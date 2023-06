Por qué es peligroso el “hongo de la muerte”, especie que causó un fallecido en el Biobío

Un adolescente de 17 años falleció en la comuna de Hualqui, región del Biobío, después de haber consumido hongos silvestres no comestibles que había recolectado junto a su familia. El joven presentó una falla hepática fulminante, causada por el veneno que tenían las setas.

Según informaron las autoridades locales, todo el clan familiar había consumido los hongos, a excepción de uno de los hijos que percibió que tenían mal gusto y tomó la determinación de no comerlos. Los padres incluso estuvieron hospitalizados en un recinto de salud, pero ya fueron dados de alta, por lo que pudieron acudir al velorio de su hijo.

La tía de la víctima, Bárbara Poblete, aseguró que era muy usual para ellos que en esta época del año salieran a encontrar hongos comestibles. Esta vez la recolección sucedió en una zona rural conocida como Las Calles. Sin embargo, el adolescente no se dio cuenta de que se llevó algunos ejemplares venenosos.

Un par de horas después de haberlos comido, a eso de las 4 de la madrugada, comenzó a presentar varios malestares. Entre ellos, diarrea y vómitos muy seguidos.

En los momentos posteriores el joven fue trasladado a un consultorio, al Hospital Alemán y luego al Hospital Regional, contó Poblete. En ese último recinto le realizarían un trasplante de hígado, pero eso no alcanzó a concretarse, pues murió por una falla hepática.

Desde la Seremi de Salud dieron a conocer el nombre del hongo que desencadenó todo: Amanita Phalloides, especie que también es conocida como el “hongo de la muerte”.

¿Cómo es el “hongo de la muerte”?

La Amanita Phalloides es un tipo de hongo que pertenece a la familia Amanitaceae, al orden Agaricales y a la subclase Agaricomycetes. También se le conoce con otros nombres, como “ángel de la muerte”, “cicuta verde”, “oronja mortal” y “canaleta”.

Físicamente, este hongo posee una especie de sombrero acampanado con un diámetro que puede ir desde los 5 a 15 centímetros, de acuerdo al sitio Fungipedia. A medida que el hongo madura, su sombrero se va aplanando. En cuanto a su coloración, esta puede ir variando desde el verde oliva hasta el blanco.

Lo usual es que esa tonalidad no sea completamente uniforme, ya que tiende a ser más clara al borde y oscura al centro.

La especie Amanita Phalloides.

El pie de la Amanita Phalloides posee un diámetro de 1 a 2 centímetros y su extensión puede alcanzar 15 centímetros. Es cilíndrico y suele presentar un tinte blanco. En tanto, la carne del hongo generalmente es blanca, de un sabor suave y un poco dulce. Para algunas personas el olor puede llegar a ser desagradable.

Uno de los problemas que atrae esta seta es que por su aspecto físico suele ser muy confundido con otros que sí son comestibles, tales como la Macrolepiota Procera, Russula, Agaricus y Tricholoma.

Se le puede encontrar principalmente en los suelos de los bosques con robles, castaños y pinos. En el caso de Chile, su presencia se ha identificado de forma dispersa en la zona central y sur.

Cabe destacar que se trata de una especie introducida en el país, puesto que es nativa de Europa. De acuerdo a un artículo de Götz Palfner, académico del área de Micología de la Universidad de Concepción, la primera vez que se registró un ejemplar de este hongo fue en 1990, en la ciudad de Temuco.

¿Por qué este hongo es tan peligroso?

La ingesta de la Amanita Phalloides conlleva a que sus toxinas (amanitinas, faloidinas y falolisinas) actúen directamente en los riñones y el hígado, lo que después produce la falla hepática y eventualmente la muerte.

Se cree que es el hongo más mortal en todo el mundo, puesto que se ha identificado que es el responsable del 90% de las muertes por intoxicación de setas, plantea un artículo científico de BC Medical Journal.

Las toxinas que posee no se eliminan aunque la especie sea sometida a cocción, secado o cualquier otro procedimiento. Ahí radica otro de sus riesgos. Además, tan solo medio ejemplar basta para que sea una dosis letal en una persona adulta.

El proceso de intoxicación provocada por el consumo de hongos venenosos, en este caso la Amanita Phalloides, se denomina micetismo faloidiano y consiste en tres etapas en que los síntomas van avanzando en su gravedad.

El "hongo de la muerte" puede ser confundido con otras setas comestibles.

Como los efectos de haber ingerido la seta no son inmediatos, puesto que pueden aparecer desde 8 hasta 12 horas después de haberla comido, no es extraño que las personas no asocien las primeras señales con una intoxicación. Pero durante todo ese periodo, los órganos del paciente comienzan a presentar un lento deterioro.

En la primera etapa de intoxicación aparecen algunos malestares relacionados a la gastroenteritis, como vómitos, diarrea y un agudo dolor abdominal. En la segunda fase el paciente parece mejorar, pues se observa un incremento de las enzimas hepáticas. Por último, el paciente presenta insuficiencia hepática e insuficiencia renal.

La muerte del joven de 17 años no es la primera que se produce en Hualqui por la Amanita Phalloides. En 2016, en la misma localidad, una mujer de 66 falleció tras intoxicarse con la misma seta.