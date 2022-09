Así funciona la nueva vacuna bivalente que llega a Chile para combatir el Covid

Luego de dos años de restricciones por la pandemia, Chile finalmente avanza a la fase de Apertura del plan “seguimos cuidándonos” que comenzará a regir el primero de octubre. Un conjunto de medidas fueron anunciadas por el Ministerio de Salud, entre ellas la incorporación de la nueva vacuna bivalente al Programa Nacional de Vacunación PNI.

La vacuna llegó este martes al país, la que comenzará a ser aplicada en los próximos meses por las autoridades sanitarias.

La Dra. Graciela Morales, médico de profesión con especialización en salud pública y epidemiología, es la Líder de Asuntos Científicos y Médicos para Mercados Emergentes de la división de vacunas de Pfizer y coordina la agenda médica de la nueva vacuna en las regiones de América Latina, Asia, África, Oriente Medio y China.

Chile es el primer país de Latinoamérica en tener la vacuna bivalente del laboratorio Pfizer-BioNTech. El primer envío de vacunas consiste en 334.800 dosis, esta será primeramente solo para la población de riesgo, permitiendo la vacunación de forma anual y cuyo calendario se dará a conocer prontamente. Durante el año, Pfizer traerá aproximadamente tres millones de dosis bivalentes al país.

Dra. Graciela Morales.

¿En qué consiste la vacuna bivalente?

Esta es una vacuna que combina la información del código de ARN de la cepa original de Covid-19 y se le agrega la información de ARN de la proteína de la variante Omicron. Entonces, esto es lo que determina el término bivalente, porque estamos usando dos codificaciones, la del virus original y la de la variante Omicron, que se ha convertido en la variante de mayor circulación en el mundo.

Era necesario tener una vacuna que tenga la protección directa contra la variante que está circulando hoy, porque todavía quedan poblaciones susceptibles en los países y mientras no interrumpamos esa transmisión, pues siempre hay riesgo de reinfecciones.

¿Cuál es la función de la nueva vacuna?

Esperamos que esta vacuna nos permita interrumpir la transmisión de la variante Omicron, que nos permita reducir el riesgo de circulación del virus y que nos permita también extender la protección por mayor tiempo, porque hoy la variante Omicron llegó y se ha establecido como la mayor relevancia de salud pública.

Se ha comprobado que es una variante muy transmisible, que aunque la vacuna actual tiene siempre un gran valor en términos de reducir hospitalizaciones y severidad, es importante interrumpir también la transmisión, disminuir los casos en general y extender la protección inmunológica a largo plazo, y una dosis de refuerzo que contiene la información de esta variante nos va a ayudar a eso.

¿Cuánto tiempo se espera que proteja la vacuna bivalente?

La expectativa es que esto extienda esta protección por mayor tiempo. Lo que hemos visto en los estudios, por ejemplo, con BA.1 [vacuna bivalente], es que los títulos de anticuerpos comparados con la vacuna original son seis veces más, hasta nueve veces más en el caso de BA.1. Entonces uno esperaría que esas elevaciones de anticuerpos se traduzcan en protección a mayor plazo, pero hay que esperar la experiencia.

¿Cómo considera que ha actuado Chile frente al Covid-19?

Felicitar a Chile porque se está actualizando en su programa de vacunación de una manera súper ágil, y afortunadamente en breve ya tendrán ustedes su bivalente disponible. Chile sido un pionero en el manejo del Covid-19 en esta región y ahora está entre los cinco primeros mercados que podrá poner a disposición un refuerzo bivalente. Eso me parece que es muy loable mencionarlo, porque demuestra el nivel de prioridad y la atención a la salud pública que ha tenido tu país en esta pandemia.

¿Se piensa mantener la vacunación durante los siguientes años?

Es una pregunta importante porque no lo sabemos todavía. Es una discusión científica muy activa actualmente, ¿qué va a pasar en el largo plazo?, ¿estamos en esta transición de pandemia a endemia?. La OMS todavía no tiene una posición definitiva de que ya salimos de la fase de pandemia. Para entrar a esos criterios tienen que pasar una serie de parámetros como coberturas de vacunación. Todavía hay países que tienen tasas de coberturas que no son óptimas.

Consideramos que hay mucha población susceptible todavía y con la aplicación de refuerzo lo que se busca es extender esta memoria inmunológica por mayor tiempo mientras alcanzamos esas coberturas de vacunaciones óptimas y reducimos esta transmisión. Eso nos va a permitir establecer cuál es el parámetro de vacunación que hay que seguir después que eso se alcance. Yo digo, mientras eso no llegue, pensamos que es importante seguirnos protegiendo, sobre todo si son vacunas que vienen adaptadas a las nuevas variantes que están circulando.