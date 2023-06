¿Influenza, sincicial, resfrío o coronavirus? Este es el síntoma no respiratorio más común del Covid

A pesar de que los efectos de la pandemia están disminuyendo y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ya decretó el fin de la crisis sanitaria, la aparición de nuevas variantes siguen haciendo del Covid una enfermedad de cuidado.

Una de las últimas variantes de preocupación es XBB.1.16, rebautizada como Arcturus, que fue detectada por primera vez en enero de 2023. Dos meses más tarde, el 22 de marzo, la OMS la consideró una “variante bajo monitoreo”, debido al aumento de infecciones que está causando.

El problema es que ahora el Covid se mimetiza con otras enfermedades respiratorias, como el virus sincicial, la influenza y el resfrío común.

Por ello, para la mayoría de los pacientes no es fácil distinguir cuál de estos males está padeciendo, especialmente que exámenes como el PCR ya están en retirada.

El Covid-19 se puede confundir fácilmente con un resfriado, gripe o neumonía porque estas enfermedades a menudo comparten síntomas comunes como la tos.

Sin embargo, el virus también afecta otras partes del cuerpo, no solo los pulmones y el tracto respiratorio.

Este es el síntoma de Covid no respiratorio más común según estudio

Pero ahora, una nueva investigación que analizó los registros médicos de más de 63.000 pacientes en EE.UU. muestra que la fiebre es el síntoma no respiratorio más común de Covid-19 en todas las variantes del virus, independientemente del estado de vacunación de una persona.

Sin embargo, el otro dato interesante de la investigación, es que las personas que estaban completamente vacunadas tenían una menor frecuencia de síntomas de Covid no respiratorios.

“Ya sea que crea que Covid ingresa a todos los sistemas de órganos o que las características extrapulmonares se deben al sistema inmunitario intrínseco, nuestra investigación muestra que la vacunación completa reduce las características y la mortalidad”, dijo al sitio Verywellhealth.com Shannon Cotton, autora de la investigación que fue presentada en la reciente Conferencia Internacional ATS 2023.

Cotton agregó que era importante analizar estas características no respiratorias (extrapulmonares) de Covid para alentar al público a vacunarse por completo.

Según la investigación, el riesgo de desarrollar síntomas de Covid no respiratorios en todas las variantes fue mayor entre las personas que no estaban completamente vacunadas. Las características relacionadas con el corazón, en particular, fueron más altas entre las personas que no estaban completamente vacunadas cuando la variante Omicron era dominante.

Cotton dijo que un ritmo cardíaco rápido (taquicardia) era una característica extrapulmonar particularmente prominente de Omicron.

“Los síntomas de cada enfermedad infecciosa son el resultado tanto del patógeno infectante como de la respuesta inmunitaria del huésped”, dijo en el mismo reportaje Amesh Adalja, MD, experto en enfermedades infecciosas y académico principal del Centro Johns Hopkins para la Seguridad de la Salud.

En otras palabras, la fiebre y los síntomas respiratorios cuando estás infectado con Covid son la reacción de tu cuerpo a la infección. Sin embargo, Adalja dijo que " la vacunación, al estimular la respuesta inmunitaria del huésped, puede cambiar la trayectoria de los síntomas”.

Según Adalja, el síntoma de Covid más común en general es lo que los proveedores llaman " malestar general “, lo que significa que simplemente no te sientes bien.

Según la aplicación Zoe Covid, estos son ahora los 10 síntomas más comunes de Covid, en orden de imnportancia:

1. Dolor de garganta

2. Secresión nasal

3. Nariz tapada

4. Estornudos

5. Tos sin flema

6. Dolor de cabeza

7. Tos con flema

8. Voz ronca

9. Dolores musculares

10. Parosmia y fantosmia (sentido del olfato alterado)

Aunque la fiebre no está en el top ten, si está entre las 20 principales, pero el estudio de Cotton demostró que aquellas personas que la sufren, probablemente esté en presencia de Covid, y no de otra enfermedad respiratoria.