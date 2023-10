La respuesta de la examante de David Beckham tras estreno de documental.

Beckham, el documental que repasa la vida del exfutbolista británico, se acaba de estrenar hace unos días en Netflix. La miniserie dirigida por Fisher Stevens se compone de cuatro episodios, donde cada uno de ellos aborda momentos clave de la historia personal y profesional de Beckham.

Eso sí, la emisión de la producción provocó que volviera a salir a la luz una figura que estuvo presente en la vida del ahora empresario: Rebecca Loos.

A pesar de que Beckham y Victoria relataron los altos que han tenido como matrimonio, también se refirieron a los instantes más duros y amargos. Uno de ellos ocurrió cuando tuvieron que irse a vivir a España a inicios de los años 2000, para que Beckham pudiera jugar en el Real Madrid tras su paso por el Manchester United.

Al instalarse en España comenzó a acrecentarse el rumor de que había una infidelidad de parte del británico, lo que fue aún más intensificado por los medios de comunicación. Durante uno de los capítulos de la miniserie, Victoria calificó esos momentos como una “pesadilla” y que fue “la peor época de su matrimonio”.

“El mundo nos atacaba y estábamos el uno contra el otro. Hasta Madrid estábamos juntos, luego no sentíamos el apoyo del otro. No puedo describir cómo nos afectó. Nunca en mi vida había sido tan infeliz”, decía la empresaria, quien aseguró que sintió alivio al abandonar Madrid.

David y Victoria hablaron de los altos y bajos de su matrimonio en el documental de Netflix.

A pesar de que la diseñadora de modas nunca mencionó algún nombre, muchos espectadores asociaron que el conflicto del matrimonio ocurrió a causa del escándalo de Loos.

Loos, quien es neerlandesa y hoy trabaja como profesora de yoga, fue la asistente de Beckham cuando este se instaló en Madrid y aparentemente también sería la amante que el exfutbolista tuvo en esos años.

Qué dijo Rebecca Loos, examante de Beckham

Luego del estreno del capítulo en que Victoria se refiere a su crisis matrimonial, la exmodelo comenzó a ser duramente criticada en las publicaciones de sus redes sociales, Incluso, varios comentarios que le escribieron algunos usuarios están cargados de odio.

Beckham siempre ha negado haber tenido algún tipo de relación amorosa con Loos, pero ella reafirma que sí ocurrió. Y no lo ha hecho una, sino que en varias ocasiones.

A pesar del acoso que ha recibido por algo que habría ocurrido hace casi dos décadas, Loos ha intentado enfrentarlos de la mejor forma posible y no ha tardado en agradecer a quienes la están apoyando en este difícil momento.

Rebecca Loos fue la asistente de David Beckham cuando este se instaló en Madrid.

“Algunos de los comentarios aquí son repugnantes. Mantente fuerte, tienes una vida hermosa con tu hermosa familia que, a diferencia de otras, no tiene que llenar vacíos involucrando a Netflix”, le escribió una seguidora.

“Gracias, estoy tomándome los comentarios desagradables con todo el humor que puedo”, le respondió de vuelta Loos en la misma publicación.

Mientras tanto, en sus historias de Instagram, la exmodelo subió una fotografía en la que escribió un misterioso mensaje: “Una parte de mí quiere seguir manteniendo la cabeza gacha y seguir adelante con mi vida, la otra parte de mí quiere hablar. ¿Cuál es tu opinión?”.

La primera vez que la exasistente se refirió de forma pública a la aventura amorosa con Beckham fue en 2004, cuando vendió su historia al desaparecido periódico News of the World. “La química entre David y yo era tan fuerte... la gente estaba consciente y no estaban muy felices”, relataba en ese entonces.

Las palabras de Loos en esa entrevista hicieron que el mismo Beckham negara cualquier tipo de relación extramarital. “La única verdad es que estoy felizmente casado, tengo una esposa y dos niños muy especiales. No hay una tercera persona que pueda cambiar eso”, dijo en un comunicado.

Victoria, David y Rebecca.

Durante el mismo capítulo del documental, Beckham apuntó que mientras se quedaron en Madrid “hubo algunas historias horribles que fueron difíciles de abordar” y que era “la primera vez” que junto a Victoria estaban en el centro mediático por su matrimonio. Al ver en retrospectiva, no sabe cómo lograron superaron esos momentos.

“Victoria lo es todo para mí, verla herida fue increíblemente duro, pero somos luchadores y en ese momento necesitábamos luchar el uno por el otro. Necesitábamos luchar por nuestra familia y porque valía la pena por lo que teníamos. Pero al final así es nuestra vida privada”, comentó el exjugador.