La divertida anécdota de Paul McCartney durante una cena en la casa de Dave Grohl

Son músicos de diferentes épocas y con diferentes aproximaciones del rock, pero aunque sea difícil de creer, Dave Grohl, el líder de Foo Fighters y exbaterista de Nirvana, tiene una amistad con el legendario ex Beatle Sir Paul McCartney. Y más de alguna vez han protagonizado alguna anécdota.

El mismo Grohl, recordó en el programa The Graham Norton Show un episodio junto a Macca en su propia casa. “Hace unos años me hice amigo de Paul McCartney y su esposa y mi esposa intercambiaron sus números. Entonces, cada vez que venía a Los Angeles, su esposa le escribió a mi esposa y le decía ‘¡hola! vamos a ir a cenar ¿les gustaría venir a cenar?’ y por supuesto mi esposa sabe quién es Paul McCartney, pero no sé si él significa lo mismo para ella que para mi ¡es un Beatle!”.

La anécdota de Dave Grohl y Paul McCartney

Y así se reunieron, pero en la casa de los Grohl. Comenzaron a pasar los platos y todo iba bien. “Teníamos vino, pizza, estábamos pasando un buen momento y Paul tenía que irse (...) había un piano en la esquina de la sala y él simplemente no pudo contenerse ¿sabes? así que se sienta en el piano y empieza a tocar Lady Madonna (NdR: single original de The Beatles)...¡en mi pxxxta casa!”, recuerda la voz de Foo Fighters.

Grohl alucinó con tener a un Beatle tocando el piano para él, en su propia casa. “Ahí me voló la cabeza, ′no puedo creer que esto esté ocurriendo, este es el momento de mayor locura en toda mi vida”.

Fue entonces que el barullo llamó la atención de una de las hijas del músico. “Mi hija Harper, que creo que tenía cinco años en ese momento, lo estaba mirando a Paul McCartney en el piano”.

Embelesada por la música, la pequeña Harper se levantó y decidió hacer algo. “Entonces va a la cocina, agarra una taza para café, pone algo de cambio adentro y lo apoya sobre el piano como si fuera una jarra de propinas”, remata Grohl. Sir Paul McCartney, advirtió lo que hizo la pequeña. Y como si fuera un abuelo bonachón, le dijo que sentara junto a él.

“Ella nunca había tomado una lección para tocar ningún instrumento en ese momento y se sentó y observó sus manos -rememora Grohl-. Se sentaron juntos, él le estaba mostrando qué tocar y escribieron una canción juntos”.

Grohl, padre chocho, grabó en video el momento en que McCartney le estaba enseñando a su hija. A la mañana siguiente, él la escuchó tocar aquella canción, hasta que la pequeña Harper descubrió que la estaba mirando. “Y luego ella dice: ‘Quiero ser baterista’. Yo digo: ‘¿¡Estás loca!?’”.