¿Cumpliste un año con la vacuna bivalente contra el Covid?: si eres de un grupo de riesgo ya puedes vacunarte de nuevo

La semana pasada el Ministerio de Salud reactivó la campaña de vacunación con bivalente contra el Covid-19, inoculación que tiene la particularidad de ofrecer una doble protección, ya que cuenta tanto con la cepa original de coronavirus que surgió en la ciudad china de Wuhan, como también con Ómicron.

Para esta nueva campaña, el llamado a vacunarse es para todas aquellas personas que pertenecen a grupos de riesgo y que han cumplido un año desde su última inmunización.

Esta jornada, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió a la importancia de acudir nuevamente a recibir esta dosis de refuerzo mientras encabezaba un operativo de vacunación en la comuna de Cerrillos. Asimismo, se refirió al incremento de personas contagiadas con Covid que se ha registrado en las dos últimas semanas, indicando que los aumentos y la disminución de los casos de coronavirus es parte de la fluctuación natural y de la circulación viral, al igual como ocurre con otros virus respiratorios.

“Lo más importante que nos tiene que recordar este nuevo aumento de casos es que el Covid-19 llegó para quedarse. Si bien deja de ser una emergencia sanitaria, eso no quiere decir que el Covid ya no esté presente y que ya no sea una amenaza para la salud de las personas”, destacó.

Asimismo, sobre las mascarillas, insistió en que recomendaban su uso a las personas que tengan síntomas respiratorios y que la recomendaban fuertemente en los centros de salud, “sobre todo en las salas de urgencia, porque ahí es donde es más probable que tengamos una mayor circulación viral”.

El uso de mascarilla es recomendable si se presentan síntomas respiratorios o al ir a centros de salud.

En cifras, indicó que de acuerdo al último informe epidemiológico el aumento con respecto a la semana anterior es de un 12%, y eso a su vez en la semana previa fue de un 45%.

“Esto nos indica que hemos tenido un aumento sostenido, pero que también la velocidad del aumento ha ido bajando o al menos bajó esta última semana en comparación con la semana previa”, explicó. Sobre este punto, la autoridad de Salud afirmó que al ver estas cifras en números absolutos se traduce en que hoy hay un promedio de cantidad de casos diarios nuevos de aproximadamente 300 a 400, y eso es muy distinto al escenario que teníamos a comienzos de este año, en marzo y abril, cuando el promedio de casos nuevos por día era aproximadamente entre 1.500 y 2.000.

¿Quiénes se pueden vacunar?

Se pueden vacunar los siguientes grupos de riesgo que hayan cumplido un año desde su última inmunización con bivalente:

Personal de salud.

Inmunocomprometidos.

Crónicos.

Personas de 80 años o más.

Cómo consultar la fecha de la última vacunación

Para revisar cuándo fue la última vacunación, las personas pueden acceder al sitio web Me Vacuno con su Rut y clave única. Allí está especificado las distintas vacunas que ha recibido y las fechas.

Dónde vacunarse contra el Covid

La vacuna puede ser administrada en cualquiera de los centros habilitados para ello. Para revisar los distintos puntos de vacunación el Ministerio de Salud ha puesto a disposición un visor territorial con los lugares y horarios de atención.