostiene García.

En el próximo año probablemente se mantendrá un número estable de contagios con un aumento en el invierno porque se dan las mismas condiciones que para todos los virus respiratorios, “cercanía de las personas, falta de ventilación, aumenta las patologías de base respiratorias que hace más vulnerable a algunos grupos poblacionales”, señala Riquelme.

Pero, en la medida que disminuya la prevención y la cobertura de vacunación aumentaran los casos y la posibilidad de contagio. “Se da algo parecido a una elasticidad del sistema dado por la cobertura de vacunación pero tiene un límite, llegado un punto podría aumentar los casos graves y nuevamente colapsar el sistema... dependiendo de si la población deja de vacunarse y/o desaparecen las medidas preventivas”, añade la especialista UTA.

Imagen del virus. Foto: Reuters.

Por su parte, Guzmán, señala que los contagios “van a seguir en aumento, al menos unas cuatro a seis semanas más. Hasta que comiencen las vacaciones de verano, en la cual hay mayor dispersión de las personas, hay más actividades al aire libre”.

“Puedo anticipar que vamos a empezar a ver posterior a esas cuatro a 6 semanas un descenso progresivo. del número de casos2 pero no se verá reflejado en el aumento hospitalario, agrega el especialista de CLC.

“La invitación es a vacunarse, porque la única prevención primaria para evitar enfermarse o un cuadro grave es la vacuna bivalente que está disponible en todo nuestro país”, considera Amarales.

Frente a cuadros clínicos respiratorios, los especialista recomiendan descartar Covid con el uso de antígenos y corroborar con PCR en algunos casos.

En el caso de dar positivo, seguir las mismas indicaciones de siempre como aislarse de otras personas, usar mascarilla, y el lavado de manos.

“Si bien el impacto fundamental de esta pandemia de Covid pareciera haber terminado, “es un virus que va a quedar con nosotros, que va a estar circulando de manera significativa por bastantes años y que va a seguir causando enfermedad grave en un grupo de pacientes”, concluye Guzmán.