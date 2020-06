Liam Gallagher recuerda a Oasis en su MTV Unplugged

“Tuve el honor de presentarme en el legendario MTV Unplugged”, comenta Liam Gallagher desde un comunicado entregado por su sello. “Fue una hermosa experiencia y la gente de Hull fue bíblica y sonó fantástico. Espero que disfruten el disco”, invita el solista y ex cantante principal de Oasis.

Grabado en el Hull City Hall el verano pasado, el show permite al menor de los Gallagher integrar el grupo de nombres legendarios que han firmado una sesión en la cadena de la gran M, entre otros: Paul McCartney, Page and Plant, Nirvana, La Ley y Los Tres.

Una impresionante atmósfera comienza a apoderarse del registro apenas iniciado el disco, cuando Liam entra en escena de la mano de “Wall of Glass”.

El material de Liam solista, como "Once" y la alegre "Now That I’ve Found You", resuena en este formato despojado, con su voz brillando junto a un trío de coristas y arreglos de cuerdas a cargo de la Urban Soul Orchestra de veinticuatro músicos.

Sin la fuerza de sus grabaciones en estudio, “Gone” revela en este caso una dinámica ampulosa y una atmósfera cinematográfica evocativa.

El guitarrista de Oasis, Bonehead, aparece en “Some Might Say”, “Stand By Me”, “Cast No Shadow” y en la primera interpretación en vivo que hace Liam del bonus track de Definitely Maybe, “Sad Song”.

El show finaliza en un clímax con la sentida versión del clásico “Champagne Supernova”, una cumbre de Oasis publicada en (What’s the Story) Morning Glory? de 1995, captado en todo su esplendor por las cámaras de MTV.

Escucha el disco completo a continuación: