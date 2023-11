La historia detrás de Mi primera chamba, el viral de TikTok que fue hecho por una Inteligencia Artificial

Quizás a estas alturas ya te cansa un poco escuchar “Mi primera chamba” con una voz grave y medio robótica. Y es que el audio se ha tomado TikTok y otras redes sociales, y capturó a una comunidad a la que le encanta reírse sobre situaciones vergonzosas o accidentes que le pasan a las personas en sus trabajos.

Para quienes no lo saben, “chamba” es la palabra que se ocupa en México para referirse al trabajo. Sería el equivalente a “pega”, que se utiliza en Chile.

No obstante, en el audio, la persona que “canta” es Eladio Carrión, un rapero puertorriqueño que, probablemente, no utiliza esa palabra en su vocabulario habitual. Aunque suena igual a él, en realidad es una Inteligencia Artificial (IA) que se apropió de su voz y la modificó para que pareciera que él es quien está interpretando la canción.

Esta es la historia que explica de dónde salió “Mi primera chamba”.

Eladio Carrión, rapero puertorriqueño y la voz que modificó la IA para hacer "Mi primera chamba".

El origen del audio “Mi primera chamba”

“Mi primera chamba, me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré”. Así comienza el popular audio de TikTok que se utiliza de fondo para mostrar accidentes laborales y que le ha sacado risas a millones de personas.

No obstante, la canción original de Eladio Carrión dice: “Mi primer par de pesos, me acuerdo del día que del dinero yo me enamoré”.

Gracias a una aplicación de IA, un usuario de TikTok llamado Ignacio Molina (@bluegrave_), pudo convertir la canción de Carrión —que interpreta con Myke Towers— en el audio viral que continúa recorriendo TikTok después de más de un mes.

Fue tal su popularidad, que la canción llegó a oídos del propio Eladio Carrión, quien no dudó en tomarse la “colaboración” con risas e incluso la interpretó en algunos de sus conciertos en vivo.

La Inteligencia Artificial que crea canciones con voces de cantantes reales

La comunidad en línea no se está quedando atrás con las nuevas tecnologías: así lo han demostrado distintos usuarios de TikTok, donde ocupando aplicaciones de IA, han hecho que sus artistas favoritos canten canciones clásicas e, incluso, letras que escriben ellos mismos.

Pero no todos se lo toman con humor. Por ejemplo, Bad Bunny se enfureció con sus fanáticos por una canción de IA que él nunca escribió ni interpretó, pero que a muchos pareció gustarle.

A raíz de su molestia, los internautas contraatacaron y comenzaron a hacer audios virales del puertorriqueño cantando canciones infantiles e, incluso, navideñas, como Mi burrito sabanero.