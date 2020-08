Fly me to the moon: por qué los fanáticos de Evangelion están en picada contra Netflix

Poco a poco Netflix va poniéndose a tono con el mundo del anime. Si bien está lejos de alcanzar a servicios como Crunchyroll, dedicados especialmente a la animación japonesa y el manga, ha ido sumando series emblemáticas a su catálogo.

Rurouni Kenshin, Death Note y Fullmetal Alchemist son algunas de ellas. Sin embargo, una de las últimas novedades ha despertado gran atención: Neon Genesis Evangelion.

Emitida inicialmente en 1995 en Japón, la serie creada por el estudio Gainax y dirigida por Hideaki Anno fue recién vista en 2001 en Chile, cuando fue transmitida por Chilevisión. La historia está focalizada en Shinji, un joven que forma parte de un escuadrón para derrotar a unos seres llamados "ángeles", usando para ello unos robots llamados EVA (Evangelion).

"Es la máquina de combate más mortal que existe. La forma de vida sintética llamada Evangelion. Fue construida en secreto. La última esperanza de la humanidad", le asegura la científica Ritsuko Akagi a Shinji en los primeros pasos de la serie.

Dado su relato y la cantidad de temáticas en paralelo que toca (conflictos armados, religión y sobre todo psicología), Neon Genesis Evangelion presenta una historia compleja. Su trascendencia la ha llevado a ser catalogada una de las mejores series animadas de Japón en más de una ocasión. Por lo mismo, la noticia del estreno de sus 26 capítulos en Netflix mantenía a muchos expectantes.

Sin embargo, apenas estuvieron arriba los episodios, comenzaron a caer las críticas. ¿Por qué? Lo primero: los subtítulos que presentaban modificaciones respecto de la serie original (vista en televisión por cable o de manera pirata). Además, rehicieron el doblaje especialmente para la gran N.

Pero había más. Como se conoce desde 1995, al concluir cada episodio de la producción japonesa comenzaba a sonar "Fly me to the moon", cover de "In other words" de Kaye Ballard (escrita por Bart Howard).

En contraparte, la versión de Netflix mantuvo la gráfica con la silueta de Rei Ayanami invertida girando, pero sacó el ending que por más de 20 años estuvo en la mente de quienes vieron Evangelion. Además de ello, en los foros de Reddit algunos usuarios reportaron que también fueron sacados segmentos de la música de fondo.

"¿Así que Netflix puede pagar 100 millones de dólares para mantener Friends pero no puede pagar la licencia de una canción?", "'Fly me to the moon' no es la canción del ending. ¿Estás bromeando, Netflix? Esa canción es tan emblemática como el opening" y "Netflix causó el quinto impacto", fueron algunos de los comentarios que han emitido los usuarios en YouTube, quienes van a refugiarse en el ending original y disparan con las modificaciones del servicio de streaming.

Eso sí, hay una particularidad: en el mismo foro de Reddit, un usuario afirmó que "Fly me to the moon" podía escucharse al ver la serie en Netflix Japón (esto tras usar una red privada virtual, conocida también como VPN).

Entonces, ¿qué es lo que estaba fallando? La respuesta más aproximada a esto la entregó días atrás el portal The Wrap. Ahí aseguraron que todo se debe a un problema con derechos de autor. "'Fly me to the moon' estaba entre los bienes "poco selectos" que el servicio de streaming no pudo obtener para todas las regiones, esto debido a la forma en que la canción estaba tarificada para los derechos globales", asegura el medio, quien tuvo conversaciones con parte de la producción.

El departamento de Relaciones Públicas de Netflix no ha emitido declaración oficial al respecto.

Algunos ya han desarrollado formas para volver a escuchar la icónica canción que es parte de Evangelion. La más conocida la reportó Mouse, que es básicamente una extensión de Chrome colocando la música original en lugar del piano de la edición 2019.