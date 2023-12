“No los soporto”: joven venezolano critica a compatriotas por ruidosas fiestas en Chile

Un departamento puede volverse una buena opción cuando se está buscando un espacio más pequeño o accesible económicamente para vivir. Sin embargo, también tiene algunos inconvenientes: cuando hay vecinos que deciden poner la música de sus fiestas a todo volumen. Si bien puede suceder que la situación sea esporádica, hay residentes que deben lidiar con ese ruido desagradable durante gran parte de la semana.

Es el caso de Alejandro Rojas, un joven venezolano que reside en Santiago y que usó sus redes sociales para arremeter contra compatriotas que hacen celebraciones hasta altas horas de la madrugada en un departamento cercano, sin importar que aquello podría perturbar el descanso y tranquilidad del resto de las personas.

Joven venezolano critica a compatriotas por ruidos molestos

En un video publicado en TikTok que se extiende por poco más de 5 minutos, Alejandro expuso cuán cansado y molesto estaba por las prácticas de los ciudadanos venezolanos que viven cerca.

Las imágenes exhiben que la música de la celebración se escucha a gran distancia. A pesar de que no proviene de su mismo edificio, sino que viene desde uno que está al frente, el ruido se oye de todas formas.

“¿Qué pasa? ¿Cómo yo le hablo a mis compañeros chilenos de que muchos aquí vinimos a trabajar, a ganar plata, a apoyar a nuestras familias, a hacer las cosas bien, cuando pasa esto?”, partió comentando el joven en su registro.

A continuación Alejandro aclaró que el video lo había grabado él mismo, a eso de las 03:30 de la madrugada, poco después de haber llegado de un turno laboral que se extendió por 12 horas. “Al día siguiente entraba a las 7 de la mañana a mi trabajo. No dormí, no descansé”, dijo.

Alejandro Rojas criticó el ruido que realizan sus compatriotas a diario. Foto: Redes sociales.

“¿Cómo yo le hablo y defiendo la manera de que nos den la oportunidad a todos los venezolanos de estar aquí legalmente cuando pasa esto?”, reflexionaba ante la cámara.

En su video, el cibernauta aclaró que no era un hecho ocasional sino que se daba “casi todos los días”. Y no era únicamente en ese departamento, pues también dijo se repite en otros lugares. “El venezolano es el que se hace notar”.

“Cómo yo le explico a un chileno que somos gente de bien, cuando son las 06:00 de la mañana y hay un montón de venezolanos en la calle… en la calle, en la acera, jugando dominó, peleándose porque quién lo trancó y quién no, mientras beben cerveza, como si fuera el patio de su calle”, relataba.

Por todo lo anterior, Alejandro pidió a los ciudadanos venezolanos que pongan de su parte mientras están residiendo en Chile. “No exijamos cosas si no estamos dando nada”, enfatizó.

En medio de la reflexión, el tiktoker también dejó ver su postura frente a quienes ingresaban por pasos no habilitados: “Yo no doy ninguna oportunidad. No los soporto yo y los va a soportar el país”.

“Cambiemos esta manera de ser señores, para que el día de mañana nos vaya bien. Recuerden que estamos en una casa que no es la nuestra, estamos de visita porque vamos a regresar a nuestra casa, pero no dejemos una mala impresión”, indicó Alejandro.

Ya al finalizar, criticó a quienes se excusan de esto porque es su “manera de ser” o que optan por no decir los términos que se utilizan en el país. “Chile no se tiene que acoplar a tu cultura, porque eso no es cultura eso es barrio. Tú te tienes que acoplar a Chile”, sentenció.

El video del joven venezolano suma más de 770 reproducciones y dejó diversas reacciones en los comentarios, aunque la mayoría lo apoyó en su punto de vista.