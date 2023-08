Afterlife en Chile para año nuevo: revisa la venta de entradas y dónde se realizará el evento

El famoso evento Afterlife hace su debut en Chile. Tras haber realizado múltiples ediciones en las ciudades más famosas del mundo, llega a Santiago con un espectáculo que anticipa una experiencia histórica destinada a los apasionados de la escena electro, techno y house.

Santiago se suma a la gira que existe de la reconocida serie de eventos del sello discográfico de Tale Of Us, quienes han realizado shows inolvidables en ciudades como Buenos Aires, Ciudad de México, São Paulo y Medellín, en Latinoamérica.

Afterlife fue fundada en 2016 por el dúo italiano Tale Of Us, el cual durante los últimos años se ha transformado en una plataforma para artistas innovadores e instalaciones visualmente sensacionales, a través una tecnología avanzada y 1.000 metros cuadrados de pantallas led, las cuales aseguran una experiencia inmersiva para los espectadores.

¿Cuándo se realiza Afterlife en Chile?

El evento electrónico más importante del momento, llegará al país el 31 de diciembre, en la víspera del año nuevo. El show se llevará a cabo en el Hipódromo Chile, en Santiago.

El show debutará en Nochevieja y contará con los fundadores del evento, Tale Of Us, quienes estarán acompañados por diferentes artistas, los cuales aún no han sido confirmados por la producción.

Venta de entradas para Afterlife

La venta de entradas se realizará a contar del miércoles 6 de septiembre a las 12:00 horas, a través de PuntoTicket. Los valores de los boletos aún no han sido confirmados.

Para acceder con prioridad a la venta de entradas, te puedes registrar en el sitio web de Afterlife, ingresando tu nombre, apellido y correo electrónico.