Adultos mayores: uso de Aspirina se asocia con un 20% más de riesgo de anemia

Un análisis del ensayo ASPREE (ASPirin in Reducing Events in the Elderly) ha descubierto que el uso de dosis bajas de Aspirina se asociaba a un aumento del 20% en la incidencia de anemia y descenso de la ferritina, o niveles de hierro en sangre, en adultos mayores por lo demás sanos.

Estos hallazgos, publicados en la revista Annals of Internal Medicine, sugieren que debería considerarse la monitorización periódica de la hemoglobina en los pacientes mayores que toman Aspirina.

Aproximadamente la mitad de las personas mayores de Estados Unidos han declarado tomar Aspirina de forma preventiva.

Una de las complicaciones de su uso es un mayor riesgo de hemorragias graves, sobre todo gastrointestinales. Aunque el riesgo de hemorragia manifiesta debido a la Aspirina ha sido bien caracterizado, muy pocos estudios han medido el efecto del fármaco sobre la anemia, particularmente en poblaciones de edad avanzada.

El estudio

Investigadores de la Universidad Monash de Melbourne (Australia) realizaron un análisis post hoc del ensayo controlado aleatorizado ASPREE.

El ensayo incluyó a 19.114 personas de 70 años o más que fueron asignadas aleatoriamente a tomar 100 mg de Aspirina al día o placebo.

Se midió la hemoglobina anualmente y la ferritina al inicio y 3 años después de la aleatorización.

Los datos mostraron que el riesgo de desarrollar anemia era del 23,5% entre los asignados a recibir dosis bajas de Aspirina.

Estos resultados iban acompañados de una pequeña pero mayor disminución de la hemoglobina media y un mayor descenso de las concentraciones de ferritina entre los que recibían Aspirina.

Las diferencias en las hemorragias clínicamente significativas no explicaron la diferencia global en la incidencia de anemia o el descenso de la ferritina observado en el estudio ASPREE, sino que probablemente se debieron a la pérdida de sangre oculta, dado el descenso más pronunciado de la ferritina observado en los participantes asignados a la Aspirina.