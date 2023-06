La colaboración de Bizarrap con Rauw Alejandro y más: revisa los estrenos de la semana en Spotify

Los viernes son los días de estreno para la música a nivel mundial, razón por la que resulta difícil tener conocimiento sobre qué nuevas canciones, tanto latinoamericanas como internacionales, escuchar en Spotify.

Entre los estrenos de esta semana, se encuentra la nueva colaboración del productor argentino Bizarrap, quien en esta oportunidad lanzó un tema junto al puertorriqueño Rauw Alejandro.

Además, otro lanzamiento que fue esperado por los fanáticos fue el de Barbie World (with Aqua) de Nicki Minaj con Ice Spice, tema que formará parte de la banda sonora de la película de Barbie, la cual se estrenará el próximo mes y cuenta con Margot Robbie y Ryan Gosling en los papeles principales como la popular muñeca y su novio Ken.

No obstante, este no fue el único estreno de una banda sonora, ya que el tema One Of The Girls de The Weeknd forma parte de The Idol, su nueva serie en HBO Max, en donde comparte pantalla junto a la hija de Johnny Depp, Lily-Rose Depp, y Jennie, integrante del grupo de k-pop Black Pink, motivo por el que ambas colaboran en el tema.

¿Cuáles son los estrenos de esta semana en Spotify?

Como cada semana se estrenan cientos de canciones, Spotify creó dos playlist enfocadas en los lanzamientos más importantes de la música a nivel latinoamericano y mundial. Entre estos temas, destacan los siguientes: