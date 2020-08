Madonna revela que está trabajando en un guión junto a Diablo Cody

Al parecer, a Madonna, la “reina del pop” -quien está pronta a cumplir 62 años-, el encierro por la pandemia del coronavirus no ha detenido sus impulsos creativos.

Así al menos lo dejó entrever la misma cantante en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde revela que se encuentra trabajando en un guión cinematográfico junto a la afamada guionista Diablo Cody (el pseudónimo de Brook Busey-Hunt). Cody, tiene un Oscar a su haber, por el mejor guión original por la película Juno (2007).

“Cuando estás atrapado en una casa con múltiples lesiones, ¿qué haces? ¿Escribir un guión con Diablo Cody sobre…?”, escribió misteriosa la mujer de “Like a virgin” en su cuenta.

En el video, de poco más de un minuto, ambas charlan acerca de algunos puntos de la carrera de la oriunda de Michigan. De hecho, hablan de los trajes diseñados por el reputado diseñador Jean Paul Gaultier que la cantante lució en el video su canción “Express Yourself” (1989) y en la gira Blond Ambition (1990).

Este diálogo ha dado pie para que medios internacionales especulen que el guión se trate sobre una biopic de Madonna hecha por sí misma, aunque la mujer de “Ray of light” no se ha pronunciado al respecto.

Recordemos que Madonna ha tenido bastantes incursiones en el cine. Ha participado como actriz en más de 20 películas, entre ellas, la recordada Evita (1997), donde ganó un Globo de Oro a la Mejor Actriz - Comedia o Musical. También ha estado en Desperately seeking Susan (1985) , A league of their own (1992), Dangerous game (1993) o Die another day (2002).

Además, dirigió dos películas: Filth and wisdom (2008) y W.E. (2011).