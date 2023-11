Plebiscito 2023: ¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa?

El próximo 17 de diciembre se realizará el Plebiscito Constitucional, sufragio que como siempre, se designan vocales de mesa, quienes luego serán remunerados por sus labores realizadas durante dicho día.

A contar del 25 de noviembre se podrá revisar en la plataforma del Servicio Electoral (Servel) quiénes serán designados como vocales de mesa y las personas del Colegio Escrutador. Tras esto, el 2 de diciembre se entregará la nómina definitiva de los miembros de la mesa.

En el Plebiscito Constitucional, los ciudadanos tendrán que asistir a los centros de votación para decidir si están “A favor” o “En contra” del borrador de nueva Constitución realizada durante este año.

¿Cuánto pagan por ser vocal de mesa? Foto referencial.

¿Cuánto se paga por ser vocal de mesa?

Las personas seleccionadas para ser vocales de mesa recibirán un pago por las funciones que realizaron durante el día. El monto corresponde a 2/3 de UF, es decir, algo más de $24.000.

Tal como señala el portal Ley Fácil, el cual está a cargo de Biblioteca del Congreso Nacional, este bono no constituirá remuneración o renta para ningún efecto legal, por lo que no será imponible ni tributable y no estará afecto a descuento alguno.

Para quienes sean llamados por primera vez para ser vocal de mesa y vayan a la capacitación, se les incrementará el bono en la misma suma de 0,22 UF, pudiendo recibir sobre $30.000 aproximadamente.

La capacitación se hace un día antes del Plebiscito Constitucional, es decir, el sábado 16 de diciembre, y es obligatoria para quienes tomen este rol por primera vez.

Esta fecha, tendrán que estar en su local de votación a las 15:00 horas para constituirse como mesa y recibir información por parte del Servel.