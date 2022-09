Uso de mascarilla estaba “desvirtuado” y “la gente perdió el miedo”: ¿Se acabó la pandemia?

Luego de que la ministra de Salud, Ximena Aguilera, anunciara la flexibilización de las restricciones sanitarias contra el Covid-19, donde destacó la eliminación del uso de mascarilla en espacios cerrados -excepto en centros de Salud- y de la exigencia del Pase de Movilidad a partir del 1 de octubre, la idea de un posible fin de la pandemia apareció como una idea cercana. Sin embargo, expertos en Salud Pública enfatizan que este escenario se debe tomar con cautela, y con las medidas sanitarias que han permitido esta fase de Apertura, de acuerdo a los nuevos lineamientos del plan Paso a Paso.

Esto se suma también a las declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, quien dijo que el final de esta pandemia “está a la vista” y del Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien manifestó que crisis sanitaria se daba “por superada” en dicho país. ¿Es tan así la situación? Según el Dr. Gabriel Cavada, epidemiólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, “estamos lejos de eso en términos de plazos. Hay partes que están más controladas que otras, y Chile está en buen pie, pero quisiéramos que todos estemos en la misma situación”.

Estar en un escenario de pandemia significa que aún existe una cantidad inusual de casos de Covid-19 en el mundo, y que algunos países están lejos de alcanzar cifras manejables. De acuerdo a la Dra. Carolina Herrera, subdirectora Médica de Clínica RedSalud Rancagua, todavía estamos en un periodo epidémico, “y luego vamos a entrar a una fase endémica. Vamos a tener un número manejable de casos, controlables con vacunación para los cuales los sistemas de salud van a estar preparados”.

Agrega que “el virus SARS-CoV2 no se va a ir nunca de nuestro ecosistema viral. Lo que va a ocurrir es que si tenemos un buen cuidado de higiene, nos vacunamos, vamos a ir disminuyendo el número de variantes que puedan aparecer”.

El Dr. Alexis Kalergis, académico UC y director del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia explica que “así como el Covid-19, existen otras pandemias -como el VIH y la gripe- que nos han acompañado por mucho tiempo más. Esto significa que no debemos bajar la guardia y ser conscientes de este escenario y seguir con las medidas de autocuidado y con el plan de vacunación, especialmente cuando estén disponibles en Chile vacunas para variantes”.

Foto: La Tercera.

El mensaje que rescatan del anuncio del gobierno, entonces, es mantener en práctica el aprendizaje ganado durante la pandemia, en términos de mantener una frecuente higiene de manos y un distanciamiento físico en espacios cerrados. Si esto último no es posible, tanto la recomendación del Minsal como de los expertos es el de utilizar mascarilla, a pesar de no ser obligatorio. Aunque, claro, su uso incorrecto no tuvo grandes consecuencias con el manejo de la pandemia, hasta ahora.

Pase de movilidad y mal uso de mascarillas

Según la Dra. María Luz Endeiza, infectóloga y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, hace tiempo que el uso de mascarilla estaba “un poco desvirtuado. Se veía que mucha gente la usaba mal, y aun así los casos y las hospitalizaciones han ido bajando”. La especialista manifiesta que la gente en Chile no entendió bien la utilización del cubre boca cuando se liberó su uso en espacios abiertos. “Muchos la siguieron usando en la calle y se la sacaban apenas entraban a la casa de alguien: justo al revés. Ya no se estaba usando bien, así que no tenía ningún sentido”, manifiesta.

La especialista además destaca que la obligatoriedad de usar mascarilla era “un desincentivo para el programa de vacunación, porque si se decía que la inoculación iba a dar mejor libertad, pero se seguía exigiendo la mascarilla, es un contrasentido”.

Pase de Movilidad.

A esto se suma que la carga viral que existe en espacios abiertos es mucho menor, sobre todo en primavera y verano, donde el calor y el viento ayuda a disipar el virus presente. En adición, el Dr. Cavada remarca que la medida decretada por el Ministerio de Salud, y que entra a regir a partir del 1 de octubre, “va en la dirección correcta, aunque tengo mis dudas si era necesario suprimir el Pase de Movilidad, porque teníamos mucha gente con un rezago en vacunas, y que eventualmente vuelven a ser susceptibles de contagio”.

El Pase de Movilidad sirvió muchísimo para incentivar la vacunación. Inicialmente no era necesario convencer a la población de vacunarse, “porque la gente lo hacía por el miedo a morir, o a quedar hospitalizado. Pero cuando hubo que seguir con los refuerzos, la gente le empezó a perder el miedo y a cansarse de vacunar”, relata la Dra. Endeiza. En ese caso, el Pase de Movilidad fue clave para que se mantuvieran las altas tasas de inoculación. “Fue un arma súper buena pero, como todo en el tiempo, se agota”, agrega.

Para la infectóloga de la Universidad de los Andes, este es un buen momento para bajar las restricciones e incentivar la vacunación de otra manera. “Acá tiene que quedar claro que no se acabó ni la vacunación, ni el Covid, ni la pandemia. Vamos a transitar a endemia, tendremos un programa de vacunación anual, como pasa con la influenza, y vamos a determinar mejor cuáles son los grupos de riesgo que sí o sí necesitan vacunarse. Hay que cambiar el enfoque de cómo se incentiva la vacunación”, declaró.

Plan de vacunación

Actualmente, en Chile más del 80% de los mayores de 18 años están inoculados con al menos dos dosis contra el Covid-19. Esto ha permitido que poco a poco disminuya el número de casos activos, hospitalizados y muertos por SARS-CoV2. Junto con el anuncio de la Fase de Apertura, la ministra Aguilera también remarcó que se integrará una vacunación bivalente contra el coronavirus de manera anual para los grupos de riesgo.

Para el Dr. Luis Herrada, subdirector médico de Clínica Dávila Vespucio, es muy importante recalcar que la flexibilización de medidas para esta pandemia se deben precísamente al programa de vacunación que se ha tenido, y que se implementará al Plan Nacional de Vacunación a partir de ahora. “Debemos mantener la comunicación de riesgo en la población, porque la enfermedad sigue existiendo entre nosotros”, destacó el también infectólogo y urgenciólogo.

El jefe de infectología infantil de Clínica Alemana, y presidente del Comité Asesor en Vacunas y Estrategias de Inmunización, Dr. Jaime Rodríguez, la incorporación de esta vacuna bivalente, con dos tipos de coronavirus, “nos va a proporcionar una protección más a largo plazo”. Este sistema de vacunación anual mantendrá los niveles bajos de contagio, gravedad y muerte por Covid-19.

Se recomienda que pase un tiempo luego de estar contagiado con Covid-19.

En este sentido, los plazos e intervalos de vacunación están definidos por la información científica que surge a partir de numerosos estudios y análisis estadísticos de la inmunidad poblacional. Alexis Kalergis, quien también pertenece a la Academia de Ciencias, detalla que se debe mantener una estricta vigilancia epidemiológica para detectar momentos en los que la inmunidad inducida por vacunación se vea reducida y se traduzca en un incremento del número de casos de contagio y hospitalizaciones. “Este fenómeno se puede dar por aparición de variantes más resistentes a la inmunidad inducida por vacunas. En este punto de la pandemia es necesario contar con actualizaciones en la formulación de las vacunas para Covid-19 que nos permitan estar mejor preparados para enfrentar las nuevas variantes, por lo que es altamente recomendable su utilización”.

Entonces, en resumidas cuentas, este paso de Apertura no significa que la pandemia llegue a su fin. De hecho, el mismo asesor de la Casa Blanca para enfermedades infecciosas, Anthony Fauci, puso paños fríos de las palabras de Biden y agregó que “aún no estamos donde deberíamos estar” para decretar el ocaso de la pandemia. “Es cierto que quizás estamos viendo la meta, pero ningún atleta que va punteando la carrera deja de correr por el hecho de ver la meta. Normalmente mantiene el tranco o lo aumente”, concluye el Dr. Cavada.