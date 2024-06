Una venganza, una nueva familia y más dragones: lo que viene en la segunda temporada de House of the Dragon

Ya lo han anticipado los trailers y la literatura disponible, la segunda temporada de House of the Dragon, la secuela de Game of Thrones, se estrenará en Chile este 16 de junio en la plataforma Max. Este tendrá ocho capítulos (a diferencia de los 10 de la primera temporada), liberados de manera semanal, los que se basan en el libro Fuego y Sangre, del autor George R.R. Martin.

Como ya dejó plantado el final de la primera temporada, en esta nueva entrega se entra a fondo en la guerra civil al interior de la Casa Targaryen que remece a Westeros. En esta se enfrentan dos bandos, el consejo verde (y el consejo negro, liderados por el Rey Aegon II y la Reina Rhaenyra respectivamente. Allí comienzan a sucederse una serie de enredos y enfrentamientos que regarán de sangre las tierras.

La segunda temporada de House of the Dragon se filmó en la primavera boreal de 2023 en los estudios Warner Bros en Hertfordshire, para luego trasladarse a la localidad de Céceras, en España. De hecho, el actor Matt Smith detalló que el guión recién le llegó en marzo de ese año. Como sea, al ser una producción británica, no se vio afectada por la huelga del sindicato SAG-AFTRA que paralizó a Hollywood. El mismo George R.R. Martin lo explicó en su blog.

House of the Dragon

“HOTD se rueda principalmente en Londres (y un poco en Gales, España y varios otros lugares), razón por la cual el rodaje ha continuado -apuntó-. Los actores son miembros del sindicato británico Equity, no SAG-AFTRA, y aunque Equity apoya firmemente a sus primos estadounidenses (tienen planeada una gran manifestación para mostrar ese apoyo), la ley británica les prohíbe realizar una huelga de solidaridad. Si salen, no tienen protección contra ser despedidos por incumplimiento de sus derechos. contrato, o incluso demandado”.

¿Qué ocurrirá en la segunda temporada?

Se espera que en esta nueva temporada regresen actores como Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen), Ewan Mitchell (Aemond Targaryen), Phia Saban (Helena Targaryen) Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen). Pero, tendrá la inclusión de nuevas caras al reparto, entre los que figuran Freddie Fox como Ser Gwayne Hightower, hermano de Alicent; Gayle Rankin como Alys Rivers; Simon Russell Beale como Ser Simon Strong.

El primer episodio tendría relación con el impactante final de la primera temporada. Ahí ocurrió la primera muerte en la guerra civil tras al ascenso de Aegon II, cuando Aemond y Vhagar dan muerte a Luke, el hijo de Rhaenyra. De hecho el capítulo se llama Un hijo por un hijo, lo que asegura que estará cruzado por el ardiente deseo de venganza.

House of the Dragon

“En el momento en que recibe la noticia del fallecimiento de Luke, ese intento de mediación se desmorona. No creo que ya exista el ancho de banda para suprimir y reprimir su naturaleza...Estoy emocionada de descubrir qué sucede cuando Rhaenyra navega menos y actúa más según sus instintos y deseos”, dijo la actriz Emma D’Arcy a Entertainment Weekly cuando abordó el cambio que vivirá Rhaenyra en la temporada 2.

“Aemond es un producto de su entorno”, dijo a Culto, Ewan Mitchell, el actor que lo encarna en la serie. “Él no era como el resto de los niños de la familia. Era el único niño al que no le dieron un dragón, por lo que fue tratado de manera diferente. Los otros niños de la familia le hacían bullying por ser diferente”. Y agrega: “Al ingresar en la segunda temporada verán otros ángulos de Aemond, diferentes tonos. No es sólo alguien unidimensional y genérico”.

La guerra será la tensión crucial en esta entrega. “Muchos de los aliados cercanos a los Verdes y a los Negros están muy lejos, por lo que mientras esas fuerzas se trasladan a Desembarco del Rey, para desafiar o defender el trono, observaremos a personajes que moverán las piezas sobre el tablero con mucho cuidado; nadie quiere actuar demasiado rápido. Es como jugar al ajedrez: no quieres lanzarte por el rey demasiado rápido y perder a tu reina. Este es un tipo de historia similar”, detalló el guionista y productor Ryan Condal a Culto.

¿Más dragones en House of Dragon?

Otra novedad de House of the Dragon es que es muy probable que el contexto de guerra traiga a la vista más dragones en la temporada 2. Aquello lo confirmó el showrunner Ryan Condal en un evento en Los Angeles, California. “Vas a conocer cinco nuevos dragones”, señaló. El mismo, en un comunicado señaló que en esta nueva temporada “todos tus personajes favoritos pronto conspirarán en las mesas del consejo, marcharán con sus ejércitos y montarán sus dragones en la batalla. Estamos ansiosos por compartir lo que tenemos reservado”.

House of the Dragon

¿Será posible ver eventualmente al mismo Aegon II montar a su dragón rumbo a la batalla? al actor que lo interpreta Tom Glynn-Carney, respondió en un panel de preguntas y respuestas. “Todo lo que puedo decir es que estamos entrenando muy duro y nos estamos asegurando de que nuestros cuerpos estén en buenas condiciones por lo extenuante que será la temporada 2″.

“Siempre iba a ser complicado porque, en el papel, puede parecer fácilmente un villano absoluto y alguien oscuro y frío”, continuó Glynn-Carney. “Creo que es todas esas cosas, pero creo que también tiene muchas más capas. No es un psicópata absoluto. Hay complejidades y complejidades dentro de él que lo convierten en un don absoluto para jugar. Me mantiene adivinando, así que con suerte eso se traducirá en mantener a todos los demás alerta. Nadie debería poder tomar una decisión sobre él de inmediato, y con suerte le darán una pequeña oportunidad. ¡No me veo bien!”.

Una nueva casa en la guerra civil de House of Dragon

La guerra civil en Westeros podría tener la aparición de una nueva familia. Si en la temporada uno se concentró en las casas Targaryen, Velaryon y Hightower, hay una chance de de que pueda aparecer otra casa, la de los Stark, que más adelante será clave en los sucesos de Game of Thrones. La clave está en Cregan Stark, el señor de Winterfell, quien tiene un rol importante en Fuego y Sangre, el libro en que se basa la serie. Consultado al respecto, el showrunner Ryan Condal dejó una respuesta abierta: “Elegiremos a Cregan Stark en algún momento, pero no comentaremos lo contrario”.

Respecto a lo que sucederá después, HBO acaba de confirmar que House of the Dragon tendrá una tercera temporada. “George, Ryan y el resto de nuestros increíbles productores ejecutivos, elenco y equipo han alcanzado nuevas alturas con la fenomenal segunda temporada de House of Dragon. Estamos asombrados por el esfuerzo monumental que todo el equipo ha puesto en la creación de una espectacular segunda temporada, con un alcance y escala que solo es rivalizado por su corazón. No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente en una tercera temporada”, detalló Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de programación de HBO y líder de series dramáticas y películas de HBO.

Mira el trailer de House of the Dragon a continuación