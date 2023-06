Influencer fue invitada a comer completos, pero dejó la mesa servida y hubo que botar la comida: estos fueron sus descargos

La semana del pasado 24 de mayo, los oficinistas y buena parte de la fauna que puebla las grandes zonas comerciales celebraron el Día del completo, una instancia en la que visitan distintos restaurantes y fuentes de soda para degustar estas preparaciones.

Empresas como Doggis y Santo Sabor ofrecieron descuentos a su clientela, pero hubo otras como Dominó que fueron más allá e invitaron a influencers a probar sus nuevas preparaciones.

“Holi, me vine a Dominó porque hay un lanzamiento increíble”, promocionó Bea Córdova, del podcast soyhijaunica, a través de su redes sociales.

“Están los DomiNOT, que es un completo 100% basado en plantas y con la salchicha de NotCo”, comentó la también autora del libro Mi amiga ansiedad (Planeta, 2022).

Tras compartir varias stories donde daba a entender las características del sándwich, la influencer probó un par de mascadas frente a su cámara.

Incluso, armó una breve guía en video titulada “5 poses para lucir tu completito”.

Todo iba bien hasta que la usuaria de Twitter @Chillpila posteó la captura de una foto de la mesa que habría ocupado la influencer en un local de la firma.

“La necesidad de una influencer de hacer una performance de que te gusta el completo y botar la comida”, fue el ácido mensaje que acompañó la imagen de la mesa servida casi intacta y se volvió viral.

“Yo escuchaba tu podcast”, le comentó una usuaria.

Y la influencer le replicó: “Si lo escuchabas, quizás te puedes imaginar qué me pasó”.

En qué consisten los DomiNOT

Desde Dominó, el gerente comercial y de marketing, Sebastián Cabalin, explicó a La Tercera que el Día del completo ya es considerado como “un evento nacional”, en el que tanto los locales de la firma como los de otros restaurantes y fuentes de soda tienen “una demanda tremenda”.

“En particular para nosotros, en relación a un día normal, yo te diría que en cantidad vendemos entre 8 y 10 veces más”, detalló.

Dicha motivación por comer completos también se ha visto incrementada por su reciente alianza con NotCo. Si bien, anteriormente contaban con NotMayo de la compañía, las salchichas de origen vegetal que usaban eran de otro proveedor.

Ahora, en cambio, no solo tienen mayonesa y embutidos NotCo, sino que también queso NotCheese. Cabalin contó que gracias a esto, hoy pueden ofrecer 8 variedades distintas en el marco de la alimentación vegetal, dirigida especial —aunque no únicamente— a quienes no comen carne.

“De la carta de Dominó, hay típicas preparaciones, como la italiana, la alemana y la brasileña, etc. (...) podemos hacerlas manteniendo la promesa de que son productos 100% plant-based, con ingredientes de origen 100% vegetal”.

Influencer fue invitada a comer completos, pero dejó la mesa servida y hubo que botar la comida: estos fueron sus descargos. Foto: referencial / Dominó.

Qué se sabe del caso de la influencer

Respecto a la mencionada creadora de contenido, quien probó completos de este tipo en las stories que se hicieron virales, Cabalin aseguró a La Tercera por esa fecha que no estaba al tanto del caso.

A pesar de aquello, destacó: “Hicimos un evento que fue la previa del Día completo, donde sí estuvo ella y la vi disfrutando de los productos y todo, como cualquier otro invitado”.

Aún así, Córdova compartió su versión a finales de mayo en un nuevo capítulo de su podcast, el cual tituló “¿Andai botando comida?” y en el que contó con la participación de una vocera de Good Meal.

Dicho emprendimiento consiste en una aplicación que ofrece alimentos de distintos locales a un precio reducido, por motivos que van desde que están cerca de su fecha de caducidad hasta que sobraron en la venta del día o porque tienen algún defecto estético.

Como es de esperar, estos son aptos para consumir.

“De los errores se aprende, dicen por ahí”, escribió Bea Córdova en la descripción del capítulo, “en medio de mi completo gate llamé a los expertos en rescatar comida para que me explicaran el impacto del desperdicio de alimentos y qué se puede hacer al respecto”.

Influencer fue invitada a comer completos, pero dejó la mesa servida y hubo que botar la comida: estos fueron sus descargos. Foto: referencial.

Los descargos de Bea Córdova

Al inicio de su programa, la influencer atribuyó el hecho de dejar los completos servidos en la mesa —después de unas tímidas mascadas— a problemas en su estómago.

“Yo sabía que mi guatita era muy traicionera”, se excusó en su programa, para luego añadir que debido a esas complicaciones ha abandonado desde panoramas con sus amigos hasta citas románticas, en las que “tenía que escabullirme para decir ‘adiós’ e ir a refugiarme a mi casa”.

Incluso, Córdova aseguró que “podría hacer una calificación de todos los baños que hay en los malls de Santiago, porque los conozco absolutamente todos”.

“Pero nunca pensé que mi guatita iba a llevarme tan lejos como para ser declarada persona no grata en mi propio país”, continuó, como una referencia a la oleada de mensajes negativos que recibió en redes sociales.

“Si hay algo que vi que se repetía muchísimo en los comentarios, era la preocupación de que se perdieran dos completos. Lo entiendo, obviamente, porque es desperdicio de comida. No importa que haya sido porque me dolía la guatita, igual quiero aclarar que fue por eso y no porque no me gusten (...) a los completitos los amo desde siempre”.

De esta manera, expresó que invitó a Good Meal a su programa para concientizar sobre el desperdicio de alimentos.

“Porque claro, uno puede ser consciente cuando ve que otra persona deja comida, pero a veces no nos fijamos en qué cosas hacemos en nuestra casa o también qué podríamos hacer para ayudar a que este desperdicio no sea tan grande”.

Bajo esta línea, enfatizó: “Así que, los voy a dejar con el capítulo”.

Consultada por este medio cuando sus imágenes se hicieron virales, Bea Córdova prefirió no contar su versión de lo ocurrido.