Las impresiones de un tiktoker italiano tras su paso por Chile: “En Europa no nos valoramos tanto como acá”

En estos días de junio, cuando el frío ya se está sintiendo a flor de piel, al estudiante italiano Lorenzo Venturelli (23) lo invade un sentimiento un poco agridulce. Está experimentando lo que son sus últimas semanas en Chile, por lo que siente un poco de pena. Pero al mismo tiempo, se siente agradecido por todo lo que ha vivido desde marzo hasta ahora.

Lo que por lejos más le ha gustado del país son las personas, cuenta Lorenzo a La Tercera. Las que ha conocido, las que lo han ayudado en el camino de explorar nuevas experiencias y las que a diario le comentan sus videos. Es esa estrecha relación con la gente lo que más extrañará cuando deje el país.

En los últimos tres meses, el viajero se ha dedicado a abordar algunas de las diferencias culturales que ha identificado entre Chile y su natal Italia, las curiosidades que le han llamado la atención en su estadía en nuestro país, anécdotas o simplemente humor.

Todos esos tópicos los va relatando en breves registros que publica en su cuenta de TikTok. No le va nada mal: la mayoría de sus videos se han viralizado con esa rapidez tan propia de las redes sociales.

En algunos de ellos se le ve probando el manjar por primera vez, explicando las distinciones entre la pizza chilena y la italiana, y en otro, cuenta lo adrenalínico que es viajar en las micros de Viña del Mar.

Hoy, Lorenzo es altamente reconocido en la plataforma china: tiene más de 85 mil seguidores y 6,3 millones de likes en sus videos. Su conexión con el público chileno ha llegado al punto en que casi todos los comentarios que recibe en TikTok son de ese grupo en particular. Se ríen con sus videos, le recomiendan qué comidas debería probar o visitar y también le explican detalladamente algunas cosas de la cultura chilena.

Lorenzo tiene 23 años y vino a Chile a hacer un intercambio por la universidad. Foto: Redes sociales.

La llegada del tiktoker italiano a Chile

Lorenzo es estudiante de diseño de modas del Politécnico de Milán, en Italia. Cuenta que siempre había querido vivir la experiencia de estudiar en Latinoamérica, por lo que cuando vio la oportunidad de hacer un intercambio internacional, no lo dudó y escogió Chile. Su nueva casa de estudios por unos meses sería la Universidad Católica.

“Conocía a algunas personas de Chile gracias a las redes sociales y ellos me contaban un poco del país”, dice Lorenzo. Su llegada fue en febrero. Las primeras semanas fueron las más difíciles de afrontar, especialmente por el cambio repentino, pero luego se fue acostumbrando poco a poco.

También le costó un poco adaptarse a Santiago por lo grande que era, pues nunca había vivido en una ciudad tan grande: “Ese tipo de ciudad y de atmósfera no existe en Italia, no hay metrópolis tan grandes”.

Hasta que a fines de marzo se animó con su primer video sobre Chile. ¿El tema? Pensar que podría hablar español, hasta que escuchó cómo hablan los chilenos. Ahora aquel tiktok acumula 2 millones de reproducciones. De ahí no paró más de hacer contenido sobre los nuevos descubrimientos nacionales con los que se iba topando.

Al llegar al país, el universitario conocía a muy pocas personas. En parte también fue eso lo que lo motivó a crear contenido: “Quería tener la posibilidad de hablar a más chilenos porque vine aquí solo. Eso me ayudó, me hizo conocer gente y me gusta mucho”.

“Los primeros días fue un poco como un juego, porque no me imaginaba tener tanto éxito con los vídeos, entonces simplemente los subí”, recuerda Lorenzo.

“Empecé a hacer vídeos más específicos sobre las diferencias entre Chile e Italia o cosas que me parecían interesantes de Chile, desde el punto de vista de un extranjero, porque sentí que a los chilenos les interesara ver cómo un extranjero percibe su país”.

El primer video que el joven italiano hizo sobre Chile tiene 2 millones de reproducciones en TikTok. Foto: Redes sociales.

Sobre lo anterior, el joven recuerda que, ya sea en las redes sociales o en su universidad, una pregunta recurrente que aparecía es “Oye, ¿cómo has percibido a los chilenos?”. A esa gran incógnita Lorenzo responde que los considera amables, fiesteros y disponibles, asegura en uno de sus videos.

Hay una diferencia cultural que Lorenzo ha sentido de manera más profunda: “En Europa no nos valoramos tanto como lo hacen acá en Chile. Acá es mucho más idealizada que en Europa misma”.

Y es que algunas personas encontraban extraño que haya decidido voluntariamente irse de Italia por unos meses, e incluso, cibernautas chilenos le comentaron algo más curioso aún: que si ellos fueran extranjeros, nunca visitarían este país.

Ya con más de tres meses de estadía por estas tierras, tiene claro cuál es su modismo favorito: cachai. “Me gusta mucho porque empecé a usarlo todos los días. Entendí cómo ocuparlo en el sentido justo en las frases”, comenta.

Como se ha dedicado a probar varias comidas o productos típicos, tampoco duda para dar a conocer su comida favorita. Curiosamente se trata del completo italiano, una de las preparaciones más populares y versátiles de la cocina nacional.

“No me gustaba nada con salsas ni me gustaba el hot dog. Me chocó el hecho de que me gustó tanto porque no me lo esperaba, no eran mis gustos. Aquí como que me encantó el completo”, cuenta el joven entre risas.

La relación que Lorenzo ha creado con parte del público chileno en TikTok es fuerte. Hay días en que ha ido caminando por la calle y lo han parado para saludarlo con mucha cercanía o pedirle fotos, incluso personas más mayores que estuvieron mirando sus videos en la red social.

“No me lo esperaba, es algo súper lindo. Cuando me hablan o me cuentan algo, siento como que los conozco”, señala.

En sus videos, Lorenzo aborda ciertos tópicos de la cultura chilena. Foto: Redes sociales.

Regresar a Italia

La estadía del tiktoker italiano ya está en su recta final. Apenas termine su semestre universitario en julio, planea recorrer el Desierto de Atacama y la zona sur del país, para posteriormente regresar a Europa. Allá retomará sus estudios en el Politécnico de Milán y terminará su tesis.

“Extraño a mis amigos y mi familia, pero me acostumbré tanto a la vida aquí. Saber que tengo que irme de Chile ya me da mucha pena. Creo que sí o sí regresaré. Además si pienso en las personas que aquí me han recibido tan bien y las que me escuchan en las redes sociales, me da más pena aún, porque no tendré la oportunidad de poder hablarles a ellos”, asegura.

Sus palabras se deben a que existe la posibilidad de que el algoritmo de la red social pueda cambiar al trasladarse a otro país. “A lo mejor se encuentra la manera”, cuenta esperanzado.

Luego concluye: “Ojalá tener la posibilidad de seguir hablando con los chilenos, porque ellos me dieron mucho afecto. Simplemente agradecerles por escucharme, lo valoro mucho”. Al final, todo dependerá del algoritmo de TikTok para seguir conectado con esos usuarios que fielmente siguen sus videos.